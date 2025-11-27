Новини
Авто »
Първи снимки на най-новата Dacia

Първи снимки на най-новата Dacia

27 Ноември, 2025 14:28 577 4

  • dacia-
  • c-neo-
  • octavia-
  • skoda

C-Neo ще се бори с Octavia

Първи снимки на най-новата Dacia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Румънската марка Dacia се готви да пусне на пазара нов ключов модел, известен вътрешно като C-Neo, който ще бъде начело на експанзията ѝ в C-сегмента, като директно ще се конкурира с утвърдени модели като Skoda Octavia. Забелязан на тестове в цяла Европа преди предвиденото представяне през пролетта на 2026 година, новият автомобил бележи най-амбициозния ход на Dacia да изведе марката отвъд традиционните си бюджетни корени и да се възползва от нарастващия успех на последните си модели.

Първи снимки на най-новата Dacia

Ранните тестови прототипи, макар и силно прикрити, разкриват дизайн, който съчетава здравия език на марката Modern Solid с практичен, леко повдигнат силует, който се позиционира някъде между традиционно комби и SUV. Предната част се отличава с ръбат вид, определен от характерните за Dacia правоъгълни фарове, които се интегрират с решетката и емблемата. За да подчертае още повече позиционирането на марката като „готова за приключения“, C-Neo разполага с изпъкнали вежди на калниците, за които може да се използва рециклираният материал Starkle, използван в SUV моделите Duster и Bigster. Наклоненото задно стъкло подсказва за спортна естетика, но се очаква да запази щедрия багажен капацитет, конкурирайки се с конкурентите си от C-сегмента по отношение на чистото практическо приложение.

Първи снимки на най-новата Dacia

Dacia се придържа стриктно към стратегията, обявена от бившия главен изпълнителен директор Денис Ле Вот, потвърждавайки, че автомобилът ще използва високо гъвкавата платформа CMF-B – същата архитектура, на която се основават Renault Clio и Captur. Този фундаментален избор позволява на Dacia да се възползва от огромните икономии от мащаба на Renault Group, като запазва фокуса на марката върху съотношението цена-качество, докато разширява размера и техническата си сложност.

В резултат на тази обща платформа, гамата двигатели на C-Neo ще отразява тази на неговите събратя, предлагайки комбинация от ефективни бензинови и хибридни задвижващи системи: С тази стратегия Dacia агресивно преследва C-сегмента, без да понася високите разходи за преминаване към изцяло електрически автомобили, а вместо това максимизира ефективността на доказаните системи с вътрешно горене и хибридни системи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    1 1 Отговор
    Най-продаваната автомобилна марка в Европа като Дачия постепенно губи позиции... и в бъдещето иска да се бори с този модел, за да надмине чешкия конкурент.

    14:41 27.11.2025

  • 2 Тц, тц, тц!

    0 2 Отговор
    Правят ги по калъп! С какво се различава от другите грозници в този уродлив клас? Ако някой желае да притежава грозен автомобил, просто си купува Нисан Джук и решава въпроса!

    14:42 27.11.2025

  • 3 За дачията

    1 1 Отговор
    Преди 10-12 год ми дадоха чисто нова дачия Логан
    / служебна/ 1.4 бензин.
    20 000 км предница леш. И така през 20 000
    120 000 съединител.
    140 000 таблото се напука. И .... И..... И ... Благодаря!

    Коментиран от #4

    14:43 27.11.2025

  • 4 Дфен

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "За дачията":

    Много ти е голям носа.

    14:55 27.11.2025