Европейският кошмар: Защо Китай печели, а Вашият нов автомобил поскъпва?

Европейският автомобилен сектор, и в частност германската му локомотивна сила, преживява една от най-тежките си кризи в новата история. На фона на стагнация в продажбите, масови съкращения и труден преход към електрически превозни средства, индустрията се бори за оцеляване и конкурентоспособност. Повече от 50 000 работни места вече са изчезнали само в Германия.

Проблемите достигнаха точка на кипене, което наложи свикването на високопоставена автомобилна среща на върха в Берлин, събрала политици, ръководители на компании като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, и синдикати. Основният въпрос не е просто краят на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), а много по-голямата заплаха, идваща от Изтока.

Технологично изоставане и китайската инвазия

Някога доминиращи в технологиите и престижа на марките, германските компании сега изостават от китайските си конкуренти както в софтуерните иновации, така и в пазарното приемане на електрически превозни средства. Китайски гиганти като BYD и други агресивно се разширяват на европейския пазар, предлагайки по-достъпни и технологично напреднали електромобили.

Според Сандер Тордоар, главен икономист в лондонския Център за европейски реформи (CER), защитата на ДВГ от страна на Берлин е „незначителен проблем“ на фона на много по-голямата заплаха, която представлява Китай. „Необходим е отговор на Китай в областта на индустриалната и търговската политика“, категоричен е той.

Напрежението се усложнява допълнително от протекционистката политика на американския президент Доналд Тръмп, която нанесе допълнителен удар върху доминиращия германски експортен сектор. През първата половина на 2025 година износът на европейски автомобили за Китай, движен основно от Германия, е спаднал с 42%, а този за САЩ – с 13.6%.

Политическият отговор

На фона на кризата, германското правителство търси решителен отговор. Канцлерът Фридрих Мерц вече призова Европейския съюз да отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с ДВГ от 2035 година. Той описа тази мярка като „усмирителна риза“ за конкурентоспособността на производителите. „Не бива да забраняваме: Трябва да активираме технологиите, това е моята цел“, заяви Мерц.

Въпреки лобирането, Крейг Мейли от Cox Automotive предупреждава, че промяната на крайния срок рискува да подкопае доверието в транспортния преход: „Потребителите се нуждаят от яснота в тази несигурна пазарна среда. Клиентите се нуждаят от уверение, че електрическата мобилност е предпочитаната технология.“ Германските медии съобщават, че вероятният компромис, който ще бъде постигнат на срещата в Берлин, ще позволи продажбата на хибридни превозни средства и след 2035 година.

Решенията

С оглед на „свръхкапацитета и липсата на търсене за европейско производство на автомобили на целия континент“, експертите призовават за действия от страна на търсенето.

Министърът на финансите Ларс Клингбайл вече обяви удължаване на данъчното облекчение за електрически превозни средства в Германия до края на 2030 година. Сандер Тордоар от CER смята, че следващата стъпка трябва да бъде въвеждането на координирани субсидии за закупуване на електромобили в целия Европейски съюз, като посочи ефективна отстъпка до 7 500 евро като възможна мярка.

Някои страни вече предприемат протекционистки мерки. Франция преразгледа системата си за стимулиране (до 7000 евро), за да изключи превозни средства от страни извън ЕС, произведени с много енергия от въглища – мярка, насочена пряко срещу по-евтините китайски модели.

Проблемите на германската автомобилна индустрия са дълбоко структурни и водят до тежки финансови резултати: Mercedes-Benz отчете спад на печалбата с 56% до 2,7 милиарда евро през първата половина на 2025 година. Volkswagen регистрира спад на оперативната печалба с една трета до 6,7 милиарда евро. BMW отчете спад на печалбата преди данъци с 29% до 4,02 милиарда евро.

Между юни 2024-а и юни 2025 година германската индустрия е загубила близо 52 000 работни места. Почти половината от анкетираните компании описват текущото си състояние като „лошо“ или „много лошо“, като близо 80% планират да отложат инвестиции или да ги преместят в чужбина.

Бъдещето е в съюза

Въпреки мрачната картина, експертите не виждат края на европейското автомобилостроене. Тордоар призовава Брюксел да предприеме мерки за укрепване на целия европейски пазар, тъй като Испания, Италия и Франция също губят пазарен дял.

„Най-добрият изход е да разширим собствения си [европейски] пазар, който все още е много голям и има потенциал да генерира по-голямо търсене от сега“, подчертава Тордоар. Той добавя, че Европа трябва да използва силните си съюзници – САЩ, Япония, Южна Корея и Обединеното кралство – за да формира глобална стратегия срещу китайската конкуренция и да спечели време за адаптация, иновации и запазване на конкурентоспособността си.