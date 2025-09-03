Питаме ви: Трябва ли да се забранят колите с десен волан у нас?

Дискусията за автомобилите с десен волан в България е дълга и емоционална. Някои смятат, че тези превозни средства са опасни и трябва да бъдат забранени, докато други твърдят, че това е ненужна регулация.
Аргументи "за" забраната
Основният аргумент на противниците на колите с десен волан е безопасността. При изпреварване на двупосочен път, видимостта на шофьора е силно ограничена. За да се увери, че насреща не идва друга кола, той трябва да се подаде повече към платното или да разчита на преценката на пътниците си. Тази маневра е рискова и може да доведе до сериозни инциденти.
Според някои експерти, забраната ще намали броя на катастрофите и ще повиши сигурността на пътя. Те също така посочват, че при евентуална проверка от пътната полиция или при плащане на такси на гише, шофьорът е затруднен и това води до забавяне и допълнителен риск.
Аргументи "против" забраната
От друга страна, собствениците на автомобили с десен волан твърдят, че тези коли са напълно безопасни, ако се шофират от опитен водач. Те посочват, че проблемът не е в разположението на волана, а в липсата на достатъчно внимание и умения. Много от тези автомобили са втора употреба, в добро състояние и се предлагат на по-ниска цена. За много хора това е единствената възможност да си позволят по-качествена кола.
Освен това, противниците на забраната твърдят, че тя би била дискриминационна и би ограничила правото на избор на потребителите. Те посочват, че в много други държави от Европейския съюз колите с десен волан са разрешени и не се смятат за проблем.
Възможни решения
Вместо пълна забрана, може да се търсят алтернативни решения. Едно от тях е въвеждането на по-строги технически изисквания за пререгистрация. Например, може да се задължи монтажът на допълнителни огледала или специални системи за подпомагане на видимостта. Друго възможно решение е въвеждането на по-високи данъци за тези автомобили, което да компенсира евентуалния по-висок риск.
В крайна сметка, решението е сложно и трябва да балансира между безопасността на пътя и правата на гражданите. Преди да се вземе окончателно решение, трябва да се проведе задълбочен анализ на всички аспекти на проблема.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
11:21 03.09.2025
2 Ем.
11:21 03.09.2025
3 Марин
11:22 03.09.2025
4 Трол
11:23 03.09.2025
5 Ддд
Само глупости ли мислят някои хора в тази държава?
11:23 03.09.2025
6 Пипи
11:24 03.09.2025
7 Мералня
11:25 03.09.2025
8 Аз съм за забрана това че излизат
Определението безопасни са когато се управляват от опитен шофьор е много разтегливо кой опитен кой не
11:26 03.09.2025
9 Даа!
11:26 03.09.2025
10 Ъъъъъъъъ
Ще е интерсно някой да предостави данни, колко катастрофи са предизвикали водачите на такива автомобили и какъв е процента от общия брой катастрофи.🤣
Коментиран от #30
11:27 03.09.2025
11 Тези с десните
11:27 03.09.2025
12 Задължителна забрана!
Коментиран от #14
11:27 03.09.2025
13 Десен волан
11:29 03.09.2025
14 Ъъъъъъъ
До коментар #12 от "Задължителна забрана!":"Тарикатите, платили по-тънко,са опасни за живота и здравето на другите"
Глупости!
Аз още не съм виждал автомобил с десен волан в автобус или пък разцепен на две. Мислете за тези с левия волан, че те са много по-ооасни.
11:32 03.09.2025
15 Оракула от Делфи
изпитите за книжка за право на управление на ППС!
Този тип автомобил е построен за съвсем друг вид движение по пътя!
Примерите с катастрофи с десен волан в ЕО са хиляди!!!
