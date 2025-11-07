Новини
Авто »
Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW

Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW

7 Ноември, 2025 12:14 442 2

  • bmw-
  • neue klasse-
  • i1-
  • 1er-
  • серия 1

Дизайнерите от Sugar Design са създали истинско произведение на изкуството

Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW трескаво се готви да пусне на пазара своя най-малък и най-евтин нов автомобил 1er, който е предопределен да бъде първият компактен електромобил от новата, революционна архитектура Neue Klasse. Ако визията, представена в независимите рендери на Sugar Design, е дори близка до истината, то BMW е напът да запише поредния си безспорен хит.

Според предварителната информация, бъдещата Серия 1 ще предложи най-доброто от два свята – ще има както традиционни версии с двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрическата модификация i1. Дизайнерите от Sugar Design са създали истинско произведение на изкуството.

Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW

В новите рендери, i1 изглежда като изключително елегантен "shooting brake". Този стил е подчертан от удължен покрив, грациозно наклонено задно стъкло и динамични, спортни пропорции, които просто заковават погледа.

Предната част недвусмислено препраща към концепциите Neue Klasse: удължената радиаторна решетка е умело интегрирана с фаровете в едно визуално цяло, създавайки ефекта на футуристично лице, което обаче запазва неподражаемия характер на BMW.

Макар и с по-скосен силует, i1 съхранява класическите пропорции на хечбек. Да, по-малко вертикалното задно стъкло може би ще пожертва частица от практичността на багажника, но в замяна получаваме изключително динамична визия, която го доближава почти до спортен автомобил в мини формат.

Очаква се BMW i1 да използва опростена версия на електрическата платформа Neue Klasse. Предвижда се капацитетът на батерията да бъде в диапазона 60-70 kWh, което ще осигури комфортен пробег от над 400 км с едно зареждане. За да не губите време, колата ще поддържа бързо зареждане до 200 kW, което ще ви позволи да напълните заряда до 80% за по-малко от половин час – съвсем прилични показатели за компактния сегмент.

Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW

Въпреки електрическата еуфория, BMW няма намерение да се отказва от корените си. Както заяви старши вицепрезидентът по продуктовия мениджмънт на марката, Берн Кербер, традиционната Серия 1 с ДВГ ще остане в производство. Това е стратегическо решение, насочено към пазарите в Европа, където търсенето на бензинови и дизелови двигатели все още е значително високо.

i1 може да е най-младият член на семейството Neue Klasse, но ролята му е стратегическа. Това е първата решителна крачка на BMW към завръщането на истински премиум хечбеци в сегмент, който почти изчезна. Ако производствената версия успее да съхрани стила и пропорциите от този изключителен рендер, новото BMW i1 има всички шансове да се превърне не само в най-атрактивния, но и в най-интересния електрически компактен автомобил на пазара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Много зле, нещо започнаха да се изс ииаррат на последните модели като на Х2

    12:19 07.11.2025

  • 2 Главната джамия и центъра

    0 0 Отговор
    Под игото стана до Технополис и обратно

    12:24 07.11.2025