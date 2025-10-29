Новини
Авто »
Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус

Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус

29 Октомври, 2025 13:54 619 2

  • lexus-
  • ls-
  • миниван-
  • лукс-
  • седан

Означението LS променя своето значение

Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарният Lexus LS, дългогодишен еталон за тих и достолепен луксозен седан, е мъртъв и отстъпва място на концепцията LS Luxury Space, автомобил, който агресивно се отказва от три десетилетия традиции, за да предефинира флагмана на марката.

Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус

Lexus ефективно предизвиква целия сегмент на ултралуксозните автомобили, като препозиционира името LS, за да означава „Luxury Space“ (луксозно пространство) – ангажимент, конкретизиран в масивна, брутално геометрична каросерия, която прилича повече на високотехнологично архитектурно проучване, отколкото на автомобил. Смелият, ръбат екстериор е продиктуван от една единствена цел: да се максимизира обемът на просторния интериор. Инженерната дързост се проявява в триосовата конфигурация, за която Lexus твърди, че е сериозно развитие, целящо да отключи несравнимо пространство, стабилност и безшумното качество на возене, с което LS е известен. Самият председател Акио Тойода публично подкрепи концепцията, предизвиквайки екипите си да преодолеят техническите препятствия на шестколесната конфигурация, за да я пуснат в производство до 2027 година.

Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус

Влизането в интериора е като влизане в мобилен салон, сензорно преживяване, управлявано от Omotenashi, японския дух на гостоприемство. Кабината е обградена от светлина от гигантски двоен панорамен стъклен покрив, а ръчно изработените бамбукови акценти и прозорци с ламели подчертават темата за уединение. Пътниците се наслаждават на просторни седалки в три реда, като задните седалки приличат на фотьойли от бизнес класа. Шофьорската позиция разполага с нетрадиционно кормилно управление и пълен набор от цифрови дисплеи.

Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 0 Отговор
    Чудесен дърварник става от каросерията.

    13:58 29.10.2025

  • 2 Е6ати боклука

    3 0 Отговор
    Турете му още 3 колела че са малко 6

    13:58 29.10.2025