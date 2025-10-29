Новини
Подробности за новата Toyota Corolla

29 Октомври, 2025 09:47 1 100 2

Серийният модел се очаква през 2027-ма

Подробности за новата Toyota Corolla - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарната Toyota Corolla, икона с производствен цикъл от почти 60 години и отличието да бъде най-продаваният автомобил в света за всички времена, е на прага на дълбока метаморфоза. Новопредставеният концепт на Japan Mobility Show 2025 служи като изненадващ и изтънчен преглед на предстоящия модел от тринадесето поколение, сигнализирайки за пълно преобразуване на марката, която исторически е ценяла надеждността повече от блясъка.

Подробности за новата Toyota Corolla

Този концептуален автомобил e създаден от европейското студио за дизайн и развитие на Toyota. Изчезнала е познатата, скромна компактна форма, заменена от нисък, аеродинамично оптимизиран седан с остри, тежки линии на каросерията. Профилът му се определя от рязко спускаща се линия на колонките към страничните огледала и уникални детайли като безрамкови прозорци на вратите. Предната част е с минималистична, затворена решетка, която подсказва за електрическата му готовност, обрамчена от LED светлинни ленти по цялата ширина отпред и отзад.

Подробности за новата Toyota Corolla

В основата на тази революция в дизайна е стратегията на Toyota за „многопътна“ задвижваща система, ангажимент да се предложи устойчиво решение за всеки пазар и шофьор, като се гарантира, че никой клиент няма да бъде изоставен в прехода към въглеродна неутралност. Архитектурата е изрично проектирана да побере разнообразна гама от задвижващи системи: чисто електрически автомобил (BEV), plug-in хибрид (PHEV), пълен хибрид (HEV) и дори ново поколение модели с двигател с вътрешно горене, които потенциално използват въглеродно неутрални горива. Физическото въплъщение на тази гъвкавост е фино показано от множеството капачки на резервоара на концептуалния модел – вероятно както за бензинови, така и за електрически зарядни портове.

За вариантите с двигатели с вътрешно горене Toyota потвърждава разработването на ново семейство 1,5-литрови и 2,0-литрови четирицилиндрови двигатели. Тези двигатели от ново поколение са проектирани да бъдат по-малки, по-леки и значително по-ефективни от настоящите си аналози, с цели, насочени към термична ефективност, и вероятно ще дебютират в този изключително важен нов модел.

Подробности за новата Toyota Corolla

Интериорът прави също толкова смел скок в цифровата ера. Той се отказва от почти всички традиционни физически контроли в полза на сензорни повърхности и минималистична среда, фокусирана върху водача. Контролите са умело групирани около цифров инструментален панел зад волана, а плаващата централна конзола приютява кристален селектор на предавките.

Подробности за новата Toyota Corolla

Докато производствената версия, която се очаква да излезе през 2027 година, без съмнение ще бъде усъвършенствана с оглед на масовата привлекателност и изискванията за безопасност, този концепт сигнализира за намерението на Toyota да разшири границите на дизайна и технологията за своя основен модел.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Прилича на мелез от Tesla и BYD

    09:49 29.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.