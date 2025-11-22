AUDI представи втория си модел, който Audi няма да продава в Европа

Една година след създаването на своя ексклузивен за Китай под-бранд AUDI с партньора си SAIC, германската марка ускорява своята локална стратегия за електрификация с представянето на масивния, близо до производство концепт AUDI E SUV на автосалона в Гуанджоу. Позициониран като пряк, изцяло електрически конкурент на автомобили с размерите на Audi Q7 с двигател с вътрешно горене, E SUV е вторият модел от новата марка, който се очаква да се появи в китайските шоуруми през 2026 година след пускането на E5 Sportback през септември.

Концептуалният автомобил се отличава с наистина внушителни размери, с дължина 5057 мм и дълго междуосие 3060 мм, което подчертава неговата дизайнерска концепция за максимално вътрешно пространство и премиум присъствие. Монолитният му външен дизайн пренася новия език на марката AUDI в SUV форма, с чисти, изваяни повърхности, къси надвеси, характерни за електрическите платформи, отличителни C-колони във формата на перки и високотехнологични добавки като огледала на базата на камери и вградени дръжки на вратите. Осветлението е особено изразително, като използва цифрови Matrix LED фарове, вертикално интегрирани в изправената предна броня, което подчертава уверената осанка на автомобила.

Техническата основа е усъвършенстваната Advanced Digitized Platform (ADP), разработена съвместно с SAIC, за да се интегрира безпроблемно в усъвършенстваната цифрова екосистема на Китай. Тази 800-волтова архитектура захранва мощна двойна електрическа система quattro, която доставя огромна мощност от 671 конски сили (500 kW) и е способна да ускори големия SUV от 0 до 100 km/h за приблизително пет секунди. Енергията се съхранява в голяма батерия с капацитет 109 kWh, която осигурява солиден пробег по CLTC от над 700 . От решаващо значение за силно конкурентния пазар е, че 800-волтовата система позволява ултрабързо зареждане, способно да възстанови пробег от около 320 km само за 10 минути с бързо зарядно устройство за постоянен ток.

Въпреки че интериорът не беше напълно разкрит, се очаква той да отразява интериора на E5 Sportback, с огромен 27-инчов 4K дисплей, който се простира по цялата дължина на таблото и служи като централен хъб за набор от специфични за Китай цифрови функции. Автомобилът също така интегрира AUDI 360 Driving Assist System, усъвършенстван пакет за подпомагане на водача, строго оптимизиран за сложните китайски трафик сценарии, включително гъстото градско движение и подпомагано паркиране. Този E SUV е ясна декларация, че Audi използва партньорството си, за да доставя специализирани, високопроизводителни електрически автомобили, проектирани „в Китай за Китай“.