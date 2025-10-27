Новини
Авто »
Най-наточените "алфи" се завръщат на пазара

27 Октомври, 2025 11:15 539 1

  • alfa romeo-
  • alfa-
  • quadrifoglio-
  • giulia-
  • stelvio

Quadrifoglio ще се произвеждат отново

Най-наточените "алфи" се завръщат на пазара - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis извършва стратегически обрат за Alfa Romeo, удължавайки жизнения цикъл на настоящия седан Giulia и SUV Stelvio до края на 2027 година, както вече ви споделихме през изминалата седмица. Тази корекция в курса, разкрита от новия главен изпълнителен директор на Alfa Romeo, Санто Фичили, потвърждава, че фокусът на марката ще остане строго върху категориите малки (Junior), компактни (Tonale) и средни (Giulia/Stelvio) автомобили, като Фичили изрично заявява, че „големите автомобили не са територия на марката“ – ход, който окончателно погребва отдавна обещаваните проекти за флагмански седан и SUV. Тази ревизирана пътна карта напълно отменя предишната стратегия, подкрепена от бившия главен изпълнителен директор Жан-Филип Импарато, която се фокусираше върху голям, изцяло електрически SUV на платформата STLA Large, целящ да се конкурира с германските си съперници в Северна Америка до 2027 година.

Най-наточените "алфи" се завръщат на пазара

Забавените наследници на Giulia и Stelvio ще останат най-добрите предложения на марката, изградени върху гъвкавата архитектура STLA Medium, за да се приспособят както към хибридни, така и към изцяло електрически задвижващи системи, което е решаваща промяна от първоначалния план за изцяло електрически автомобили.

Най-наточените "алфи" се завръщат на пазара

Добавяйки вълнуваща бележка към тази промяна в стратегията, Alfa Romeo възкресява високопроизводителните варианти Quadrifoglio на Giulia и Stelvio скоро след като те бяха изтеглени от пазара. Джулс Тилстоун, директор на Alfa Romeo UK, потвърди, че производството на дуото ще се възроди през април 2026 година. Това възраждане означава, че автомобилите ефективно ще запазят обичания неелектрифициран 2,9-литров V6 двигател с двойно турбо, който произвежда до 520 конски сили в стандартната си версия и 540 конски сили в ограничените серии GTA и GTAm, като изисква само минимални модификации, за да се гарантира съответствие с предстоящите стандарти Euro 7. Решението да се удължи настоящото поколение означава, че всички варианти от следващото поколение с висока производителност, независимо дали са с двигател с вътрешно горене или електрически, сега се отлагат за по-късно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Варна 3

    2 0 Отговор
    Малко остана. Още няколко модела и промяна и всичко приключва със Стелантис.

    11:32 27.10.2025