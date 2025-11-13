София удари спирачка на досегашните "златни" привилегии за собствениците на електромобили

Предстоящите промени в столичната наредба за паркиране, приети от Столичния общински съвет (СОС), буквално преобръщат модела, който доскоро насърчаваше прехода към електрическа мобилност. Епохата на неограниченото безплатно паркиране в зоните приключва.
От 2027 година нататък, собствениците на електромобили в столицата ще могат да се възползват от безвъзмездно пребиваване в Синя и Зелена зона само през първите три часа. След изтичането на този лимитиран период, ще бъде наложена такса за всеки следващ час.
Важно е да се подчертае, че новата регулация не въвежда ограничение в максималния брой часове – паркирането ще бъде възможно до края на работното време на съответната зона, но вече срещу заплащане.
Очевидно, тази реформа неминуемо предизвика лавина от недоволство и бурно неодобрение сред общността на притежателите на електрически коли. Не са малко онези, които са направили своя избор в полза на задвижването на ток именно заради безспорната икономическа изгода, предоставяна от досегашното безплатно паркиране. Този довод, често наричан "електрическият бонус", вече изчезва от сметките.
Промени има и за живущите в зоните. Ако собственик на електромобил е регистриран като жител в съответната платена зона, той ще има право да закупи абонаментна винетка, но при същите условия и ценови нива, както и за автомобилите, задвижвани с двигател с вътрешно горене (ДВГ).
Във връзка с тези промени, СОС утвърди и новите, доста сериозни, тарифи за „служебен абонамент“ на живущите. За Синя зона първата кола ще струва 150 евро годишно, докато втората кола в домакинството ще бъде таксувана двойно – 300 евро. За паркиране в Зелена зона цените са по-умерени: 100 евро за първия автомобил и 200 евро за втория. Тези цифри неминуемо ще окажат натиск върху бюджета на столичани, които разчитат на автомобила си.
Въвеждането на новите, по-строги правила за електромобили е планирано да влезе в сила от началото на 2027 година. Дотогава София остава един от малкото европейски градове, където EV (electric vehicles) все още се радват на неограничени преференции при паркиране.
2 Последния Софиянец
16:59 13.11.2025
3 СОС
Коментиран от #19
17:01 13.11.2025
4 Браво
17:07 13.11.2025
5 Помнещ
Сега как да ви разпределят местата за коли, ами преди беше на по-равните повече… и сега е така…
17:13 13.11.2025
6 Винченцо Андолини
Нахални тротинетковци...
17:20 13.11.2025
7 Сър Мастър Бейтс
17:21 13.11.2025
8 Не може
17:23 13.11.2025
9 БКП Ново начало
Това ли измисли мафията в СОС от ГЕРБ ново начало, БСП, ИТН и ... клоуна карло контейнера ?
17:25 13.11.2025
10 ои8уйхътгрф
17:28 13.11.2025
11 Евро 6
17:30 13.11.2025
12 Механик
О-ПЪ-НА-ТИ! Запомнете тия срички, розови какадута!
Коментиран от #13
17:31 13.11.2025
13 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Механик":Има 1 проблем- те ОБИЧАТ ДА ГИ ОПЪВАТ... Дори и повечето си падат по по-грубичкото опъване и това тук ще им влезе идеално
17:33 13.11.2025
14 Никой
Правилна е посоката.
17:34 13.11.2025
16 е то вие
Коментиран от #18
17:35 13.11.2025
17 Георги
17:43 13.11.2025
18 ои8уйхътгрф
До коментар #16 от "е то вие":И тези 4лв/час СА МАЛКО- синята зона трябва да започва от 10лв. на час за да се научите да НЕ ХОДИТЕ С КОЛАТА НА РАБОТА... Синята зона за цял ден трябва да ви бъде минимум 3 ПЪТИ ПО-СКЪПА от ползването на такси сутрин и вечер- целта на зоните е да олекне трафика, приходите (за крадене) са вторичен ефект... Сегашните 2лв. не ви стряскат- ОК, от утре са 4... И те няма да ви стреснат- ОК, става €5 на час... Все някога ще се уцели цифрата която да ви уплаши и да слезете от колите
17:44 13.11.2025
19 😂😂😂😂
До коментар #3 от "СОС":Горките ба лъ че та! Мислят, че някой купува електрически коли, заради безплатно паркиране!
17:50 13.11.2025