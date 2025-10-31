Новини
Авто »
Nissan потвърди разработката на новия Skyline

31 Октомври, 2025 09:24 579 1

  • nissan-
  • skyline-
  • gt-r

Емблематичният модел ще се появи през 2027-ма

Nissan потвърди разработката на новия Skyline - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Nissan потвърди завръщането на Skyline. След години в сянка, през които името продължи да съществува в Япония под формата на Infiniti Q50, Skyline ще бъде официално възроден през 2027 година.

Този спортен модел от ново поколение, който може да се появи и като фастбек, ще бъде със задно задвижване и, което е вълнуващо, с възможност за ръчна скоростна кутия. Глобалният дизайнерски директор на Nissan, Алфонсо Албайса, потвърди, че новата машина ще заема уникална ниша в йерархията на марката по отношение на производителността, позиционирайки се „някъде между Nissan Z и GT-R“, с цел да постигне перфектен баланс между чистото удоволствие от шофирането и ежедневната практичност.

Албайса подчерта, че дизайнът ще бъде вдъхновен от класическите Skyline от 60-те и 70-те години, по-специално от динамичната форма на моделите от 1968-1970 година, но ще бъде агресивна, модерна интерпретация, а не просто ретро упражнение.

Новият Skyline определено не е дългоочакваният наследник на R35 GT-R. Слуховете и официалните изявления сочат, че следващото поколение GT-R (R36) все още е в процес на разработка, като се очаква да се появи в следващите три до пет години и да премине към хибридно задвижване, за да отговори на съвременните стандарти за ефективност и емисии. Ръководителите са изключили възможността за изцяло електрически наследник на GT-R, като заявяват, че ранните електрически прототипи са имали проблеми с издръжливостта на пистата и са изисквали често презареждане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    0 2 Отговор
    Ама защо чакахте да фалирате и тогава се примирихте, че клиентите искаме избор за ръчна трансмисия!? Защо досега продавахте само преоблечени рена със вашата скапана цвт кутия!? И защо въобще ще инвестирате в ДВГ, нали батерията 🔋 беше бъдещето...

    10:15 31.10.2025