Ето как би изглеждало Renault Clio RS Williams през 2026-та

Renault Sport ефективно пенсионира Clio R.S., слагайки край на династията, която се простираше чак до легендарния Williams със златни джанти от 90-те години. Докато бъдещето на Renault в областта на високите постижения в момента лежи на раменете на електрическия Alpine A290, един зашеметяващ нов дигитален концепт разпали интернет, представяйки суров наследник с двигател с вътрешно горене, който отказва да си отиде.

Рендерът, създаден от автомобилния дизайнер davidbaylisdesign, е изкусителен „ами ако”, който съчетава наследството на Clio Williams с агресивната ДНК на последните модели R.S. Това не е просто боядисване, а пълно механично преосмисляне, което веднага би се превърнало в „еднорог“ на днешния свиващ се пазар на горещи хечбеци.

За разлика от електрическите хечбеци с предно задвижване, които в момента доминират в сегмента, този цифров Clio RS Williams е замислен като чисто аналогов автомобил за шофьори. Хипотетичната спецификация на създателя е достатъчна, за да накара всеки любител на автомобилите да омекне:

Двигателят е 2,0-литров турбо четирицилиндров двигател, монтиран в средата – пряк поклон към Alpine A110 – с мощност от 300 к.с.. Мощността се предава изключително към задните колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия. Теглото е под 1500 кг, което гарантира съотношение мощност/тегло, което би засрамило много съвременни спортни автомобили.

Визуално концепцията е любовно писмо към златната ера на Renault. Тъмносиньо-виолетовото лаково покритие и характерните бронзови джанти в стил Speedline са несъмнен поклон пред оригиналния Williams от 1993 година. Въпреки това, по-широката каросерия и масивните странични въздухозаборници са ясен поклон към Clio V6 с централно разположен двигател от началото на този век. Предната част е напълно преработена с огромни въздушни спойлери и затъмнени фарове, докато задната част е с фиксирано крило и брутален дифузьор, в който са разположени две прекомерно големи изпускателни тръби.

Колкото и да е зашеметяващ този рендър, шансовете той да достигне до шоурума на Renault са практически нулеви. Между затягането на ограниченията за емисиите на автомобилния парк в ЕС и разпускането на отдела Renault Sport в марката Alpine, ерата на малките автомобили с висока мощност и само с двигатели с вътрешно горене в Renault е приключила.