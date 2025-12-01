Новини
Alfa Romeo пуска колекционерски Giulia и Stelvio в изключително малък тираж

1 Декември, 2025 17:03 582 0

От всеки модел ще бъдат направени по 63 броя

Alfa Romeo пуска колекционерски Giulia и Stelvio в изключително малък тираж - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Alfa Romeo отдава почит на Quadrifoglio – емблематичната четирилистна детелина, която символизира победата в състезанията от 1923 година и високопроизводителните пътни автомобили от 1963 година – с представянето на два нови, строго ограничени специални модела: Giulia Quadrifoglio Collezione и Stelvio Quadrifoglio Collezione. Ключовият момент е тяхната рядкост: тези модели са ограничени до само 63 бройки в световен мащаб, като броят на произведените автомобили е пряка препратка към 1963-та, годината, в която Giulia Ti Super за първи път се появявана обществените пътища.

И двата модела, сглобени с комбинация от традиционни и модерни методи в завода в Касино, споделят внушителния 2.9-литров V6 двигател, който развива мощност от 520 конски сили. Тази мощност се предава чрез специализирана изпускателна система Akrapovic за подходящо драматичен звуков профил, докато спирачната сила се гарантира от високопроизводителна керамична дискова спирачна система.

Alfa Romeo пуска колекционерски Giulia и Stelvio в изключително малък тираж

Изданията Collezione се отличават с уникални естетически акценти, като всеки модел получава специално изработено червено лаково покритие, вдъхновено от „Rosso Villa d’Este” (цвета на 33 Stradale), но интерпретирано по уникален начин за всеки автомобил. Giulia е в по-тъмния нюанс „Rosso Collezione Giulia”, който подчертава по-заплашителния, черно-тонизиран вид, докато Stelvio е в по-светлия, по-бляскав нюанс „Rosso Collezione Stelvio”, който подчертава динамичната форма на SUV-то.

Alfa Romeo пуска колекционерски Giulia и Stelvio в изключително малък тираж

Екстериорът и интериорът са облечени в карбонови влакна, включително карбон на покрива, капаците на огледалата, предната емблема и елементи по централната конзола и таблото.

Alfa Romeo пуска колекционерски Giulia и Stelvio в изключително малък тираж

Кокпитът е с табло, облечено в кожа с контрастни червени шевове, и седалки от кожа и алкантра. Собствениците ще получат седалки Sparco с карбонови корпуси и уникална емблема на таблото с пореден номер от „1 di 63 Collezione” до последния брой, което засилва статута на колекционерска кола на избраните пазари.


