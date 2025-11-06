Tesla го закъса още повече след разкази на родители за заключени деца в автомобилите

Федералните регулаторни органи за безопасност на автомобилите в САЩ засилват натиска върху Tesla във връзка с критична повреда в електронните дръжки на вратите на автомобилите ѝ, дефект, който е довел до ужасяващи ситуации, в които родители не са могли да достигнат до децата си. Службата за разследване на дефекти (ODI) на Националната администрация за безопасност на движението официално е поискала подробни вътрешни документи от автомобилния производител, за да определи пълния обхват на риска за безопасността.
Разследването, започнато първоначално през септември с девет жалби, бързо ескалира, като ODI е регистрирала шестнадесет сигнала само през миналата седмица. Същността на проблема е отчетено понижение на напрежението на 12-волтовия акумулатор на автомобила, което прави външните електронни дръжки на вратите неизползваеми. Тази техническа неизправност се превръща от просто неудобство в смъртоносна опасност за безопасността, когато детето е на задната седалка.
Разтърсващи разкази на собственици описват как са останали заключени с бебета в автомобилите си в горещи дни, което ги е принудило да предприемат отчайващи мерки. Един собственик на Model Y във Флорида съобщи, че не е успял да освободи 10-месечното си бебе при 27 градуса Целзий и в крайна сметка е трябвало да се обади на спешните служби. В друг инцидент спасителите са били принудени да счупят прозореца, за да спасят бебето. В четири от жалбите, които ODI има в момента, собствениците потвърждават, че са прибегнали до счупване на стъклото, за да влязат в колата.
Въпреки че автомобилите Tesla имат механично устройство за аварийно отключване, регулаторният орган отбелязва, че това не е практично решение, когато пътникът е малко дете, което не може да достигне или да задейства лоста.
Писмото на ODI до Tesla от 27 октомври е категорично искане за прозрачност, изискващо записи на жалби от потребители, доклади от терен, данни за катастрофи, пожари, наранявания, смъртни случаи и имуществени щети, свързани с проблема с дръжките. Агенцията също така търси информация за всички свързани висящи и приключени съдебни дела, гаранционни искове, резултати от тестове и всякакви промени в дизайна. Текущото разследване е фокусирано предимно върху модела Y от 2021 година, но обхваща и Model Y от 2020 и 2022 година, както и Model 3 от 2017 до 2022 година. Ако ODI установи, че съществува определено рискове за безопасността, NHTSA има правомощията да нареди отзоваване, което може да засегне милиони превозни средства.
08:30 06.11.2025
Коментиран от #8
08:31 06.11.2025
Коментиран от #6
08:33 06.11.2025
08:34 06.11.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #14, #18
08:36 06.11.2025
6 като Айфоните
До коментар #3 от "Пич":След втората година забележително по-бързо ти пада батерията, за да не се ослушваш, а да купиш новия модел.
08:38 06.11.2025
08:38 06.11.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
08:40 06.11.2025
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":каквото си искам
08:41 06.11.2025
11 Бен тен
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Абе не баш, но и на мен ми прави вчепатление че са изключително много.
08:44 06.11.2025
12 Джакомо
И Модел 3 и Модел У се правят с такива дръжки от пет-шест години.
Как пък точно сега Септември месец 16 бебета се заключиха вътре ???
Коментиран от #13
08:50 06.11.2025
13 лесно е
До коментар #12 от "Джакомо":От годините започна да им пада акумулатора.
Коментиран от #16
08:51 06.11.2025
14 Хахахаха
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Не са малко бройки в България и то при положение, че е кола която не се продава в България официално! Няма сервиз и няма магазин.
09:00 06.11.2025
15 Койчо
А ако става въпрос за ситуация , в която родителя слиза от предната врата , затваря в и отива да вземе детето си от задната страна замислете се за следното:
Радителс слиза нормално с копчето и вратата работи съвсем нормално, което значи че напрежението на акумулатора е достатъчно високо за да отвори вратата. в следващия момент , за тези три секунди докато достигне до задната врата, напрежението в акумулатора е спаднало толкова че задната врата вече не работи.
Нека всеки сам да се замисли , но за мен написаното в статията или нещо грешно е преведено или си е откровена лъжа
Коментиран от #17, #20
09:01 06.11.2025
16 Хахахаха
До коментар #13 от "лесно е":Новите се правят с малки акумулатори за 14 волта, за да не се получава, че малкия акумулатор пада под 12 волта. Така има резерв.
09:02 06.11.2025
17 Хахахаха
До коментар #15 от "Койчо":Още нещо е много интересно, че бебето било оставено на 27 градуса????? На всеки е ясно, че температурата в купето на Тесла може да се избира и от телефона! Но случаи всякакви, кой знае. А и все пак мъска има пари, защо да не го съдят когато могат.
09:05 06.11.2025
18 Гошо
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Таз София ве, напрао Калифорния стана тук
09:15 06.11.2025
09:15 06.11.2025
20 Ами кой е
До коментар #15 от "Койчо":Олигофрена можеш сам си зададе въпроса. Или никога не си имал деца? Излизаш затваряш шофьорската врата, а задната не се отваря.
09:17 06.11.2025