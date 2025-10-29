Lexus преосмисля идеята за лукс с шестколесен бус

Легендарният Lexus LS, дългогодишен еталон за тих и достолепен луксозен седан, е мъртъв и отстъпва място на концепцията LS Luxury Space, автомобил, който агресивно се отказва от три десетилетия традиции, за да предефинира флагмана на марката.

Lexus ефективно предизвиква целия сегмент на ултралуксозните автомобили, като препозиционира името LS, за да означава „Luxury Space“ (луксозно пространство) – ангажимент, конкретизиран в масивна, брутално геометрична каросерия, която прилича повече на високотехнологично архитектурно проучване, отколкото на автомобил. Смелият, ръбат екстериор е продиктуван от една единствена цел: да се максимизира обемът на просторния интериор. Инженерната дързост се проявява в триосовата конфигурация, за която Lexus твърди, че е сериозно развитие, целящо да отключи несравнимо пространство, стабилност и безшумното качество на возене, с което LS е известен. Самият председател Акио Тойода публично подкрепи концепцията, предизвиквайки екипите си да преодолеят техническите препятствия на шестколесната конфигурация, за да я пуснат в производство до 2027 година.

Влизането в интериора е като влизане в мобилен салон, сензорно преживяване, управлявано от Omotenashi, японския дух на гостоприемство. Кабината е обградена от светлина от гигантски двоен панорамен стъклен покрив, а ръчно изработените бамбукови акценти и прозорци с ламели подчертават темата за уединение. Пътниците се наслаждават на просторни седалки в три реда, като задните седалки приличат на фотьойли от бизнес класа. Шофьорската позиция разполага с нетрадиционно кормилно управление и пълен набор от цифрови дисплеи.