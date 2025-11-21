Stellantis също се противопостави на забраната на ДВГ след 2035-та

Наложеното от Европейския съюз постепенно премахване на новите автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 година е подложено на все по-силен натиск, като главният изпълнителен директор на Stellantis и председател на Ferrari Джон Елкан призовава Брюксел да отпусне значително графика и да въведе гъвкавост за алтернативни задвижващи системи. Прякото обръщение на Елкан към Politico отразява широко разпространената тревога в индустрията, че целта за нулеви емисии е „нереалистична“ и може да има опустошителни последици за заетостта и конкурентоспособността на индустрията.

В основата на съпротивата на индустрията е бавното темпо на въвеждане на електрическите автомобили: пазарният дял на батерийните електрически автомобили в ЕС е бил едва 16,1% през септември, като се счита, че е невъзможно той да достигне 100% през оставащите девет години. Ръководители като Йоахим Пост от BMW и Ола Калениус, главен изпълнителен директор на Mercedes, публично предупредиха, че насилственият преход към електромобили ще доведе европейската автомобилна индустрия до „шофиране с пълна скорост срещу стена“.

Stellantis специално се застъпва за продължаване на включването на plug-in хибриди (PHEV) и електромобили с удължен пробег (EREV) след крайния срок през 2035 година, като твърди, че позволяването на тези преходни технологии, при които двигателят с вътрешно горене действа само като генератор, предлага жизнеспособен път към декарбонизация, без да унищожава търсенето.

След крайния срок през 2035 година Елкан настоява и за по-либерално регулиране на строгите междинни цели за CO2 в автомобилния парк. Производителите трябва да достигнат средна стойност за автомобилния парк от 93,6 г/км (намаление с 15%) през периода 2025-2027 година, като заменят първоначалните строги годишни ограничения. Следващото препятствие в срока между 2030-2034 година изисква понижение до 49,5 г/км. Елкан иска тази цел също да бъде преместена към петгодишна средна стойност (2028-2032 година) вместо строга годишна граница, започваща от 2030 година, което ще даде на компаниите жизненоважно време да адаптират производствените си линии.

Макар че Европейската комисия вече беше преместила преразглеждането на ангажимента за 2035 година, този значителен натиск от страна на индустрията идва в момент, в който на пазара се появяват по-достъпни електромобили – като Renault Twingo под 20 000 евро и предстоящите достъпни модели на VW – което засилва конкуренцията както от страна на утвърдените европейски марки, така и от страна на все по-агресивните китайски автомобилни производители.