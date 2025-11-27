Продава се Ford GT принадлежал на Пол Уолкър

Стойността на автомобилите на знаменитостите отново е напълно видима, след като Ford GT от 2005 година, принадлежал на покойния актьор Пол Уокър, преминава границата от половин милион долара на Bring a Trailer. С повече от седмица до края на търга, офертата за суперколата, която е била част от „Always Evolving Collection” на Уокър, вероятно ще стигне близо милион.

Този конкретен GT е рядка находка дори и без звездната си сила, като е един от само 14 екземпляра, произведени през 2005 година, с цвят Mark IV Red без опционалните състезателни ленти. Колата има само 3701 мили (около 6000 километра) на километража и наскоро е преминала през сервизно обслужване, което включва ново масло, свещи, акумулатор и други.

Под задния капак се крие мускулестият 5.4-литров V8 двигател на Ford с компресор, с фабрична мощност от 550 конски сили, които се предават на задните колела чрез 6-степенна ръчна скоростна кутия Ricardo. Този конкретен модел разполага с подобрения в представянето, включително амортисьори Penske, дроселова клапа Accufab, настройка и изпускателна система по поръчка, както и подпис от легендарния тунер Стив Салеен върху напречната греда на двигателя.

Колата запазва пълния набор от желани фабрични опции, включително премиум стерео система McIntosh с CD плейър, червени спирачни апарати и характерната тапицерия. Оборудван с 19- и 20-цолови ADV.1 джанти с гуми Michelin Pilot Sport Cup 2, продажбата включва и оригиналните леки алуминиеви фабрични джанти BBS, което добавя стойност за колекционерите, търсещи оригиналния вид. Чистият доклад на Carfax допълнително удостоверява отличното състояние на автомобила, което го прави привлекателен, макар и скъп, екземпляр от историята на Холивуд и автомобилната индустрия.