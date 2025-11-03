Xiaomi отново се похвали с рекордни продажби на автомобили

Xiaomi официално навлече в лигата на големите в автомобилното производство. Автомобилният отдел на технологичния гигант за втори пореден път през октомври премина прага от 40 000 доставки на месец, след като през септември бяха продадени 41 948 бройки.

Самата скорост на тази експанзия е това, което привлече вниманието. Общият брой за септември представлява колосален ръст от 209,37% на годишна база и силно увеличение от 15,25% на месечна база спрямо август. Това представяне потвърждава хипер-агресивната стратегия на компанията за навлизане на пазара.

Въпреки това, сериозна криза, свързана с безопасността, сега заплашва да хвърли сянка върху този блестящ успех. Неотдавнашна тежка катастрофа, в която беше замесен Xiaomi SU7 Ultra, предизвика масивен дебат за обществената безопасност, подсилен от съобщения, че електрическите дръжки на вратите може да са затруднили спасителните операции, трагично заклещвайки водача. Такива инциденти с голям обществен отзвук са крайният тест за всеки млад производител на автомобили, принуждавайки компанията да докаже, че бързо разширените ѝ производствени стандарти и протоколи за безопасност са узрели със същото темпо, с което растат продажбите ѝ.

Въпреки непосредственото предизвикателство да се справи с потенциална криза в областта на обществените отношения – и да разреши проблема с дългите срокове на изчакване за някои модели, които достигат почти една година – Xiaomi вече гледа към бъдещето. Компанията е създала специален отдел, фокусиран изцяло върху проучването на технологичната основа за продуктите от следващото поколение.