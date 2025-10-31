Tesla Model Y отново подава глава на европейската сцена

Европейският автомобилен пазар демонстрира забележителна жизненост през септември 2025 година, отчитайки сериозен ръст от 10.7% спрямо същия месец на предходната година. С регистрирани внушителните 1 236 876 превозни средства, от които 888 670 са чисто нови автомобили, сегментът на продажбите на нови коли фактически е скочил с почти 10%. Този значителен подем в търсенето дава сигнал за устойчиво възстановяване на сектора след предизвикателствата.

Според детайлните анализи на платформата Dataforce, абсолютният хегемон на продажбите сред новите автомобили в Европа през септември отново е електрическият кросоувър Tesla Model Y. Този електромобил отбеляза внушителните 25 938 регистрации само за месец, завоювайки първото място в класацията.

Интересен е обаче фактът, че въпреки лидерството през септември, продажбите на калифорнийския електромобил все още изостават с 10.2% спрямо резултатите, постигнати преди дванадесет месеца. Това насочва вниманието към променящите се динамики и укрепващата конкуренция в сектора на електрическите превозни средства.

Плътно след Model Y, тройката на европейския пазар се допълва от два модела, доказали се като фаворити сред масовия потребител. На второ място с 20 146 регистрации се нарежда Renault Clio, демонстрирайки традиционно силно представяне. Веднага след него, икономичният и практичен Dacia Sandero грабва бронза с 19 200 реализирани бройки, подчертавайки неугасващия интерес към достъпните и надеждни автомобили.

Разглеждайки десетката на най-търсените нови автомобили, става ясно, че Volkswagen запазва сериозно присъствие, окупирайки няколко позиции. Модели като VW T-Roc (18 652 регистрации), VW Golf (18 256 регистрации) и VW Tiguan (17 520 регистрации) продължават да бъдат стълбове на пазара, макар и с известни размествания в челните редици.

Ето и пълният списък на автомобилите, които оформят облика на европейските пътища през септември:

Tesla Model Y - 25 938 регистрации;

Renault Clio - 20 146 регистрации;

Dacia Sandero - 19 200 регистрации;

VW T-Roc - 18 652 регистрации;

VW Golf - 18 256 регистрации;

VW Tiguan - 17 520 регистрации;

Kia Sportage - 16 989 регистрации;

Ford Puma - 16 758 регистрации;

Toyota Yaris Cross - 15 951 регистрации;

Opel Corsa - 15 545 регистрации.