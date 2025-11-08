Tesla представи второ поколение Semi

Последната среща на акционерите на Tesla донесе много новини, които ефективно подготвиха почвата за следващата глава в историята на марката в областта на електрическата мобилност и автономността. На това събитие повече от три четвърти от инвеститорите одобриха зашеметяващата схема за възнаграждение на главния изпълнителен директор Елон Мъск в размер на един трилион долара, която представлява сложна договореност, свързана с 12 транша, базирани на резултатите през следващото десетилетие. Това гласуване затвърждава ангажимента на главния изпълнителен директор да изведе компанията на нови висоти по отношение на пазарната капитализация и изпълнението на продуктите.

Но заседателните зали не бяха единственият източник на вълнение, тъй като автомобилният производител определи и датите за стартиране на производството и демонстрацията на своите дългоочаквани бъдещи автомобили. Серийното производство на специализирания автономен автомобил CyberCab е планирано да започне през април следващата година. Същия месец в центъра на вниманието ще бъде и дългоочакваното представяне на второто поколение Roadster. В ход, който само екстравагантният главен изпълнителен директор би могъл да направи, демонстрацията е предварително насрочена за 1 април, като Мъск шегува, че датата предоставя елемент на „отричане“, в случай че високопрофилното разкритие срещне някакви пречки.

Може би най-голямата новина за търговския сектор е свързана със значителната ревизия на дългоочаквания електрически камион Semi Class 8. Представен за първи път през 2017 година, Semi най-накрая се насочва към основен редизайн и пълномащабно серийно производство през следващата година. Това е изцяло ново инженерно усилие, фокусирано върху ефективността и автономността. Актуализираният камион се похвали с декларирана консумация на енергия от само 1,7 kWh на миля, което представлява 15% подобрение в сравнение с настоящия модел с ограничено производство и му дава конкурентно предимство пред основните конкуренти от Daimler и Volvo в категорията с пробег от 800 километра.

Преработеният Semi запазва своята мощност от 800 kW, но получава вътрешни хардуерни и софтуерни подобрения за по-постоянна мощност при тежко натоварване. Важно е, че той въвежда значителен скок в зареждането, като сега е способен да приема пикова мощност от 1,2 MW – цифра, която надхвърля настоящия стандарт на Megacharger и обещава значително по-бързи времена за зареждане при логистични операции с голям обем. Потвърдено е, че товароносимостта също ще се увеличи, въпреки че конкретните цифри остават в тайна.

Визуалното обновяване на камиона го вписва в съвременния дизайн на Tesla, като включва нова предна светлинна лента в стила на Model Y, по-чиста аеродинамична повърхност и преобразуван покрив за подобрен въздушен поток. Цялостният пакет е ясно проектиран като основна платформа за амбициите на марката в областта на автономния превоз на товари, въпреки че компанията избягва да дава конкретни срокове за въвеждането на автономно шофиране от ниво 5.