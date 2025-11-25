Дизеловите коли умират в Европа, докато хибридите печелят все повече клиенти

Историческото господство на дизеловия двигател на европейския пазар на нови автомобили достигна ново дъно, като този тип гориво официално беше изтласкан от подиума. За първи път през 2025 година продажбите на хибридни електрически автомобили с външно зареждане (PHEV) надминаха тези на дизеловите автомобили, като изместиха някога доминиращите дизелови двигатели на далечното четвърто място.

Драматичният спад е очевиден в най-новите данни за продажбите в ЕС, ЕАСТ и Обединеното кралство за първите десет месеца на годината, като PHEV вече държат 9,4% пазарен дял, а дизеловите автомобили заемат едва 8,0% пазарен дял.

Тази промяна бележи продължение на бързия спад на дизеловите двигатели от пика им от над 50% от продажбите на нови автомобили в началото на предходното десетилетие, тенденция, значително ускорена от скандала „Дизелгейт“ на Volkswagen. Бензиновите автомобили за първи път надминаха дизеловите по популярност през 2017 година, следвани от самозареждащите се хибриди през 2021 година, а след това и от чисто електрическите автомобили през 2022 година.

Основните причини за драматичния спад на дизеловите двигатели са многостранни. Нарастващият законодателен натиск направи технологично сложно и изключително скъпо за автомобилните производители да поддържат дизеловите двигатели в съответствие с изискванията, особено в по-малките сегменти, което на практика изтри модели като VW Polo и Renault Clio от списъка с дизелови автомобили.Правителствените стимули и по-ниските данъци за електрифицирани превозни средства, включително PHEV и BEV, активно отклониха потребителското търсене от дизела.

Напредъкът в традиционната технология на бензиновите двигатели е намалил разликата в икономията на гориво, което допълнително подкопава основния аргумент за продажбата на дизела.Предстоящата забрана на ЕС за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене сериозно подкопава доверието на купувачите и препродажната стойност на дизеловите автомобили.

Междувременно хибридната технология, във всичките си форми, е на върха. Самозареждащите се хибриди са затвърдили позицията си на пазарен лидер с 34,7% пазарен дял, значително изпреварвайки бензиновите автомобили (26,9%) и чисто електрическите автомобили (18,3%).