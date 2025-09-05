Експертите от ADAC: Дизелът умира

В десетте години след дизеловия скандал пазарът на дизелови автомобили в Германия претърпя значителна трансформация. Според пазарно проучване на ADAC делът на дизеловите автомобили в продажбите на нови автомобили е спаднал рязко от около 50 % в началото на този век до малко над 20 % днес.

Този спад е особено очевиден в по-ниските сегменти на автомобилите. На пазара на малки и микро автомобили вече няма нито един дизелов модел. В средния клас, който някога беше крепост на дизеловите двигатели, също се наблюдава рязко намаление на наличните модели, като са останали само няколко дизелови комбита. Проучването на ADAC сочи по-стабилна, макар и все още в спад, ситуация в горния среден и горния клас. Основното изключение от тази тенденция е сегментът на микробусите, където дизеловият двигател продължава да бъде много търсен поради своята пригодност за тежкотоварни превози и висок пробег.

ADAC също така подчертава, че традиционното правило, според което дизелът е изгоден само при висок годишен пробег, вече не е приложимо. Днес решението за покупка на дизелов автомобил зависи повече от конкретния модел и индивидуалния профил на шофиране. От екологична гледна точка ADAC отбелязва, че съвременните дизелови двигатели, оборудвани с усъвършенствани системи за дообработка на отработените газове, имат емисии, които са толкова ниски, че понякога са почти неизмерими.

Спадът в продажбите на дизелови автомобили е част от по-широка промяна на германския автомобилен пазар. Последните данни показват, че през първата половина на 2025 годинапродажбите на бензинови и дизелови автомобили в Германия са отбелязали рязък спад, като регистрациите на дизелови автомобили са намалели с над 25 %. В контраст с това пазарът на електрически и хибридни автомобили отбелязва значителен растеж. Продажбите на електромобили са се увеличили, а продажбите на хибридни електромобили с възможност за зареждане от електрическата мрежа (PHEV) са отбелязали забележителен ръст, който до голяма степен компенсира спада в продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Тази тенденция се дължи на по-строгите регулации на ЕС за емисиите и на преминаването на потребителите към по-устойчиви и ефективни алтернативи.