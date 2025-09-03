Новини
Питаме ви: Трябва ли да се забранят колите с десен волан у нас?

Питаме ви: Трябва ли да се забранят колите с десен волан у нас?

3 Септември, 2025 11:16 1 187 37

И опасни ли са за движението по родните пътища този тип автомобили?

Питаме ви: Трябва ли да се забранят колите с десен волан у нас? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Дискусията за автомобилите с десен волан в България е дълга и емоционална. Някои смятат, че тези превозни средства са опасни и трябва да бъдат забранени, докато други твърдят, че това е ненужна регулация.

Аргументи "за" забраната

Основният аргумент на противниците на колите с десен волан е безопасността. При изпреварване на двупосочен път, видимостта на шофьора е силно ограничена. За да се увери, че насреща не идва друга кола, той трябва да се подаде повече към платното или да разчита на преценката на пътниците си. Тази маневра е рискова и може да доведе до сериозни инциденти.

Според някои експерти, забраната ще намали броя на катастрофите и ще повиши сигурността на пътя. Те също така посочват, че при евентуална проверка от пътната полиция или при плащане на такси на гише, шофьорът е затруднен и това води до забавяне и допълнителен риск.

Аргументи "против" забраната

От друга страна, собствениците на автомобили с десен волан твърдят, че тези коли са напълно безопасни, ако се шофират от опитен водач. Те посочват, че проблемът не е в разположението на волана, а в липсата на достатъчно внимание и умения. Много от тези автомобили са втора употреба, в добро състояние и се предлагат на по-ниска цена. За много хора това е единствената възможност да си позволят по-качествена кола.

Освен това, противниците на забраната твърдят, че тя би била дискриминационна и би ограничила правото на избор на потребителите. Те посочват, че в много други държави от Европейския съюз колите с десен волан са разрешени и не се смятат за проблем.

Възможни решения

Вместо пълна забрана, може да се търсят алтернативни решения. Едно от тях е въвеждането на по-строги технически изисквания за пререгистрация. Например, може да се задължи монтажът на допълнителни огледала или специални системи за подпомагане на видимостта. Друго възможно решение е въвеждането на по-високи данъци за тези автомобили, което да компенсира евентуалния по-висок риск.

В крайна сметка, решението е сложно и трябва да балансира между безопасността на пътя и правата на гражданите. Преди да се вземе окончателно решение, трябва да се проведе задълбочен анализ на всички аспекти на проблема.

Какво мислите по въпроса? Споделете мнението си в коментарите.


  • 1 Име

    60 22 Отговор
    Абсолютно съм ЗА забраната им. Опасни са!

    11:21 03.09.2025

  • 2 Ем.

    18 14 Отговор
    В Англия защо няма с десен волан освен тези които мият улиците

    11:21 03.09.2025

  • 3 Марин

    39 18 Отговор
    И аз съм ЗА. Трябва по често да се пише по този въпрос, Евала на факти, че го повдигате

    11:22 03.09.2025

  • 4 Трол

    36 3 Отговор
    Трябва да забранят водачите с лява резба.

    11:23 03.09.2025

  • 5 Ддд

    22 27 Отговор
    Оправихте катастрофите с ляв волан, и стигнахте до колите с десен волан.
    Само глупости ли мислят някои хора в тази държава?

    11:23 03.09.2025

  • 6 Пипи

    32 15 Отговор
    Пълна забрана

    11:24 03.09.2025

  • 7 Мералня

    16 3 Отговор
    Аз искам воланът па да ми е на задната седалка или у багажника. Ограничават ми правата, ще се плача.

    11:25 03.09.2025

  • 8 Аз съм за забрана това че излизат

    33 6 Отговор
    Евтинко незначи че са безопасни
    Определението безопасни са когато се управляват от опитен шофьор е много разтегливо кой опитен кой не

    11:26 03.09.2025

  • 9 Даа!

    38 8 Отговор
    Пълна забрана! Управлява автомобила на сляпо.При маневра за изпреварване, трябва да изтегли колата,почти наполовина,за да получи видимост,за насрещно движение..Като е мераклия за десен волан,в Англия, Австралия или Индия

    11:26 03.09.2025

  • 10 Ъъъъъъъъ

    22 6 Отговор
    "Според някои експерти, забраната ще намали броя на катастрофите...."

    Ще е интерсно някой да предостави данни, колко катастрофи са предизвикали водачите на такива автомобили и какъв е процента от общия брой катастрофи.🤣

    Коментиран от #30

    11:27 03.09.2025

  • 11 Тези с десните

    18 7 Отговор
    волани и един контейнер за отпадъци не могат да заобиколят или изпреварят безопасно.

