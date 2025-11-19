ADAC: Кои Plug-in хибриди губят живота на батерията си най-бързо?

Собствениците на Plug-in хибридни превозни средства (PHEV) често живеят с мисълта, че дълготрайността на батерията е универсално добра. Ново, мащабно проучване на престижния германски автомобилен клуб ADAC, обхващащо 28 500 PHEV модела, обаче хвърля ръкавицата: разликите в деградацията между марките са фрапиращи, като някои от премиум производителите водят убедително, докато други се оказват сериозно разочарование.

Mercedes-Benz – шампион по издръжливост

Ако търсите сигурност и минимално влошаване на капацитета, погледнете към Щутгарт. Моделите Mercedes-Benz демонстрират завидна устойчивост на изпитанието на времето и пробега. Според данните на ADAC, дори след впечатляващите 200 000 километра, средното запазване на капацитета на батерията остава около 90%. Този резултат е още по-впечатляващ, като се отчита, че интензивността на шофиране в електрически режим почти не е оказала негативно влияние върху състоянието на акумулатора.

BMW, Volvo и Volkswagen – предвидима стабилност

Конкурентите от Бавария – BMW, показват по-забележима, но все пак предсказуема загуба на капацитет. При същия пробег от 200 000 км, капацитетът варира между 77% и 90%, със средна стойност над 85%. Това е стабилен, макар и не рекорден, резултат.

Моделите на Volvo и Volkswagen също попадат в категорията на "нормалното" стареене. Дори при често и интензивно използване на електрическия режим, тези PHEV поддържат капацитет над 85% след 200 000 км, което говори за надеждно управление на топлинния режим и интелигентна електроника.

Mitsubishi и Ford – големите губещи

За съжаление, други марки изостават значително. Ford показва сериозен спад от 10% в капацитета само след 25 000 км, особено при автомобили, които активно са били шофирани на ток. Въпреки че поради малкия обем на извадката ADAC не може да даде окончателна оценка за по-голям пробег, този първоначален срив е сериозен повод за безпокойство.

Mitsubishi обаче се оказва най-голямото разочарование на проучването. Хибридите им демонстрират повече от 20% загуба на капацитет на 100 000 км и стряскащите 25-30% спад на 200 000 км. ADAC подчертава, че това значително стареене се регистрира дори при модели, които рядко са били карани в електрически режим – ясен сигнал за слабост в управлението на батерията.

Как да удължим живота на литиево-йонните клетки?

Експертният съвет за запазване на дълголетието на батерията е познат: избягвайте чести пълни зареждания (до 100%) и дълбоки разреждания (под 20%). Препоръчителният "златен" диапазон на заряд остава между 20% и 80%. Прекомерната употреба на бързо зареждане с постоянен ток (DC), което някои хибриди поддържат, също се счита за вредна практика.

ADAC припомня, че въпреки наличието на отоплителни и охладителни системи в автомобилните батерии, те не могат радикално да надживеят литиево-йонните си събратя, използвани в мобилните джаджи, чийто живот рядко надхвърля десетилетие.

Съвет преди покупка: Проверявайте със скалпел

Преди да се спрете на употребяван PHEV, експертите са категорични: задължително проверете състоянието на батерията. Като общ ориентир, ADAC препоръчва следните минимални стойности на запазен капацитет:

50 000 км – поне 92%;

100 000 км – поне 88%;

150 000 км – поне 84%;

200 000 км – поне 80%.