София удари спирачка на досегашните "златни" привилегии за собствениците на електромобили

13 Ноември, 2025 16:54 3 029 19

Неограниченото безплатно паркиране в зоните приключва

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Предстоящите промени в столичната наредба за паркиране, приети от Столичния общински съвет (СОС), буквално преобръщат модела, който доскоро насърчаваше прехода към електрическа мобилност. Епохата на неограниченото безплатно паркиране в зоните приключва.

От 2027 година нататък, собствениците на електромобили в столицата ще могат да се възползват от безвъзмездно пребиваване в Синя и Зелена зона само през първите три часа. След изтичането на този лимитиран период, ще бъде наложена такса за всеки следващ час.

Важно е да се подчертае, че новата регулация не въвежда ограничение в максималния брой часове – паркирането ще бъде възможно до края на работното време на съответната зона, но вече срещу заплащане.

Очевидно, тази реформа неминуемо предизвика лавина от недоволство и бурно неодобрение сред общността на притежателите на електрически коли. Не са малко онези, които са направили своя избор в полза на задвижването на ток именно заради безспорната икономическа изгода, предоставяна от досегашното безплатно паркиране. Този довод, често наричан "електрическият бонус", вече изчезва от сметките.

Промени има и за живущите в зоните. Ако собственик на електромобил е регистриран като жител в съответната платена зона, той ще има право да закупи абонаментна винетка, но при същите условия и ценови нива, както и за автомобилите, задвижвани с двигател с вътрешно горене (ДВГ).

Във връзка с тези промени, СОС утвърди и новите, доста сериозни, тарифи за „служебен абонамент“ на живущите. За Синя зона първата кола ще струва 150 евро годишно, докато втората кола в домакинството ще бъде таксувана двойно – 300 евро. За паркиране в Зелена зона цените са по-умерени: 100 евро за първия автомобил и 200 евро за втория. Тези цифри неминуемо ще окажат натиск върху бюджета на столичани, които разчитат на автомобила си.

Въвеждането на новите, по-строги правила за електромобили е планирано да влезе в сила от началото на 2027 година. Дотогава София остава един от малкото европейски градове, където EV (electric vehicles) все още се радват на неограничени преференции при паркиране.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Дигат двойно таксите за паркиране.

    16:59 13.11.2025

  • 3 СОС

    14 2 Отговор
    Тоя път джендъpите сами си го начyкаxa! На ви сега нови "зони" тьпи, poзови иди0ти!

    Коментиран от #19

    17:01 13.11.2025

  • 4 Браво

    6 0 Отговор
    Правилно

    17:07 13.11.2025

  • 5 Помнещ

    2 0 Отговор
    Комунизмът бил лош… Имало бригади… после ходят на студентски бригади… берат ягоди в англия…
    Сега как да ви разпределят местата за коли, ами преди беше на по-равните повече… и сега е така…

    17:13 13.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    6 1 Отговор
    Я ги виж ти, 3 часа безплатно, ха!
    Нахални тротинетковци...

    17:20 13.11.2025

  • 7 Сър Мастър Бейтс

    2 0 Отговор
    Че е отпаднала авантата на тези с ел. коли добре. Но тези реално са ни увеличили таксата "синя зона" двойно. Досега плащахме 900 лева за 2 коли за 2 години. Сега същото, но само за една. Ужас и безумие...

    17:21 13.11.2025

  • 8 Не може

    3 0 Отговор
    да има привилегии. Нали затуй набиваха крак на паветата през 1990г. За банани и против привилегии.

    17:23 13.11.2025

  • 9 БКП Ново начало

    1 0 Отговор
    Това е б.си npocтотията.
    Това ли измисли мафията в СОС от ГЕРБ ново начало, БСП, ИТН и ... клоуна карло контейнера ?

    17:25 13.11.2025

  • 10 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор
    И сега какъв рев ще се надигне сред джендърнята... Музика за моите уши...

    17:28 13.11.2025

  • 11 Евро 6

    3 1 Отговор
    А ние с Евро 6 стандарт, защо да нямаме право на 3 часа аванса?

    17:30 13.11.2025

  • 12 Механик

    3 0 Отговор
    Новите модерни, дето си мислеха, че света е създаден 2008 и е направен само изключително за а това да им е удобно и да ги залива с телефони и модерни шашкънии, скоро ще разберат колко яко са били "опънати".
    О-ПЪ-НА-ТИ! Запомнете тия срички, розови какадута!

    Коментиран от #13

    17:31 13.11.2025

  • 13 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Има 1 проблем- те ОБИЧАТ ДА ГИ ОПЪВАТ... Дори и повечето си падат по по-грубичкото опъване и това тук ще им влезе идеално

    17:33 13.11.2025

  • 14 Никой

    1 1 Отговор
    Постепенно това трябва да се реши - автомобилите са прекалено много. Така не става - водим се малко или много - по-друг тип Столица. да речем - по привлекателна за пешеходци.

    Правилна е посоката.

    17:34 13.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 е то вие

    2 1 Отговор
    хубаво се радвате за електрокарите, ама реално на всички ни го слагат с тия 4лв на час...

    Коментиран от #18

    17:35 13.11.2025

  • 17 Георги

    1 0 Отговор
    а какво става с паркингите? Дори "изостанал" Белград има по няколко във всяка зона.

    17:43 13.11.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "е то вие":

    И тези 4лв/час СА МАЛКО- синята зона трябва да започва от 10лв. на час за да се научите да НЕ ХОДИТЕ С КОЛАТА НА РАБОТА... Синята зона за цял ден трябва да ви бъде минимум 3 ПЪТИ ПО-СКЪПА от ползването на такси сутрин и вечер- целта на зоните е да олекне трафика, приходите (за крадене) са вторичен ефект... Сегашните 2лв. не ви стряскат- ОК, от утре са 4... И те няма да ви стреснат- ОК, става €5 на час... Все някога ще се уцели цифрата която да ви уплаши и да слезете от колите

    17:44 13.11.2025

  • 19 😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "СОС":

    Горките ба лъ че та! Мислят, че някой купува електрически коли, заради безплатно паркиране!

    17:50 13.11.2025