    11:27 03.09.2025

  • 12 Задължителна забрана!

    22 6 Отговор
    Тарикатите, платили по-тънко,са опасни за живота и здравето на другите

    Коментиран от #14

    11:27 03.09.2025

  • 13 Десен волан

    14 8 Отговор
    в ръцете на пишлеме на 18г., фен на "Бързи и яростни", е опасно. Опасно е обаче да е и с кола с ляв волан, опасно е да е с АТВ, колело, тротинетка, и пеша е опасно. Карам винаги с ограниченията на пътя, много рядко се случва да бързам толкова, че да правя изпреварване при намалена видимост. Проблем са коли пред мен с много затъмнени стъкла, защото не виждаш през тях насрещното толкова добре. Отдавна съм свикнал с десния волан, попадна ли сред време пак на запазена кола - пак бих си купил. Иначе се басирам, че едва ли и 1% от катастрофите с жертви и пострадали са с участие на коли с десен волан. Но е по-лесно някой периодично да пуска разни "дъвки".

    11:29 03.09.2025

  • 14 Ъъъъъъъ

    8 9 Отговор

    До коментар #12 от "Задължителна забрана!":

    "Тарикатите, платили по-тънко,са опасни за живота и здравето на другите"

    Глупости!
    Аз още не съм виждал автомобил с десен волан в автобус или пък разцепен на две. Мислете за тези с левия волан, че те са много по-ооасни.

    11:32 03.09.2025

  • 15 Оракула от Делфи

    14 4 Отговор
    Да и то веднага , това са живи коли убийци на пътя, а също е в противовес с правилата и
    изпитите за книжка за право на управление на ППС!
    Този тип автомобил е построен за съвсем друг вид движение по пътя!
    Примерите с катастрофи с десен волан в ЕО са хиляди!!!

    Коментиран от #20

    11:33 03.09.2025

  • 16 Лопата Орешник

    12 4 Отговор
    Нищо от пътната обстановка не е създадено за десен волан! Сами преценете трябва или не трябва тия да се движат!

    11:36 03.09.2025

  • 17 ВМИРИСАН ВАРЯГ

    12 4 Отговор
    Твърдо не на колите с десен волан. Нарушават координацията и рефлексите. Опитвал съм се да карам такава кола . А след като "опитния" я препродаде кой ще я кара ?

    Коментиран от #26

    11:36 03.09.2025

  • 18 подкрепям

    10 4 Отговор
    абсолютно съм съгласен да се забранят!!!

    11:39 03.09.2025

  • 19 Хахаха

    5 4 Отговор
    АБСОЛЮТНО ДА, ДА и ДА

    11:40 03.09.2025

  • 20 Лелеле

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Оракула от Делфи":

    Нали си разбрал, че става дума просто за автомобил с волан отдясно, не говорим за управление на хеликоптер в Хималаите? Първият път като се качих ми трябваха 2 минути да се ориентирам за позиционирането на платното, още десет да свикна да сменям скорости с лявата ръка. За няколко години няма катастрофа с моя вина. Единственото сериозно препятствие е натоварен двулентов път с трафик от бавни камиони и автобуси. Тогава просто караш по-бавно. Ако тръгнеш да изпреварваш наред при липса на видимост, ще го правиш и с ляв волан. Иначе с десен волан мога при нужда да се изнеса толкова надясно и далеч от осевата линия, че като съм возил шофьори отпред си мислят, че едва ли не ще се ударя или изляза от пътя, а аз имам видимост и върху платното, и върху маркировката.

    11:43 03.09.2025

  • 21 Кандидат Депутатите !

    5 0 Отговор
    Кандидат Депутатите !

    И Депутатите !

    Трябва да преминат !

    Тест за интелигентност !

    И Психо тест !

    11:45 03.09.2025

  • 22 Аз пък искам да седна на лоста за

    0 2 Отговор
    скорости и някой да сменя предавките грубо до морето и да ми се мокри пеперудата.

    11:46 03.09.2025

  • 23 ХЗцдпрц

    5 1 Отговор
    Добре, де, както някой вече попита в предишен коментар, някакви данни за катастрофите с такива автомобили има ли? Брой, причини за тях?

    Защото иначе са получава безпочвено философстване и генериране на Интернет трафик, в което няма лошо, но няма и полза. Само се хаби ток.

    За протокола, не карам такава кола и нямам никакво желание да карам, но и налагането на ограничения на базата на "усещания" и "мнения" ми се нрави още по-малко.

