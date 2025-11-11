Дебют за най-голямата Kia

Най-големият модел на Kia за американския пазар, Telluride, ще дебютира с изцяло обновена следваща генерация на предстоящото автошоу в Лос Анджелис, което е знак за подновен ангажимент към запазване на характерната здравина на големия SUV, като същевременно се подобрява неговата премиум привлекателност. Новият модел, чието пускане на пазара е планирано за началото на 2026 година, се основава на успеха от шестгодишното му присъствие на пазара, като запазва основното ДНК, което го превърна в доминиращ модел сред клиентите.

Новият Telluride е значително по-голям, като е с 5,8 см по-дълъг, с почти 7,6 см по-дълго междуосие и с 2,5 см по-висок. Това увеличение е проектирано, за да увеличи пространството за пътниците и багажа – особено пространството за главата и краката – без да се жертва квадратната, ръбата форма, която характеризираше оригинала. Дизайнът остава вкоренен в езика на Kia „Opposites United“, съчетаващ контрасти като сила и елегантност за присъствие на пътя.

Изразените калници подчертават ширината на автомобила, а леко наклонената линия на покрива добавя динамичен елемент. Новите модерни акценти включват вградени дръжки на вратите, наследени от EV6 и EV9.

Характерните вертикални LED ленти за осветление отпред и отзад, отличителен белег на първото поколение, се завръщат, обновени с графиките „Star Map“ на Kia, подобни на тези, които се виждат при Sportage. Освен това, нова функция за осветление на земята осветява зоната около автомобила, подобрявайки видимостта при товарене или излизане на пътници в тъмни условия. Ориентираният към офроуд вариант X-Pro се отличава с черни декоративни елементи, по-високи релси на покрива, агресивни брони и увеличен просвет до значителните 23,1 сантиметра.

Интериорът следва новата дизайнерска тема „Grandioso“, като дава приоритет на семплата елегантност чрез висококачествени материали и хоризонтално разположение, което максимизира възприеманата ширина. Дизайнерските елементи включват метални и дървени орнаменти, а дискретното осветление добавя топлина. Интериорът е проектиран за функционалност, с гъвкава конфигурация на задните седалки.

Макар Kia все още да не е потвърдила официално окончателните подробности за задвижващия агрегат, се очаква настоящият 3,8-литров V6 да бъде изтеглен от производство в полза на по-модерна гама. Спекулациите в бранша, подкрепени от споделената платформа с Hyundai Palisade, сочат към 3,5-литров V6 двигател с мощност около 295 конски сили и едно значително допълнение: нова 2,5-литрова четирицилиндрова хибридна система с турбокомпресор, която се очаква да развива мощност от 335 конски сили.