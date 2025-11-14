Полезно за водачите на електромобили!

Новини
Целта на новото партньорство между Kia Hypercharge и Eldrive е кристално ясна: да се елиминират всички пречки пред потребителите и да се направи процесът на зареждане максимално лесен

Две от водещите имена в родната инфраструктура за електромобилност – Kia Hypercharge и Eldrive, обявиха финализирането на споразумение за директен роуминг и свързване на техните зарядни мрежи в страната. Този ход е още една решителна крачка към осезаемото оптимизиране на достъпа до услуги за зареждане, което пряко облагодетелства над 24 хиляди ентусиасти на електрическите автомобили у нас.

Целта на това партньорство е кристално ясна: да се елиминират всички пречки пред потребителите и да се направи процесът на зареждане максимално лесен, безпроблемен и ефективен. Благодарение на договорения директен достъп, всеки клиент вече ще може да ползва станциите и на двете мрежи, без значение от коя платформа е неговата карта или приложение. С това се потвърждава общата визия на компаниите, че електрическото бъдеще на мобилността е не само неизбежно, но трябва да бъде и максимално удобно за всекидневна употреба.

Eldrive неслучайно е един от двигателите на тази промяна. Операторът е безспорният лидер по брой зарядни точки в България и се нарежда сред челните компании в целия регион. Към момента мрежата им включва впечатляващите над 1200 инсталирани точки в страната и общо над 2400 на пазарите, където развива дейност (Румъния и Литва). Eldrive стратегически изгражда своята инфраструктура както в големите градове, така и по основните междуградски артерии и магистрали, като основният акцент пада върху станциите за бързо и супер бързо зареждане. Амбицията на компанията не спира дотук – от края на 2024 г. те започват да реализират и мащабни зарядни паркове на ключови магистрални локации, следвайки вече успешно въведения модел в Литва.

От другата страна, Kia Hypercharge представлява иновативна платформа, която вече е позиционирала над 120 зарядни точки на ключови локации в София и страната. Като част от престижното международно обединение Hubject, Kia Hypercharge предоставя на българските потребители врата към глобална мрежа от електромобилност. Само в рамките на Hubject, което обединява над 2000 оператора, клиентите имат достъп до над 1 000 000 зарядни станции на територията на Стария континент. Станциите под шапката на Kia Hypercharge са снабдени с модерни интелигентни функции, включително дистанционно управление, управление на мощността и автоматизирано таксуване, което гарантира висока ефективност и лесно ползване.

Kia Hypercharge активно работи за усъвършенстване на междуградската свързаност за електромобили, инсталирайки станции с широк диапазон от мощности – от 22 kW до впечатляващите 1400 kW. Именно тези високоскоростни станции, достигащи до 1440 kW, функционират като мощни точки за зареждане, които спестяват ценно време. Платформата е и официален представител на редица утвърдени производители на зарядна техника, включително австрийската KEBA, италианския лидер в супер бързите станции alpitronic (Hypercharger), както и китайските Sino и Beny.

С това партньорство двете мрежи не просто се "свързват", те изграждат една по-стабилна и всеобхватна екосистема, която насърчава по-широкото навлизане на електромобилите. Този роуминг елиминира нуждата потребителят да жонглира с множество приложения и карти, като вместо това предлага единна и надеждна услуга за зареждане по цялата българска територия.


