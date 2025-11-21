Stellantis също се противопостави на забраната на ДВГ след 2035-та

Наложеното от Европейския съюз постепенно премахване на новите автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 година е подложено на все по-силен натиск, като главният изпълнителен директор на Stellantis и председател на Ferrari Джон Елкан призовава Брюксел да отпусне значително графика и да въведе гъвкавост за алтернативни задвижващи системи. Прякото обръщение на Елкан към Politico отразява широко разпространената тревога в индустрията, че целта за нулеви емисии е „нереалистична“ и може да има опустошителни последици за заетостта и конкурентоспособността на индустрията.
В основата на съпротивата на индустрията е бавното темпо на въвеждане на електрическите автомобили: пазарният дял на батерийните електрически автомобили в ЕС е бил едва 16,1% през септември, като се счита, че е невъзможно той да достигне 100% през оставащите девет години. Ръководители като Йоахим Пост от BMW и Ола Калениус, главен изпълнителен директор на Mercedes, публично предупредиха, че насилственият преход към електромобили ще доведе европейската автомобилна индустрия до „шофиране с пълна скорост срещу стена“.
Stellantis специално се застъпва за продължаване на включването на plug-in хибриди (PHEV) и електромобили с удължен пробег (EREV) след крайния срок през 2035 година, като твърди, че позволяването на тези преходни технологии, при които двигателят с вътрешно горене действа само като генератор, предлага жизнеспособен път към декарбонизация, без да унищожава търсенето.
След крайния срок през 2035 година Елкан настоява и за по-либерално регулиране на строгите междинни цели за CO2 в автомобилния парк. Производителите трябва да достигнат средна стойност за автомобилния парк от 93,6 г/км (намаление с 15%) през периода 2025-2027 година, като заменят първоначалните строги годишни ограничения. Следващото препятствие в срока между 2030-2034 година изисква понижение до 49,5 г/км. Елкан иска тази цел също да бъде преместена към петгодишна средна стойност (2028-2032 година) вместо строга годишна граница, започваща от 2030 година, което ще даде на компаниите жизненоважно време да адаптират производствените си линии.
Макар че Европейската комисия вече беше преместила преразглеждането на ангажимента за 2035 година, този значителен натиск от страна на индустрията идва в момент, в който на пазара се появяват по-достъпни електромобили – като Renault Twingo под 20 000 евро и предстоящите достъпни модели на VW – което засилва конкуренцията както от страна на утвърдените европейски марки, така и от страна на все по-агресивните китайски автомобилни производители.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майор Михов
09:42 21.11.2025
2 Още навремето
Коментиран от #3
10:22 21.11.2025
3 Какво е казвал Тавареш?
До коментар #2 от "Още навремето":Знаеш ли какво е казвал през 2020? Казвал е сигурен съм че до 2035 няма да успеем, защото въобще не смятаме да опитваме.
Първите пет години от тогава насам доказват думите му. Следващите 10 години няма да се различни.
Коментиран от #5
10:27 21.11.2025
4 Чудесна новина за китайците
Все пак в момента болшинството от електромобилите им се зареждат със 150 kW максимална скорост, докато китайците вече предлагат електромобили 1000 kW зареждане на същите или по-ниски цени.
11:06 21.11.2025
5 Като
До коментар #3 от "Какво е казвал Тавареш?":Тавареш. така и шефа на БМВ (ако не се лъжа) бяха единствените които се противопоставяха на плаан на ЕС за забрана на ДВГ през 20235. Доводите им бяха от затриване на автоиндустрията до .. че няма техничска възможност. Въпроса е, че товагва, имаше доста "лапачи" които пяха в хор с ЕС- ама сега са почети във фалит. А както ти обясних, проблем е доголяма степен в Брюксел, където отказа да слушат инжинерите, а си повярваха на гледката през розовите очила. А съвсем отделна тема е, че цялата тази Е-стерия е свързана с едни пари ... схема на Понци.
Историята е циклична, и това което ще се случи в селдващите години е, че дизела ще се завърне на бял кон.
Коментиран от #6, #7
11:53 21.11.2025
6 Широко затворени очи
До коментар #5 от "Като":Казваш че е технически невъзможно в Европа да се произвеждат евтини електромобили, които да се зареждат за 5 минути С 1300 киловата с евтина възобновяема енергия? А това е физически и технически възможно да се прави само в Китай от инженерна гледна точка?
За последните 5 години китайските инженери започнаха да правят по-добри автомобили от европейските, защото са по-големи лапачи?
Очевидно не си ме слушал внимателно. Ако европейските инженери не успеят да направят до 2035 електромобил който китайските инженери произвеждат още през 2025, за да пожелаят европейските клиенти да го купят, то европейците просто ще купуват китайски автомобили.
Според тебе чия ще е вината ако 80% от продаваните автомобили в Европа през 2033 са китайски, защото за европейските инженери е технически невъзможно да произведат желан електромобил?
А дали въобще ще оцелеят до 2035 за да се притесняват за някаква забрана?
Коментиран от #9
12:14 21.11.2025
7 Да знаеш
До коментар #5 от "Като":инжЕнер, а не инжИнер
13:19 21.11.2025
8 ПЗСПЗс
13:39 21.11.2025
9 Леко
До коментар #6 от "Широко затворени очи":си ограничен и в мирогледа и в информациата си или прсото така ти изнася. Европа НЕ може да произвжда евтино - нито ресурсите има, нито работнат ръка е евтина. Та само поради тези 2 причини това няма как да се случи.
Китай - не всичко, което излиза оттам и има 4 колела е кола или може да се нарече така. Хубавите и наистина качествени, като пари са на цените на европейските (или най-много да са 10% отдолу).
А това с евтината и възобновяема енергия - тиа дъвки за наивници, дори не бих ги коментирал.
14:00 21.11.2025