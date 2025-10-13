Новини
Авто »
Европейският кошмар: Защо Китай печели, а Вашият нов автомобил поскъпва?

Европейският кошмар: Защо Китай печели, а Вашият нов автомобил поскъпва?

13 Октомври, 2025 12:29 2 626 15

  • автомобилни производители-
  • европа-
  • проблеми

Европейската автомобилна индустрия в криза: Германските гиганти са под натиска и на Китай, и на несигурната политика на ЕС

Европейският кошмар: Защо Китай печели, а Вашият нов автомобил поскъпва? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският автомобилен сектор, и в частност германската му локомотивна сила, преживява една от най-тежките си кризи в новата история. На фона на стагнация в продажбите, масови съкращения и труден преход към електрически превозни средства, индустрията се бори за оцеляване и конкурентоспособност. Повече от 50 000 работни места вече са изчезнали само в Германия.

Проблемите достигнаха точка на кипене, което наложи свикването на високопоставена автомобилна среща на върха в Берлин, събрала политици, ръководители на компании като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, и синдикати. Основният въпрос не е просто краят на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), а много по-голямата заплаха, идваща от Изтока.

Технологично изоставане и китайската инвазия

Някога доминиращи в технологиите и престижа на марките, германските компании сега изостават от китайските си конкуренти както в софтуерните иновации, така и в пазарното приемане на електрически превозни средства. Китайски гиганти като BYD и други агресивно се разширяват на европейския пазар, предлагайки по-достъпни и технологично напреднали електромобили.

Според Сандер Тордоар, главен икономист в лондонския Център за европейски реформи (CER), защитата на ДВГ от страна на Берлин е „незначителен проблем“ на фона на много по-голямата заплаха, която представлява Китай. „Необходим е отговор на Китай в областта на индустриалната и търговската политика“, категоричен е той.

Напрежението се усложнява допълнително от протекционистката политика на американския президент Доналд Тръмп, която нанесе допълнителен удар върху доминиращия германски експортен сектор. През първата половина на 2025 година износът на европейски автомобили за Китай, движен основно от Германия, е спаднал с 42%, а този за САЩ – с 13.6%.

Политическият отговор

На фона на кризата, германското правителство търси решителен отговор. Канцлерът Фридрих Мерц вече призова Европейския съюз да отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с ДВГ от 2035 година. Той описа тази мярка като „усмирителна риза“ за конкурентоспособността на производителите. „Не бива да забраняваме: Трябва да активираме технологиите, това е моята цел“, заяви Мерц.

Въпреки лобирането, Крейг Мейли от Cox Automotive предупреждава, че промяната на крайния срок рискува да подкопае доверието в транспортния преход: „Потребителите се нуждаят от яснота в тази несигурна пазарна среда. Клиентите се нуждаят от уверение, че електрическата мобилност е предпочитаната технология.“ Германските медии съобщават, че вероятният компромис, който ще бъде постигнат на срещата в Берлин, ще позволи продажбата на хибридни превозни средства и след 2035 година.

Решенията

С оглед на „свръхкапацитета и липсата на търсене за европейско производство на автомобили на целия континент“, експертите призовават за действия от страна на търсенето.

Министърът на финансите Ларс Клингбайл вече обяви удължаване на данъчното облекчение за електрически превозни средства в Германия до края на 2030 година. Сандер Тордоар от CER смята, че следващата стъпка трябва да бъде въвеждането на координирани субсидии за закупуване на електромобили в целия Европейски съюз, като посочи ефективна отстъпка до 7 500 евро като възможна мярка.

Някои страни вече предприемат протекционистки мерки. Франция преразгледа системата си за стимулиране (до 7000 евро), за да изключи превозни средства от страни извън ЕС, произведени с много енергия от въглища – мярка, насочена пряко срещу по-евтините китайски модели.

Проблемите на германската автомобилна индустрия са дълбоко структурни и водят до тежки финансови резултати: Mercedes-Benz отчете спад на печалбата с 56% до 2,7 милиарда евро през първата половина на 2025 година. Volkswagen регистрира спад на оперативната печалба с една трета до 6,7 милиарда евро. BMW отчете спад на печалбата преди данъци с 29% до 4,02 милиарда евро.

Между юни 2024-а и юни 2025 година германската индустрия е загубила близо 52 000 работни места. Почти половината от анкетираните компании описват текущото си състояние като „лошо“ или „много лошо“, като близо 80% планират да отложат инвестиции или да ги преместят в чужбина.

Бъдещето е в съюза

Въпреки мрачната картина, експертите не виждат края на европейското автомобилостроене. Тордоар призовава Брюксел да предприеме мерки за укрепване на целия европейски пазар, тъй като Испания, Италия и Франция също губят пазарен дял.

„Най-добрият изход е да разширим собствения си [европейски] пазар, който все още е много голям и има потенциал да генерира по-голямо търсене от сега“, подчертава Тордоар. Той добавя, че Европа трябва да използва силните си съюзници – САЩ, Япония, Южна Корея и Обединеното кралство – за да формира глобална стратегия срещу китайската конкуренция и да спечели време за адаптация, иновации и запазване на конкурентоспособността си.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛАТА ИСТИНА

    19 1 Отговор
    В Германия, искат 200% печалба от произведен автомобил и щедри бонуси , между ръководството. Нищо ново не са измислили китайците ! Просто не ламтят, за огромни печалби.