Коментиран от #20
11:33 03.09.2025
16 Лопата Орешник
11:36 03.09.2025
17 ВМИРИСАН ВАРЯГ
Коментиран от #26
11:36 03.09.2025
18 подкрепям
11:39 03.09.2025
19 Хахаха
11:40 03.09.2025
20 Лелеле
До коментар #15 от "Оракула от Делфи":Нали си разбрал, че става дума просто за автомобил с волан отдясно, не говорим за управление на хеликоптер в Хималаите? Първият път като се качих ми трябваха 2 минути да се ориентирам за позиционирането на платното, още десет да свикна да сменям скорости с лявата ръка. За няколко години няма катастрофа с моя вина. Единственото сериозно препятствие е натоварен двулентов път с трафик от бавни камиони и автобуси. Тогава просто караш по-бавно. Ако тръгнеш да изпреварваш наред при липса на видимост, ще го правиш и с ляв волан. Иначе с десен волан мога при нужда да се изнеса толкова надясно и далеч от осевата линия, че като съм возил шофьори отпред си мислят, че едва ли не ще се ударя или изляза от пътя, а аз имам видимост и върху платното, и върху маркировката.
11:43 03.09.2025
21 Кандидат Депутатите !
И Депутатите !
Трябва да преминат !
Тест за интелигентност !
И Психо тест !
11:45 03.09.2025
22 Аз пък искам да седна на лоста за
11:46 03.09.2025
23 ХЗцдпрц
Защото иначе са получава безпочвено философстване и генериране на Интернет трафик, в което няма лошо, но няма и полза. Само се хаби ток.
За протокола, не карам такава кола и нямам никакво желание да карам, но и налагането на ограничения на базата на "усещания" и "мнения" ми се нрави още по-малко.
11:46 03.09.2025
24 нннн
11:46 03.09.2025
25 Десняк
Повечето коментиращи дори не са се качвали да шофират подобен автомобил.
Аз съм карал такива и в Англия и в БГ. Имал съм 3 десняка и да си призная си е просто въпрос на свикване. В Англия ми беше по-трудно да свикна с посоката на движение отколкото с автомобила.
Тая дъвка със забраната от 20години я има…
И дамо да ви кажа - проблема не е в автомобила, а в шофьора!!! Докато простия народец не свикне с идеята, че никой не му е длъжен в живота и на пътя, докато кара в лявата лента на “магистралата” с пуснат ляв мигач… все някой ще му е виновен, ако ще и летяща чиния на пътя да има…
П.С. В България шофьорите на десни волани са много по толерантни и внимателни на пътя от всички останали… А и вече цените не са толкова по- различни от италианка - милионник и кола внос от UK. Още повече, че вноса е намалял до минимум, а и ДДС и мито трябва да се плаща… така че не е изгодно..
11:47 03.09.2025
26 Ако си опитал,
До коментар #17 от "ВМИРИСАН ВАРЯГ":не си успял и си мислиш, че нарушават рефлекси и координация - потърси лекар. Или имаш проблем с очите, вестибуларния апарат, някоя част от мозъка, или просто разказваш по картинка. Години съм се качвал от такава с десен в такава с ляв, вечер пак с десен. Свикването за човек, който никога не е карал с десен, е въпрос на минути.
11:47 03.09.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
та не може такива МПС пред КАТ,
но десния волан според тях не е опасен❗
11:47 03.09.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Защо ли ЗАТРУДНЯВАТ производителите🤔❗
11:53 03.09.2025
29 ДРТ ПРЧ
Коментиран от #32
11:55 03.09.2025
30 Не Хексперт
До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":Аман от пишман Хексперти в територията. Само глупости ни занимават. Зад кормилното устройство е опасно, не колата.
11:56 03.09.2025
31 Гост
11:57 03.09.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "ДРТ ПРЧ":Спорът е относно "ОБРАТНИТЕ" с българска регистрация.🚘
11:58 03.09.2025
33 Какъв
12:01 03.09.2025
34 Жорката
12:03 03.09.2025
35 Някой
12:09 03.09.2025
36 Здравей
12:16 03.09.2025
37 Мим
12:20 03.09.2025