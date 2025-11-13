Новини
Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

13 Ноември, 2025 09:23 2 756 14

  • citroen-
  • c5-
  • aircross-
  • тест

C5 Aircross един от най-комфортните автомобили, при това идва у нас с доста атрактивни цени

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Citroën C5 Aircross винаги е бил антитезата на агресивния SUV – истински „диван на колела“, който поставя благоденствието на пътниците над спортните амбиции. С новото си поколение, френският флагман затвърждава тази философия, като добавя пълна гама от електрифицирани задвижвания.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Прекарахме достатъчно време зад волана на хибридната версия, за да разберем дали този футуристичен комфорт успява да запази авангардния дух на марката. От Traction Avant до 2CV, Citroën винаги е знаел къде се намира, и сега, новият C5 Aircross не прави изключение: той е създаден за комфорт, а не за състезания.

Екстериор

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

C5 Aircross (2025) е свеж и различен от скучния стил, който доминира в сегмента. Дизайнерите са били насърчени да търсят вдъхновение в продуктовия дизайн, а не в автомобилния, и резултатът е уникален.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Предницата е солидна и модерна, но истинският авангард се крие отзад. Уникалните задни LED светлинни клъстери, наподобяващи остриета, не са просто естетика – те са и функционални! От марката твърдят, че тези елементи добавят и 30 километра към реалния пробег на електрическите модели при движение с висока скорост.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Не знаем дали е така, но наистина изглеждат впечатляващо. Освен това във външния вид има и скрити препратки, като една от тях е задният панел, който е носталгична препратка към стария Citroën BX.

Интериор

Вътрешността на новия C5 Aircross е впечатляваща и е проектирана като зона за релакс. Таблото е обгръщащо, покрито с плат, и е вдъхновено от дивани, докато вентилационните отвори са стилизирани като саундбар система.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Минус тук се явява по-твърдата и евтина пластмаса, която е доста видна на места. но всичко това е с цел оптимална крайна цена. Иначе седалките са основният акцент в салона. Луксът Advanced Comfort е красиво подплатен и именно те са основният стълб на комфорта. Предлагат се опции с отопление, охлаждане и функции за масаж.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Сензорният екран на инфоразвлекателната система се слива с централната конзола в елегантен „водопад“. А за да се разчисти визуално кабината и да се премахнат разсейващите елементи, поставките за чаши са скрити в пространство под конзолата.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Но ще кажем още веднъж. Въпреки луксозното усещане, икономиите на разходи са очевидни: Освен евтината пластмаса на места по арматурата, бутоните на волана са евтини на допир, а пластмасовите вентилационни отвори изглеждат крехки.

Двигатели и ходови характеристики

C5 Aircross е наличен с пълна гама за задвижване – от мек хибрид до Plug-in Hybrid и чист EV (изцяло електрическа версия). Ние ще наблегнем на мекия хибрид, който имахме възможността да тестваме. Тествахме версията със 145 коня, идващи от 1.2-литров бензинов трицилиндров мотор и електродвигател, който подпомага основният ДВГ.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Колата не е динамична, но е комфортна, а при спокойно шофиране липса на тяга почти не се усеща. Освен това този силов тракт е доста икономичен, като средният разход след нашия двудневен тест - градско, но основно извънградско с включени магистрали, отчете разход под 7 литра на 100 километра.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

С други думи тази кола е направена за спокойно шофиране и всичко е насочено към комфорт, а не към динамика. Това с още по-голяма сила важи и за окачването. Ако търсите хирургическа прецизност в завиването, Citroën C5 Aircross не е за вас. Но пък комфортът е Цар: Возията е изключително мека, като поради тази причина автомобилът се накланя в завоите повече от болшинството преки конкуренти, но както вече споделихме - това е цената за несравнимия комфорт.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

С лудо-интелигентното окачване – до което малцина, освен Rolls-Royce, могат да се доближат – колата буквално абсорбира неравностите. И дори хибридната версия се усеща доста стабилна.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Един от малкото сериозни недостатъци е шумът в купето при магистрална скорост, което предполага, че Citroën са спестили от звукоизолация и акустично стъкло. Това е и единственият пропуск, особено за автомобил, ориентиран към комфорта.

Заключение и цени

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас

Въпреки някоите недостатъци, и тази кола, както е в най-добрите традиции на Citroën, представлява кросоувър с леки недостатъци, но който е много лесен за харесване. Много място за цялото семейство (дори възрастните се чувстват просторно отзад), широка гама от задвижвания и атрактивен, интересен дизайн отвътре и отвън.