    12:45 13.10.2025

  • 2 БОЗА

    22 0 Отговор
    Лакомията и недалновидността на европейските производители ги докараха до това дередже-"Фолксваген" от народна кола се докараха до СКЪПА кошница и геополитика...но,за това бил виновен Китай...автомобилостроенето е само единия куцащ(при това с двата крака )сегмент докарал смешното и безумно евро ТКЗС до фалит...маските паднаха-всички виждат,КАКВО се случва... ;-)

    12:45 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хохо Бохо

    15 0 Отговор
    Някой помни ли Нокия? Така ще стане и с европейските автомобили

    13:05 13.10.2025

  • 5 Дядо Стою

    3 0 Отговор
    Една работа може да се оправи, само след като се развяли.

    13:05 13.10.2025

  • 6 Цялата истина

    2 1 Отговор
    Електричката запали ли се, и в язовира да я хвърлил, продължава да гори още 2-3 дни. Няма средство което да угаси ужаса. Така че който купува такова нещо, първо да му разкове вратите и тогава да са ишива колко му душа иска.

    13:09 13.10.2025

  • 7 име

    7 0 Отговор
    Първата причина са безумните зелени регулации, които гонят производствата от САЩ и ЕССР. Те не намалят вредните емисии в световен план, а просто ги местят от едно място на друго. И това е в най-добрия случай, защото най-малкото заради транспорта на изнесените производства обратно към ЕССР и САЩ, вредните емисии се увеличават, отделно че в държави с по-ниски регулации и изисквания, има увеличени вредни емисии при производството на един и същи продукт в сравнение с ЕССР преди зелената измама. Втората причина е политиката на фирмите-производители и държавите зад тях. Докато при европейските и американските се цели максимизиране на печалбата, при китайците се цели все по-голям пазарен дял, вкл на международните пазари. И това се случва с активната подкрепа на китайската държава, която отпуска средства както за развитие и внедряване на нови технологии в производството, така и за да работят на загуба само и само да спечелят по-голям дял. Докато в ЕССР парите от митата на китайските автомобили ще потънат я в продънената каца бандеристан, я в някоя друга схема на урсула. Няма да бъдат насочени към производителите за да станат по-конкурентоспособни на китайците.

    13:10 13.10.2025

  • 8 авто маниак

    11 0 Отговор
    За какво да купя немски автомобил , заради емблемата ли или заради два пъти по-високата цена ?

    13:15 13.10.2025

  • 9 ПЗСпзсс

    6 0 Отговор
    Нямало търсене на стоката на европейския континент? Брех, ти да видиш, да не искат да кажат, че след години на неглижиране и откровено изнудване на европейските потребители, това е дало отражение? Не, не мога да го повярвам това. Ае, бегайте обратно да се мазните на китайските потребители, дето са ви любими от 20-ина години и всичко се правеше, за да им се угоди на тях.

    70-те, 80-те и 90-те можехте да сте европейски производители за европейски потребители, ама се полакомихте и ви беше малко и сикахте още и още. Ами, да ви кажа, сега сега ще гледате отблизо филма "късно е либе за китка" след като ви натирят в стил "миналогодишна инфлуенсърка от Дубай" и се наложи да се приберете обратно вкъщи в Европа със скъсан чорапогащник и подвита опашка.

    13:16 13.10.2025

  • 10 Анонимен

    5 0 Отговор
    Кой инженер сложи ангренажен ремък в системата с двигателно масло? Ей тези глупости ви докараха до тук.

    13:23 13.10.2025

  • 11 Сзо

    1 0 Отговор
    Така е- един ден си напред, на следващия-с краката напред......

    13:26 13.10.2025

  • 12 Варна

    2 0 Отговор
    Ще загубят и още щото не само, че получават субсидии от времето на ВСВ, а ми и предлагат боклуци на безумни цени. - С техните камъни по техните глави.
    Следващата кола, която ще си купя вероятно ще бъде китайска, корейска или в най- тежкия случай японска. Въобще нямам намерение да се занимавам повече с коли от ЕС. - Цялата икономика на Западна Европа е базирана на субсидиите и "удари под кръста" за останалите членове на съюза.

    13:31 13.10.2025

  • 13 Георги

    1 0 Отговор
    айде, ганьо не е умен, ама защо и интелигентните европейци се мусят на тая толкова революционна технология - електричката? То не бяха субсидии, движение в бус лента, безплатно паркиране, отстъпки от данъци, задължително служебни електрички... и пак се дърпат. Иначе аз лично нямам търпение електричките да навлязът и тока да започне да не стигна, особено у нас!

    13:34 13.10.2025

  • 14 665

    2 0 Отговор
    Кво пискат тия , като само Дачията остана народен автомобил. Всичко друго е с цени за лукс сектора. .

    13:40 13.10.2025

  • 15 дедо..

    1 0 Отговор
    За всичко са виновни масковците-почнаха да доставят на шанхай..бандерски безплатен литий от складовете на зеления мухал в шевченкое,и батарейките на сипин-излизат почти без пари и юръпо на коленца-долу у ниското..

    13:40 13.10.2025