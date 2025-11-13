Най-дълговечните двигатели според Autocar

В свят, доминиран от бързи технологични промени и електрификация, има инженерни творения, които отказват да остареят. Авторитетното издание Autocar състави списък с 10-те най-дълго произвеждани двигатели в историята – силови агрегати, които са надживели цели поколения автомобили и продължават да работят, някои от които буквално до днес. Тези мотори са истински еталон за издръжливост и простота.

Прави впечатление, че американският гигант Ford доминира в класацията, доказвайки, че най-добрата иновация понякога е непоклатимата надеждност.

Ford Modular V8 (1990 г. – производство продължава): Този V8 мотор, чийто обем варира между 4.6 и 5.8 литра, е пример за работен кон. Започнал живота си в завода на Ford в Уиндзор, Канада, той остава популярен и до днес, като продължава да се монтира широко в емблематични модели като пикапите от F-серията. По-голямата му 6.8-литрова V10 версия пък задвижваше тежкотоварните пикапи Super Duty.

Ford Windsor V8 (1961 г. – производство продължава): Още една легенда. Със своите обеми от 3.6 до 5.8 литра, Windsor V8 дебютира в четвъртото поколение на Ford Fairlane, а по-късно дава живот на култови машини като Sunbeam Tiger и легендарния AC Cobra. Днес, макар и да не се вгражда в нови автомобили, този мотор продължава да се произвежда активно като aftermarket част за тунинг, реставрация и специализирани проекти.

Не може да не бъде споменат и Ford Kent, който се произвеждаше без прекъсване от 1959 до 2002 година – истински дълголетник.

Chevrolet – Ветеранът от 50-те

Един от най-впечатляващите примери в класацията е Chevrolet Small Block. Започнал своя живот през 1955 година, този двигател не само е надхвърлил всички очаквания за живот, но продължава да се произвежда и днес! Това е свидетелство за брилянтна първоначална конструкция, която се е оказала лесна за адаптация и модернизация през десетилетията.

Списъкът включва и имена с подчертан аристократичен произход:

Rolls-Royce L-серия (1959–2020): Този двигател е задвижвал едни от най-луксозните и елегантни автомобили в света, демонстрирайки, че дълголетието не е запазена марка само на масовите модели. Производството му приключи сравнително наскоро, след като прекара на сцената цели 61 години.

Rover V8 (1967–2004): Макар и да носи името Rover, този лек алуминиев V8 всъщност е модифициран дизайн на Buick. Той се превърна в основен силов агрегат за британската автомобилна индустрия, задвижвайки всичко – от Range Rover до спортни коли.

Европейски и американски супериздръжливи мотори

Класацията завършва с няколко европейски и американски модела, доказали своята невъзмутима надеждност:

Buick V6 (1962–2009): Почти половин век живот за този гъвкав американски V6.

AMC Straight Six (1964–2006): Класически американски редови шестцилиндров двигател, ценен заради своята простота и здравина.

Renault Cléon-Fonte (1962–2004): Един от най-масовите и издръжливи европейски мотори, задвижвал безброй модели на Renault и Dacia.

Тези двигатели остават жив урок по инженерство: понякога най-успешният дизайн е този, който е толкова добре премислен от самото начало, че е невъзможно да бъде подобрен радикално, а само леко усъвършенстван във времето.

Ето и целият списък на най-издръжливите двигатели според Autocar:

Chevrolet Small Block (1955 – производство продължава);

Rolls-Royce L-серия (1959–2020);

Ford Kent (1959 – 2002);

Ford Windsor V8 (1961 г. – производство продължава);

Buick V6 (1962–2009);

Renault Cléon-Fonte (1962–2004);

AMC Straight Six (1964–2006);

Rover V8 (1967 – 2004);

Ford Modular V8 (1990 – производство продължава).