Що се отнася до конкуренцията, то французите обръщат внимание на Kia Spartage, Opel Grandland, Renault Austral, както и на доста награждаваните у нас аналози от Skoda. Но след теста, който направихме, нашето мнение е, че новия C5 Aircross е много по-интересен (особено от "шкодите") и е уникален избор, предлагайки несравним комфорт и присъщия френски авангардизъм при това на доста атрактивна цена. А какви точно са цените на новия френски флагман ви предлагаме да видите директно от официалната ценова листа на модела.

Тествахме новия флагман на Citroen. Вижте и колко струва у нас


Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Име

    3 1 Отговор
    От прочетеното, а и от предишни материали на Радо и не само, стигам до заключението, че тази е единствената марка, която вади Стелантис от блатото. Колата изглежда доста добра, а с Ц3 и Ц3 еъркрос, определено се утвърждават, като евтин и сравнително качествен производител на красиви масови коли.

    09:38 13.11.2025

  • 2 Сектант

    4 3 Отговор
    Това даже е по-добро от Дъстер, което си е комплимент за шевроните от моята уста

    09:39 13.11.2025

  • 3 Бангеев

    7 3 Отговор
    Ми на фона на безличните шкоди, този ситроен изглежда супер. Двигателчето му е слабо, да, но пък ако не си стрийтрейсър е идеално и икономично. Аз лично предпочитам комфорт пред динамика.

    09:40 13.11.2025

  • 4 Макс

    4 1 Отговор
    Обективно ревю на Радо Славчев, има и плюсове и недостатъци. Лично мен ме притеснява единствено по-високата цена. Кото при по-малките им модели цената им е доста атрактивна, а тук е почти сравнима с конкуренцията.

    09:42 13.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Копие

    0 2 Отговор
    На коя и хюндай

    09:45 13.11.2025

  • 7 не е ръчка , а колко вдига

    1 2 Отговор
    след 15 години в софето ще ни газят с него . камери има , а и сгазени има . да му ограничат на 30 км/ч силиците в града . кола за милионери .

    09:52 13.11.2025

  • 8 Разглобявам таратайки Бегайте с 300

    1 5 Отговор
    от френски и европейски тояги, че после ще разберете колко са хубави.Само Японец или Кореец!

    09:52 13.11.2025

  • 9 инж. Минчев

    4 2 Отговор
    Брутално грозно дизейнерско упражнение. По-грозен от Дъстър, а и по-скъп с 10 хил.++ лева. Все едно е лепен от различни детайли. Като нов става, но зависи кога ще почнат проблемите. На вторичния пазар ще бъде тотал щета и кофа без дъно за наливане на пари. Много зле.
    Тези зли дизайни правят градската среда по-грозна и вероятно подтикват хората към лоши постъпки.

    10:02 13.11.2025

  • 10 Български шофьор

    3 3 Отговор
    145 коня, идващи от 1.2-литров бензинов трицилиндров мотор и електродвигател!!! И едва пада под 7 л на 100 км!!!
    Хора, това е супер ненадеждно и немощно пръдле с нисък ресурс, плюс френско-китайска електроника! Бяхайте с 200 км в час от това пръдле!

    10:14 13.11.2025

  • 11 Национал

    0 1 Отговор
    Не може с 1-2 моторче и батерия да вади 7.0 разход.То старите С4 гранпикасо след 14 год. дизели 2.0 блуе хди
    харчат 5-5.5 на сто. и имат 150 коня.А и отвътре са си дървени всичките.Има китайски МДи 1.5 хибрид харчи по-малко 190 коня.25000 Евра.Отвътре дървени и те.

    Коментиран от #12

    10:24 13.11.2025

  • 12 Марто

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Национал":

    Това все пак е сравнително голям СУВ и е с бензинов двигател. та разход под 7 е супер, щото аналогичните японски "сиарвита", например харчат 12 на сто. Колата е хубава и нестандартна. Определено ми харесва.

    10:28 13.11.2025

  • 13 Ситроен

    1 2 Отговор
    отдавна не са това, което бяха и което трябва да са. Последният истински Ситроен бе С5, а оттам нататък - е пълна гавра с марката и традициите и. Конкретно новите модели (на Стелантис като цяло) са тотален леж особено откъм задвижващ агрегат. (и го казвам, след като дълги години съм карал техни модели). Тези 1.2 недоразумения, на 2т кола.. е като с кагаре да теглш каляска...

    10:30 13.11.2025

  • 14 Малиии

    0 0 Отговор
    Като го гледам, Дачия и половина, ама доста по скъп.

    10:47 13.11.2025