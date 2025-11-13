Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Citroën C5 Aircross винаги е бил антитезата на агресивния SUV – истински „диван на колела“, който поставя благоденствието на пътниците над спортните амбиции. С новото си поколение, френският флагман затвърждава тази философия, като добавя пълна гама от електрифицирани задвижвания.

Прекарахме достатъчно време зад волана на хибридната версия, за да разберем дали този футуристичен комфорт успява да запази авангардния дух на марката. От Traction Avant до 2CV, Citroën винаги е знаел къде се намира, и сега, новият C5 Aircross не прави изключение: той е създаден за комфорт, а не за състезания.

Екстериор

C5 Aircross (2025) е свеж и различен от скучния стил, който доминира в сегмента. Дизайнерите са били насърчени да търсят вдъхновение в продуктовия дизайн, а не в автомобилния, и резултатът е уникален.

Предницата е солидна и модерна, но истинският авангард се крие отзад. Уникалните задни LED светлинни клъстери, наподобяващи остриета, не са просто естетика – те са и функционални! От марката твърдят, че тези елементи добавят и 30 километра към реалния пробег на електрическите модели при движение с висока скорост.

Не знаем дали е така, но наистина изглеждат впечатляващо. Освен това във външния вид има и скрити препратки, като една от тях е задният панел, който е носталгична препратка към стария Citroën BX.

Интериор

Вътрешността на новия C5 Aircross е впечатляваща и е проектирана като зона за релакс. Таблото е обгръщащо, покрито с плат, и е вдъхновено от дивани, докато вентилационните отвори са стилизирани като саундбар система.

Минус тук се явява по-твърдата и евтина пластмаса, която е доста видна на места. но всичко това е с цел оптимална крайна цена. Иначе седалките са основният акцент в салона. Луксът Advanced Comfort е красиво подплатен и именно те са основният стълб на комфорта. Предлагат се опции с отопление, охлаждане и функции за масаж.

Сензорният екран на инфоразвлекателната система се слива с централната конзола в елегантен „водопад“. А за да се разчисти визуално кабината и да се премахнат разсейващите елементи, поставките за чаши са скрити в пространство под конзолата.

Но ще кажем още веднъж. Въпреки луксозното усещане, икономиите на разходи са очевидни: Освен евтината пластмаса на места по арматурата, бутоните на волана са евтини на допир, а пластмасовите вентилационни отвори изглеждат крехки.

Двигатели и ходови характеристики

C5 Aircross е наличен с пълна гама за задвижване – от мек хибрид до Plug-in Hybrid и чист EV (изцяло електрическа версия). Ние ще наблегнем на мекия хибрид, който имахме възможността да тестваме. Тествахме версията със 145 коня, идващи от 1.2-литров бензинов трицилиндров мотор и електродвигател, който подпомага основният ДВГ.

Колата не е динамична, но е комфортна, а при спокойно шофиране липса на тяга почти не се усеща. Освен това този силов тракт е доста икономичен, като средният разход след нашия двудневен тест - градско, но основно извънградско с включени магистрали, отчете разход под 7 литра на 100 километра.

С други думи тази кола е направена за спокойно шофиране и всичко е насочено към комфорт, а не към динамика. Това с още по-голяма сила важи и за окачването. Ако търсите хирургическа прецизност в завиването, Citroën C5 Aircross не е за вас. Но пък комфортът е Цар: Возията е изключително мека, като поради тази причина автомобилът се накланя в завоите повече от болшинството преки конкуренти, но както вече споделихме - това е цената за несравнимия комфорт.

С лудо-интелигентното окачване – до което малцина, освен Rolls-Royce, могат да се доближат – колата буквално абсорбира неравностите. И дори хибридната версия се усеща доста стабилна.

Един от малкото сериозни недостатъци е шумът в купето при магистрална скорост, което предполага, че Citroën са спестили от звукоизолация и акустично стъкло. Това е и единственият пропуск, особено за автомобил, ориентиран към комфорта.

Заключение и цени

Въпреки някоите недостатъци, и тази кола, както е в най-добрите традиции на Citroën, представлява кросоувър с леки недостатъци, но който е много лесен за харесване. Много място за цялото семейство (дори възрастните се чувстват просторно отзад), широка гама от задвижвания и атрактивен, интересен дизайн отвътре и отвън.

Що се отнася до конкуренцията, то французите обръщат внимание на Kia Spartage, Opel Grandland, Renault Austral, както и на доста награждаваните у нас аналози от Skoda. Но след теста, който направихме, нашето мнение е, че новия C5 Aircross е много по-интересен (особено от "шкодите") и е уникален избор, предлагайки несравним комфорт и присъщия френски авангардизъм при това на доста атрактивна цена. А какви точно са цените на новия френски флагман ви предлагаме да видите директно от официалната ценова листа на модела.