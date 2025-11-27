Първи снимки на най-новата Dacia

Румънската марка Dacia се готви да пусне на пазара нов ключов модел, известен вътрешно като C-Neo, който ще бъде начело на експанзията ѝ в C-сегмента, като директно ще се конкурира с утвърдени модели като Skoda Octavia. Забелязан на тестове в цяла Европа преди предвиденото представяне през пролетта на 2026 година, новият автомобил бележи най-амбициозния ход на Dacia да изведе марката отвъд традиционните си бюджетни корени и да се възползва от нарастващия успех на последните си модели.

Ранните тестови прототипи, макар и силно прикрити, разкриват дизайн, който съчетава здравия език на марката Modern Solid с практичен, леко повдигнат силует, който се позиционира някъде между традиционно комби и SUV. Предната част се отличава с ръбат вид, определен от характерните за Dacia правоъгълни фарове, които се интегрират с решетката и емблемата. За да подчертае още повече позиционирането на марката като „готова за приключения“, C-Neo разполага с изпъкнали вежди на калниците, за които може да се използва рециклираният материал Starkle, използван в SUV моделите Duster и Bigster. Наклоненото задно стъкло подсказва за спортна естетика, но се очаква да запази щедрия багажен капацитет, конкурирайки се с конкурентите си от C-сегмента по отношение на чистото практическо приложение.

Dacia се придържа стриктно към стратегията, обявена от бившия главен изпълнителен директор Денис Ле Вот, потвърждавайки, че автомобилът ще използва високо гъвкавата платформа CMF-B – същата архитектура, на която се основават Renault Clio и Captur. Този фундаментален избор позволява на Dacia да се възползва от огромните икономии от мащаба на Renault Group, като запазва фокуса на марката върху съотношението цена-качество, докато разширява размера и техническата си сложност.

В резултат на тази обща платформа, гамата двигатели на C-Neo ще отразява тази на неговите събратя, предлагайки комбинация от ефективни бензинови и хибридни задвижващи системи: С тази стратегия Dacia агресивно преследва C-сегмента, без да понася високите разходи за преминаване към изцяло електрически автомобили, а вместо това максимизира ефективността на доказаните системи с вътрешно горене и хибридни системи.