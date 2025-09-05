Новини
Авто »
Експертите от ADAC: Дизелът умира

Експертите от ADAC: Дизелът умира

5 Септември, 2025 17:39 1 145 14

  • дизел-
  • adac-
  • експерти

Все по-малко клиенти избират този тип гориво

Експертите от ADAC: Дизелът умира - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В десетте години след дизеловия скандал пазарът на дизелови автомобили в Германия претърпя значителна трансформация. Според пазарно проучване на ADAC делът на дизеловите автомобили в продажбите на нови автомобили е спаднал рязко от около 50 % в началото на този век до малко над 20 % днес.

Този спад е особено очевиден в по-ниските сегменти на автомобилите. На пазара на малки и микро автомобили вече няма нито един дизелов модел. В средния клас, който някога беше крепост на дизеловите двигатели, също се наблюдава рязко намаление на наличните модели, като са останали само няколко дизелови комбита. Проучването на ADAC сочи по-стабилна, макар и все още в спад, ситуация в горния среден и горния клас. Основното изключение от тази тенденция е сегментът на микробусите, където дизеловият двигател продължава да бъде много търсен поради своята пригодност за тежкотоварни превози и висок пробег.

ADAC също така подчертава, че традиционното правило, според което дизелът е изгоден само при висок годишен пробег, вече не е приложимо. Днес решението за покупка на дизелов автомобил зависи повече от конкретния модел и индивидуалния профил на шофиране. От екологична гледна точка ADAC отбелязва, че съвременните дизелови двигатели, оборудвани с усъвършенствани системи за дообработка на отработените газове, имат емисии, които са толкова ниски, че понякога са почти неизмерими.

Спадът в продажбите на дизелови автомобили е част от по-широка промяна на германския автомобилен пазар. Последните данни показват, че през първата половина на 2025 годинапродажбите на бензинови и дизелови автомобили в Германия са отбелязали рязък спад, като регистрациите на дизелови автомобили са намалели с над 25 %. В контраст с това пазарът на електрически и хибридни автомобили отбелязва значителен растеж. Продажбите на електромобили са се увеличили, а продажбите на хибридни електромобили с възможност за зареждане от електрическата мрежа (PHEV) са отбелязали забележителен ръст, който до голяма степен компенсира спада в продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Тази тенденция се дължи на по-строгите регулации на ЕС за емисиите и на преминаването на потребителите към по-устойчиви и ефективни алтернативи.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    2 1 Отговор
    в клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:40 05.09.2025

  • 2 Гост

    6 1 Отговор
    Аз на моя дизел, като дам газ и изредя 1-2-3 и още не може да замери асфалта и предницата се кълчи, като масъл кар.

    17:43 05.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    17 1 Отговор
    Егати лъжите и манипулацията на обществото!

    Вий спряхте да ги предлагате като нови, а сега "клиентите не ги купуват" рибираши 🤬

    Кой че ти купи Клио, 208, Корса със 1 литър 3 цилиндъра косачка, вместо 1.5 дизел 130кс със ръчна кутия!?

    Коментиран от #14

    17:51 05.09.2025

  • 4 реакистъ

    4 17 Отговор
    Дизелът е за камиони. Една смяна на дюзи, турбо или демпферен маховик изяжда парите, спестени от гориво.

    Коментиран от #10, #11

    17:58 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 “По-устойчиви

    10 0 Отговор
    И ефективни алтернативи” - буааа, егати безсмисления словесен буламач! Следване сляпо на нечии безумни политически амбиции, струващи милиарди загуби на всички хора!

    18:13 05.09.2025

  • 7 черната мъгла

    7 2 Отговор
    Като дам газ на чипирания голф и на светофара чакат 10 секунди да се разпръсне мъглата.

    18:20 05.09.2025

  • 8 да така е

    2 0 Отговор
    ще умре но когато умре човечеството…!

    18:35 05.09.2025

  • 9 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Дизеловият агрегат ще остане последния който няма да изчезне! Гарантирано!!!

    18:37 05.09.2025

  • 10 дедо..

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "реакистъ":

    Смехурко..имам 20 годишен бебц,дизел петица-с30,не ми дреме че три пъти сменявам съединител,а ми в кеф че има 500 нютонметра и когато го караш изпитваш удоволствие от 250-те..коня отпред..

    18:38 05.09.2025

  • 11 Те щото

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "реакистъ":

    бензиновите нямат съединители, и един куп датчици и тъпотии за сменяне. Пък са едни евтини.

    18:40 05.09.2025

  • 12 болгарин..

    5 0 Отговор
    На урсулците им требва да се събуди някой от исландските вулкани та да ги залее съссажди,сяра,пепел и да си сложат маски с надпис-юръп 1,2,3,4 и.т.н.според концетрацята на вдишаните газове-около тях

    18:45 05.09.2025

  • 13 Дизелът има само един проблем

    0 0 Отговор
    Не става на газ.

    18:48 05.09.2025

  • 14 Със същия двигател Сандеро е №1

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    В Европа. За вашето село ти кажи.

    18:50 05.09.2025