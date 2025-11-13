София удари спирачка на досегашните "златни" привилегии за собствениците на електромобили

Предстоящите промени в столичната наредба за паркиране, приети от Столичния общински съвет (СОС), буквално преобръщат модела, който доскоро насърчаваше прехода към електрическа мобилност. Епохата на неограниченото безплатно паркиране в зоните приключва.

От 2027 година нататък, собствениците на електромобили в столицата ще могат да се възползват от безвъзмездно пребиваване в Синя и Зелена зона само през първите три часа. След изтичането на този лимитиран период, ще бъде наложена такса за всеки следващ час.

Важно е да се подчертае, че новата регулация не въвежда ограничение в максималния брой часове – паркирането ще бъде възможно до края на работното време на съответната зона, но вече срещу заплащане.

Очевидно, тази реформа неминуемо предизвика лавина от недоволство и бурно неодобрение сред общността на притежателите на електрически коли. Не са малко онези, които са направили своя избор в полза на задвижването на ток именно заради безспорната икономическа изгода, предоставяна от досегашното безплатно паркиране. Този довод, често наричан "електрическият бонус", вече изчезва от сметките.

Промени има и за живущите в зоните. Ако собственик на електромобил е регистриран като жител в съответната платена зона, той ще има право да закупи абонаментна винетка, но при същите условия и ценови нива, както и за автомобилите, задвижвани с двигател с вътрешно горене (ДВГ).

Във връзка с тези промени, СОС утвърди и новите, доста сериозни, тарифи за „служебен абонамент“ на живущите. За Синя зона първата кола ще струва 150 евро годишно, докато втората кола в домакинството ще бъде таксувана двойно – 300 евро. За паркиране в Зелена зона цените са по-умерени: 100 евро за първия автомобил и 200 евро за втория. Тези цифри неминуемо ще окажат натиск върху бюджета на столичани, които разчитат на автомобила си.

Въвеждането на новите, по-строги правила за електромобили е планирано да влезе в сила от началото на 2027 година. Дотогава София остава един от малкото европейски градове, където EV (electric vehicles) все още се радват на неограничени преференции при паркиране.