Новото Audi A3 E-Tron ще наследи дизайна на A2

Audi официално потвърди предстоящото пускане на пазара на своя нов електромобил от входно ниво през 2026 година, който ще се позиционира под Q4 e-tron. Този дългоочакван електромобил, който в момента се тества, сигнализира за значително разширяване в сектора на компактните електромобили, съчетавайки премиум идентичността на марката с по-достъпна цена.

Макар окончателното му име да остава непотвърдено, слуховете в бранша сочат, че най-вероятно ще се нарича A3 e-tron, което го приравнява по размер към конвенционалния хечбек A3 – име, което е много по-познато на клиентите, отколкото евентуалното възраждане на A2 e-tron. Тази стъпка подчертава и неотдавнашната стратегическа промяна на Audi да се откаже от конвенцията за наименуване на електромобилите с четни номера. Въпреки очакваното име A3, впечатляващата силуетна форма на автомобила с издължена кабина, стръмно наклонено предно стъкло и къс капак е ясен стилистичен поклон към ексцентричния, класически хечбек Audi A2 от началото на този век. Ключовите дизайнерски елементи, забелязани на тестовия модел, включват по-ниска и по-елегантна линия на покрива в сравнение с Volkswagen ID.3, дизайн на задната част, който изглежда като поклон към двукомпонентното стъкло на багажната врата на A2, и характерните разширени калници. Предната част обаче ще възприеме настоящия стил на Audi с тънки горни дневни светлини и решетка, подобна на тази на Q4.

Под елегантната ламарина се очаква новият компактен електромобил да използва обновената платформа MEB+ на Volkswagen Group, която е еволюция на архитектурата, на която се основават редица настоящи електромобили, включително VW ID.3. Тази ревизирана платформа обещава по-бързо зареждане, подобрена ефективност на батерията и по-голяма гъвкавост за различни конфигурации на задвижващия агрегат. Новото Audi вероятно ще сподели основните си технически подобрения с обновяването на ID.3, което се очаква по същото време. По отношение на производителността се очаква да разполага с електрически мотор, монтиран отзад, и батерия, разположена под пода. Очаква се опциите за батерии да отразяват настоящия диапазон на ID.3, който включва 58kWh, 77kWh и 79kWh, като най-голямата батерия потенциално ще осигурява значителен пробег, приближаващ 650 километра.