    11:46 03.09.2025

  • 24 нннн

    3 0 Отговор
    В парламента и тия с ляв волан, и тия с десен заедно ни карат към катастрофа.

    11:46 03.09.2025

  • 25 Десняк

    3 4 Отговор
    Коментарите по темата са меко казано глупави.
    Повечето коментиращи дори не са се качвали да шофират подобен автомобил.
    Аз съм карал такива и в Англия и в БГ. Имал съм 3 десняка и да си призная си е просто въпрос на свикване. В Англия ми беше по-трудно да свикна с посоката на движение отколкото с автомобила.
    Тая дъвка със забраната от 20години я има…
    И дамо да ви кажа - проблема не е в автомобила, а в шофьора!!! Докато простия народец не свикне с идеята, че никой не му е длъжен в живота и на пътя, докато кара в лявата лента на “магистралата” с пуснат ляв мигач… все някой ще му е виновен, ако ще и летяща чиния на пътя да има…
    П.С. В България шофьорите на десни волани са много по толерантни и внимателни на пътя от всички останали… А и вече цените не са толкова по- различни от италианка - милионник и кола внос от UK. Още повече, че вноса е намалял до минимум, а и ДДС и мито трябва да се плаща… така че не е изгодно..

    11:47 03.09.2025

  • 26 Ако си опитал,

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "ВМИРИСАН ВАРЯГ":

    не си успял и си мислиш, че нарушават рефлекси и координация - потърси лекар. Или имаш проблем с очите, вестибуларния апарат, някоя част от мозъка, или просто разказваш по картинка. Години съм се качвал от такава с десен в такава с ляв, вечер пак с десен. Свикването за човек, който никога не е карал с десен, е въпрос на минути.

    11:47 03.09.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 2 Отговор
    Червените мигачи явно са много опасни,
    та не може такива МПС пред КАТ,
    но десния волан според тях не е опасен❗

    11:47 03.09.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Дали е случайно, че в страни с движение в ДЯСНО волан е от ЛЯВО, а в страни с движение в ЛЯВО волан е от ДЯСНО❓
    Защо ли ЗАТРУДНЯВАТ производителите🤔❗

    11:53 03.09.2025

  • 29 ДРТ ПРЧ

    2 2 Отговор
    ДА ОСТАВИМ БЕЗОПАСНОСТТА, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ СА С АНГЛИЙСКА РЕГИСТРАЦИЯ, АЗ ПИТАМ КЪДЕ ПЛАЩАТ МЕСТНИЯ ДАНЪК, ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, ГТП, И НАЙ ВЕЧЕ ФИШОВЕТЕ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ. МОЖЕ БИ ОТИВАТ НА НЯКОЙ АНГЛИЙСКИ АДРЕС. САМО ПОСЛЕДНОТО ОСНОВАНИЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

    Коментиран от #32

    11:55 03.09.2025

  • 30 Не Хексперт

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":

    Аман от пишман Хексперти в територията. Само глупости ни занимават. Зад кормилното устройство е опасно, не колата.

    11:56 03.09.2025

  • 31 Гост

    2 2 Отговор
    Твърдо За

    11:57 03.09.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "ДРТ ПРЧ":

    Спорът е относно "ОБРАТНИТЕ" с българска регистрация.🚘

    11:58 03.09.2025

  • 33 Какъв

    3 1 Отговор
    Е процента на произшествия с коли с десен волан ? Защо не садете статистика ,аз съм за забрана на велосипедисти и тротинеткаджии по пътното платно или да заплащат такси и застраховки и те .

    12:01 03.09.2025

  • 34 Жорката

    4 3 Отговор
    Моят и автомобил е с десен волан.Проблема е нулев.

    12:03 03.09.2025

  • 35 Някой

    2 2 Отговор
    В Великобритания колите с ляв волан се облагат с доста по-висока застраховка, ня моята кола застраховка е 350£на годината (една от най-ниските,защото вече 20 години нямам произшествие),но на наш познат застраховка за ляв волан е 2400£. Така че след една година той смени колата с десен волан и плаща сега около 750£ ..мисля че това може да се приложи и в България.

    12:09 03.09.2025

  • 36 Здравей

    1 0 Отговор
    Джишките са идеални за лов. Караш с лявата ръка. В дясната е пушката. Можеш да караш и да стреля през прозореца

    12:16 03.09.2025

  • 37 Мим

    1 0 Отговор
    Трябва да се забранят.Хем са опасни,а и неудобни за паркиране пред бариера....

    12:20 03.09.2025