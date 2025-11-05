Новини
Авто »
Европа започва за произвежда евтини автомобили с цена 15 000 евро

5 Ноември, 2025 10:24 1 450 18

  • евтини коли-
  • нови автомобили-
  • европейско производство

Ключовата идея е гениално проста: малките градски електромобили не трябва да бъдат обвързани със същите драстични изисквания за безопасност и технологично оборудване като един огромен луксозен седан

Европа започва за произвежда евтини автомобили с цена 15 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Скъпите електрически автомобили, с цени, които често карат обикновения европеец да се хване за главата, може скоро да останат в миналото. Европейският съюз, който е вперил поглед в настъпващата китайска електрическа вълна, изглежда най-сетне е готов да задейства механизмите за промяна. Брюксел планира да обяви през декември създаването на изцяло нова, по-щадяща категория за малки електрически превозни средства, акт, който мнозина виждат като спасителен пояс за европейската автомобилна индустрия и за потребителите.

Европейският комисар по промишлеността, Стефан Сежурне, хвърли светлина върху амбициозния план. Комисията работи трескаво по дефинирането на междинен клас – един вид "мост" между свръхмалките коли от типа на Citroen Ami, които тежат едва няколкостотин килограма, и пълноценните, тежки автомобили. Ключовата идея е гениално проста: защо малките градски електромобили трябва да бъдат обвързани със същите драстични изисквания за безопасност и технологично оборудване като един огромен луксозен седан? Досега тази реформа висеше във въздуха без ясна времева рамка, но сега декември е фиксиран като целева дата.

Да си го кажем направо – европейските автомобилни гиганти са притиснати до стената. Китайските марки напредват с бесни темпове, завладявайки пазарен дял на самия терен на европейците, а тяхното ценово предимство се оценява на над 30%. Затова не е изненада, че производители като Renault Group не спират да настояват за регулаторна гъвкавост. Главният изпълнителен директор на групата, Франсоа Провост, дори препоръча своеобразен "мораториум" върху автомобилните регулации за 10 до 15 години, за да може да се даде зелена светлина на този нов сегмент, включващ автомобили с дължина до 4.2 метра.

"Целта, която стои пред производителите, е да пуснат на пазара нови малки превозни средства, чиято цена ще варира между 15 000 и 20 000 евро", обяви Сежурне по време на Деня на автомобилната индустрия в Париж. Той подчерта, че тъй като регулаторните ограничения са основен фактор, надуващ цената, създаването на облекчена регулаторна рамка е абсолютно задължително.

Тази инициатива е повече от належаща. Предишни, твърде строги регулации практически направиха невъзможно за европейските компании да произвеждат достъпни градски автомобили, независимо дали с ДВГ или електрически. В резултат на това от пазара изчезнаха онези обичани и евтини градски "джобни ракети" с двигатели с вътрешно горене, които струваха около 10 000 евро – коли като Fiat 500, Ford Ka, Citroen C1, Peugeot 108 и Renault Twingo. Поради липсата на подобен достъпен сегмент при електромобилите, милиони европейци, които имат нужда от нова кола, остават просто изтласкани от пазара.

Компании като Stellantis публично приветстваха идеята на ЕС, определяйки я като спешна необходимост. Те вярват, че съживяването на сегмента на автомобилите под 15 000 евро не само ще даде глътка въздух на индустрията, но и ще ускори обновяването на автопарка и навлизането на електромобилите.

Сега всички погледи са насочени към декември, когато се очаква да бъдат разкрити конкретните мерки и регулаторни промени. Само тогава ще стане ясно как точно Брюксел ще разчисти пътя за тези така необходими, достъпни европейски е-cars – една битка за оцеляване, която Европа изглежда най-сетне е готова да води с всички сили.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любопитен

    8 3 Отговор
    Кабрио ще има ли тази производствена неудачност. Кола не се ли кара всеки ден, умира много бързо. Стои седана в гаража, и тръгваш на почивка с него след 3месеца в гаража. И дай газ да почувстваш вятъра, и след 50 км таблото светва като коледна елха. От опит го казвам.

    10:31 05.11.2025

  • 2 Трол

    4 6 Отговор
    Всички граждани на ЕС трябва шофират само автомобилите, одобрени от Европейската комисия.

    10:35 05.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Абе как ще се пребираме по селата с тез сапунерки ,нали ще ни се смеят съседите ,а и навръщане къде ще товарим бурканите и картоните с яйца

    Коментиран от #8

    10:35 05.11.2025

  • 4 122111

    11 1 Отговор
    Електрокарчета на килограм. Да видим само какво ще правят с милиардите акумулатори после.

    10:37 05.11.2025

  • 5 Център за градска дебилност

    8 1 Отговор
    Като в лунапарка или на игрището за голф.

    10:40 05.11.2025

  • 6 Китайски джентълмен

    8 0 Отговор
    Вие ги пускайте по 15 000€ а аз в Китай ще ги продавам по 15 000лв.

    10:46 05.11.2025

  • 7 Георги

    12 1 Отговор
    първо слагаш абсурдни и недостижими регулации и изисквания, а после се чудиш как да ги заобиколиш. А аз си мислих, че само нашите политици са некадърници без визия и реален поглед за бъдещето.

    10:46 05.11.2025

  • 8 име

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Гaнчoвцитe и Гaнките ги е обхванал масов мързел, малцина останаха да ходят по селата да си гледат къщите и дворовете, а още по-малко от тях гледат нещо различно от райграс на двора. Не им бери грижа, сапунерката е напълно достатъчна да напълнят торбите с боклуци от кауфланд.

    10:46 05.11.2025

  • 9 външно си приличат

    2 1 Отговор
    Управниците и техните коли.

    Урудливи са.

    10:57 05.11.2025

  • 10 Не, благодаря

    3 3 Отговор
    Няма начин да дам пари за това грозно нещо на снимката.

    11:01 05.11.2025

  • 11 навремето

    4 3 Отговор
    мислех, че по-грозна от дачия лоджи няма, явно е че ме опровергават от дачия, сериозни некадърници имат в дизайнерския отдел

    Коментиран от #17

    11:03 05.11.2025

  • 12 Гледай ся

    3 1 Отговор
    Вдигат се цените на премиум марките за да си купуват хорицата “евтино” изчадие на далавера. Иначе кой ще ги купува?

    11:05 05.11.2025

  • 13 Тест драйв, бате

    2 1 Отговор
    Ако ми го дадат без пари, закачам едно душманско ремарке пълно с камъни и газ по баира докато не изпуши на пътя.

    11:11 05.11.2025

  • 15 Чебурашка

    3 1 Отговор
    Еуропа може да произвежда само кафяви фашистки г--на.

    11:14 05.11.2025

  • 16 665

    0 1 Отговор
    Рикша с 2 ман гала тяга по-добре !

    11:36 05.11.2025

  • 17 Дфен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "навремето":

    Затова се чака по 6 месеца за нова Дачия а другите марки им стоят непродадени.Ганчо е велик в собствената си представа.

    11:53 05.11.2025

  • 18 Лили Иванова

    0 0 Отговор
    За това на снимката 30 бона са много. Не бих се и возила в такова, дори да ми дават пари.

    11:58 05.11.2025