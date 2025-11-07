Подробно за новото Renault Twingo

Новият електрически градски автомобил на Renault, Twingo Electric дебютира, за да пресъздаде емблематичния модел от миналото, като е проектиран с фокус върху достъпността и използваемостта в градски условия.

Twingo Electric е с дължина само 3,79 метра, но предизвиква носталгия с дизайна си, който явно е почит към оригинала от 1992 година. Ключът към неговата бюджетна мисия е използването на 27,5 kWh литиево-железна фосфатна (LFP) батерия, която е по-икономична. Охлаждането също е опростено, като се използва само въздушен поток и нагревателна плоча, решение, което допълнително намалява производствените разходи.

Задвижването се осигурява от 60 kW (80 конски сили) електромотор с предно задвижване, произведен от Shanghai e-drive. Въпреки че споделя платформата с по-големите си събратя R5 и R4, Twingo използва изцяло бюджетна технология, за да постигне целевата си цена под 20 000 евро.

Скромната му батерия осигурява приличен пробег по WLTP до 263 км, което е подходящо за предвидената му употреба в града. Скоростта на зареждане е ограничена до 11 kW за променлив ток и 50 kW за бързо зареждане с постоянен ток. Въпреки това, благодарение на малкия размер на батерията, зареждането от 10 до 80 процента се извършва за около 30 минути.

Интериорът се отличава с изчистена, модернизирана визия със стандартен 7-инчов дисплей на приборното табло и 10-инчов централен сензорен екран. Дори базовата версия Evolution разполага с тези дисплеи, въпреки че навигацията се управлява от смартфона на потребителя чрез Apple CarPlay или Android Auto. Преминаването към версията Techno отключва разширени функции като интегрирани услуги на Google, динамично планиране на маршрута за зареждане и гласов асистент.

Практичността остава отличителна черта на Twingo, със стандартно петврато купе и конфигурация с четири места. Интериорът се отличава с надлъжно плъзгащи се задни седалки и опционална сгъваема седалка за пътника, което позволява променлив обем на багажното пространство от 305 до 966 литра.

Twingo Electric ще се произвежда в Словения и ще се предлага в само две нива на оборудване и четири цвята на каросерията – жълто, червено, кафяво и черно – за да се запази простотата и ниската цена. Поръчките ще се приемат от януари, а първите доставки ще започнат през март 2026 година.