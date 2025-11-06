Tesla го закъса още повече след разкази на родители за заключени деца в автомобилите

Федералните регулаторни органи за безопасност на автомобилите в САЩ засилват натиска върху Tesla във връзка с критична повреда в електронните дръжки на вратите на автомобилите ѝ, дефект, който е довел до ужасяващи ситуации, в които родители не са могли да достигнат до децата си. Службата за разследване на дефекти (ODI) на Националната администрация за безопасност на движението официално е поискала подробни вътрешни документи от автомобилния производител, за да определи пълния обхват на риска за безопасността.

Разследването, започнато първоначално през септември с девет жалби, бързо ескалира, като ODI е регистрирала шестнадесет сигнала само през миналата седмица. Същността на проблема е отчетено понижение на напрежението на 12-волтовия акумулатор на автомобила, което прави външните електронни дръжки на вратите неизползваеми. Тази техническа неизправност се превръща от просто неудобство в смъртоносна опасност за безопасността, когато детето е на задната седалка.

Разтърсващи разкази на собственици описват как са останали заключени с бебета в автомобилите си в горещи дни, което ги е принудило да предприемат отчайващи мерки. Един собственик на Model Y във Флорида съобщи, че не е успял да освободи 10-месечното си бебе при 27 градуса Целзий и в крайна сметка е трябвало да се обади на спешните служби. В друг инцидент спасителите са били принудени да счупят прозореца, за да спасят бебето. В четири от жалбите, които ODI има в момента, собствениците потвърждават, че са прибегнали до счупване на стъклото, за да влязат в колата.

Въпреки че автомобилите Tesla имат механично устройство за аварийно отключване, регулаторният орган отбелязва, че това не е практично решение, когато пътникът е малко дете, което не може да достигне или да задейства лоста.

Писмото на ODI до Tesla от 27 октомври е категорично искане за прозрачност, изискващо записи на жалби от потребители, доклади от терен, данни за катастрофи, пожари, наранявания, смъртни случаи и имуществени щети, свързани с проблема с дръжките. Агенцията също така търси информация за всички свързани висящи и приключени съдебни дела, гаранционни искове, резултати от тестове и всякакви промени в дизайна. Текущото разследване е фокусирано предимно върху модела Y от 2021 година, но обхваща и Model Y от 2020 и 2022 година, както и Model 3 от 2017 до 2022 година. Ако ODI установи, че съществува определено рискове за безопасността, NHTSA има правомощията да нареди отзоваване, което може да засегне милиони превозни средства.