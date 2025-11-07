Незивисим поглед върху новото, най-евтино BMW

BMW трескаво се готви да пусне на пазара своя най-малък и най-евтин нов автомобил 1er, който е предопределен да бъде първият компактен електромобил от новата, революционна архитектура Neue Klasse. Ако визията, представена в независимите рендери на Sugar Design, е дори близка до истината, то BMW е напът да запише поредния си безспорен хит.

Според предварителната информация, бъдещата Серия 1 ще предложи най-доброто от два свята – ще има както традиционни версии с двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрическата модификация i1. Дизайнерите от Sugar Design са създали истинско произведение на изкуството.

В новите рендери, i1 изглежда като изключително елегантен "shooting brake". Този стил е подчертан от удължен покрив, грациозно наклонено задно стъкло и динамични, спортни пропорции, които просто заковават погледа.

Предната част недвусмислено препраща към концепциите Neue Klasse: удължената радиаторна решетка е умело интегрирана с фаровете в едно визуално цяло, създавайки ефекта на футуристично лице, което обаче запазва неподражаемия характер на BMW.

Макар и с по-скосен силует, i1 съхранява класическите пропорции на хечбек. Да, по-малко вертикалното задно стъкло може би ще пожертва частица от практичността на багажника, но в замяна получаваме изключително динамична визия, която го доближава почти до спортен автомобил в мини формат.

Очаква се BMW i1 да използва опростена версия на електрическата платформа Neue Klasse. Предвижда се капацитетът на батерията да бъде в диапазона 60-70 kWh, което ще осигури комфортен пробег от над 400 км с едно зареждане. За да не губите време, колата ще поддържа бързо зареждане до 200 kW, което ще ви позволи да напълните заряда до 80% за по-малко от половин час – съвсем прилични показатели за компактния сегмент.

Въпреки електрическата еуфория, BMW няма намерение да се отказва от корените си. Както заяви старши вицепрезидентът по продуктовия мениджмънт на марката, Берн Кербер, традиционната Серия 1 с ДВГ ще остане в производство. Това е стратегическо решение, насочено към пазарите в Европа, където търсенето на бензинови и дизелови двигатели все още е значително високо.

i1 може да е най-младият член на семейството Neue Klasse, но ролята му е стратегическа. Това е първата решителна крачка на BMW към завръщането на истински премиум хечбеци в сегмент, който почти изчезна. Ако производствената версия успее да съхрани стила и пропорциите от този изключителен рендер, новото BMW i1 има всички шансове да се превърне не само в най-атрактивния, но и в най-интересния електрически компактен автомобил на пазара.