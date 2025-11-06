Новини
Tesla го закъса още повече след разкази на родители за заключени деца в автомобилите

6 Ноември, 2025 08:25 736 20

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Федералните регулаторни органи за безопасност на автомобилите в САЩ засилват натиска върху Tesla във връзка с критична повреда в електронните дръжки на вратите на автомобилите ѝ, дефект, който е довел до ужасяващи ситуации, в които родители не са могли да достигнат до децата си. Службата за разследване на дефекти (ODI) на Националната администрация за безопасност на движението официално е поискала подробни вътрешни документи от автомобилния производител, за да определи пълния обхват на риска за безопасността.

Разследването, започнато първоначално през септември с девет жалби, бързо ескалира, като ODI е регистрирала шестнадесет сигнала само през миналата седмица. Същността на проблема е отчетено понижение на напрежението на 12-волтовия акумулатор на автомобила, което прави външните електронни дръжки на вратите неизползваеми. Тази техническа неизправност се превръща от просто неудобство в смъртоносна опасност за безопасността, когато детето е на задната седалка.

Разтърсващи разкази на собственици описват как са останали заключени с бебета в автомобилите си в горещи дни, което ги е принудило да предприемат отчайващи мерки. Един собственик на Model Y във Флорида съобщи, че не е успял да освободи 10-месечното си бебе при 27 градуса Целзий и в крайна сметка е трябвало да се обади на спешните служби. В друг инцидент спасителите са били принудени да счупят прозореца, за да спасят бебето. В четири от жалбите, които ODI има в момента, собствениците потвърждават, че са прибегнали до счупване на стъклото, за да влязат в колата.

Въпреки че автомобилите Tesla имат механично устройство за аварийно отключване, регулаторният орган отбелязва, че това не е практично решение, когато пътникът е малко дете, което не може да достигне или да задейства лоста.

Писмото на ODI до Tesla от 27 октомври е категорично искане за прозрачност, изискващо записи на жалби от потребители, доклади от терен, данни за катастрофи, пожари, наранявания, смъртни случаи и имуществени щети, свързани с проблема с дръжките. Агенцията също така търси информация за всички свързани висящи и приключени съдебни дела, гаранционни искове, резултати от тестове и всякакви промени в дизайна. Текущото разследване е фокусирано предимно върху модела Y от 2021 година, но обхваща и Model Y от 2020 и 2022 година, както и Model 3 от 2017 до 2022 година. Ако ODI установи, че съществува определено рискове за безопасността, NHTSA има правомощията да нареди отзоваване, което може да засегне милиони превозни средства.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    ИИ в действие❗🤔

    08:30 06.11.2025

  • 2 голем смях

    8 1 Отговор
    Представям си тесла нацепила стълб и поради липсата на физически дръжки пожарникарите не могат да отворят вратата да те извадят жив или мъртъв. Кой идиот измисли тази глезотия?

    Коментиран от #8

    08:31 06.11.2025

  • 3 Пич

    9 1 Отговор
    Всяка кола трябва да бъде само едно просто оръдие на труда , което да командваш еднолично и безапелационно !!! А не нещо което да ти дава акъл и да се препира с тебе !!! Особено ако не си платил новите ъпдейти !!!

    Коментиран от #6

    08:33 06.11.2025

  • 4 Хи хи

    7 2 Отговор
    При москвичите и ладите нямаше такива проблеми !

    08:34 06.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Тесла го закъса, но в София всяка трета кола е Тесла и никой не се оплаква.

    Коментиран от #11, #14, #18

    08:36 06.11.2025

  • 6 като Айфоните

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    След втората година забележително по-бързо ти пада батерията, за да не се ослушваш, а да купиш новия модел.

    08:38 06.11.2025

  • 7 факуса

    2 1 Отговор
    това е големия проблем с електрониката подхранваща мързел,всяко спестемо действие е гордост за инджинера и повод за фукня от притежателя,осбено за ганча,кой отваря ръчно е бедняк и е срамно

    08:38 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    А има ли вече и изнасилени деца от скоростния лост на теслата?🦧🥳🤣🖕🤣🥳🦧

    08:40 06.11.2025

  • 10 купувам

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    каквото си искам

    08:41 06.11.2025

  • 11 Бен тен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Абе не баш, но и на мен ми прави вчепатление че са изключително много.

    08:44 06.11.2025

  • 12 Джакомо

    1 3 Отговор
    Звучи като да е фалшива новина.
    И Модел 3 и Модел У се правят с такива дръжки от пет-шест години.
    Как пък точно сега Септември месец 16 бебета се заключиха вътре ???

    Коментиран от #13

    08:50 06.11.2025

  • 13 лесно е

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Джакомо":

    От годините започна да им пада акумулатора.

    Коментиран от #16

    08:51 06.11.2025

  • 14 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Не са малко бройки в България и то при положение, че е кола която не се продава в България официално! Няма сервиз и няма магазин.

    09:00 06.11.2025

  • 15 Койчо

    1 3 Отговор
    Кой олигофрен си оставя бебето в колата само ? Или невръстното дете, все тая!
    А ако става въпрос за ситуация , в която родителя слиза от предната врата , затваря в и отива да вземе детето си от задната страна замислете се за следното:
    Радителс слиза нормално с копчето и вратата работи съвсем нормално, което значи че напрежението на акумулатора е достатъчно високо за да отвори вратата. в следващия момент , за тези три секунди докато достигне до задната врата, напрежението в акумулатора е спаднало толкова че задната врата вече не работи.
    Нека всеки сам да се замисли , но за мен написаното в статията или нещо грешно е преведено или си е откровена лъжа

    Коментиран от #17, #20

    09:01 06.11.2025

  • 16 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "лесно е":

    Новите се правят с малки акумулатори за 14 волта, за да не се получава, че малкия акумулатор пада под 12 волта. Така има резерв.

    09:02 06.11.2025

  • 17 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Койчо":

    Още нещо е много интересно, че бебето било оставено на 27 градуса????? На всеки е ясно, че температурата в купето на Тесла може да се избира и от телефона! Но случаи всякакви, кой знае. А и все пак мъска има пари, защо да не го съдят когато могат.

    09:05 06.11.2025

  • 18 Гошо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Таз София ве, напрао Калифорния стана тук

    09:15 06.11.2025

  • 19 Тъкмо

    1 0 Отговор
    Сега като чете масовия българин си вика, ух на бате да ми дойдат сега Теслите в България с 50% отстъпка, пък тоз дефект мен не ме интересува.

    09:15 06.11.2025

  • 20 Ами кой е

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Койчо":

    Олигофрена можеш сам си зададе въпроса. Или никога не си имал деца? Излизаш затваряш шофьорската врата, а задната не се отваря.

    09:17 06.11.2025