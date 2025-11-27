Новини
Продава се Ford GT принадлежал на Пол Уолкър

27 Ноември, 2025 14:01 554 3

Наддаванията на търга вече надминават половин милион долара

Продава се Ford GT принадлежал на Пол Уолкър - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Стойността на автомобилите на знаменитостите отново е напълно видима, след като Ford GT от 2005 година, принадлежал на покойния актьор Пол Уокър, преминава границата от половин милион долара на Bring a Trailer. С повече от седмица до края на търга, офертата за суперколата, която е била част от „Always Evolving Collection” на Уокър, вероятно ще стигне близо милион.

Този конкретен GT е рядка находка дори и без звездната си сила, като е един от само 14 екземпляра, произведени през 2005 година, с цвят Mark IV Red без опционалните състезателни ленти. Колата има само 3701 мили (около 6000 километра) на километража и наскоро е преминала през сервизно обслужване, което включва ново масло, свещи, акумулатор и други.

Продава се Ford GT принадлежал на Пол Уолкър

Под задния капак се крие мускулестият 5.4-литров V8 двигател на Ford с компресор, с фабрична мощност от 550 конски сили, които се предават на задните колела чрез 6-степенна ръчна скоростна кутия Ricardo. Този конкретен модел разполага с подобрения в представянето, включително амортисьори Penske, дроселова клапа Accufab, настройка и изпускателна система по поръчка, както и подпис от легендарния тунер Стив Салеен върху напречната греда на двигателя.

Продава се Ford GT принадлежал на Пол Уолкър

Колата запазва пълния набор от желани фабрични опции, включително премиум стерео система McIntosh с CD плейър, червени спирачни апарати и характерната тапицерия. Оборудван с 19- и 20-цолови ADV.1 джанти с гуми Michelin Pilot Sport Cup 2, продажбата включва и оригиналните леки алуминиеви фабрични джанти BBS, което добавя стойност за колекционерите, търсещи оригиналния вид. Чистият доклад на Carfax допълнително удостоверява отличното състояние на автомобила, което го прави привлекателен, макар и скъп, екземпляр от историята на Холивуд и автомобилната индустрия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    1 0 Отговор
    Хубав автомобил!

    14:06 27.11.2025

  • 2 Аабее

    0 0 Отговор
    Аутомобила добре, ама таз боя ич я не аресвам..ама ич! Нема ви казвам що...

    14:29 27.11.2025

  • 3 Гост=идиот

    0 0 Отговор
    Ако Пол Уокър не беше се качвал в електромобил, нямаше да изгори жив и днес щеше да ни радва с още роли в страхотни филми.

    Автомобилите с ДВГ никога не се палят. Статистически е доказано!

    14:48 27.11.2025