Abarth иска да върне ДВГ в своите модели

28 Ноември, 2025 10:37 568 1

  • fiat-
  • abarth-
  • двг

Електрическото бъдеще не е правилното решение в Европа

Abarth иска да върне ДВГ в своите модели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Abarth се готви да се откаже от своя скорошен курс към изцяло електрически автомобили в Европа и да върне славния звук на двигателите с вътрешно горене, подтикната от силното търсене от страна на клиентите на тунинг и производителност. Европейският шеф на Abarth, Гаетано Торел, потвърди пред Autocar, че марката активно проучва възможността за нов бензинов модел Abarth, тъй като настоящите електрически модели – 500e и 600e – не разполагат с „модифицируемостта и настройваемостта”, които са от основно значение за преживяването на феновете.

Това потенциално възраждане се фокусира върху новия Fiat 500 Hybrid, който по същество е архитектурата на 500e, преработена, за да побере двигател с вътрешно горене, след слабите продажби на електромобила. Торел обаче призна, че пътят към високопроизводителен Abarth е изпълнен с технически и бизнес предизвикателства.

Abarth иска да върне ДВГ в своите модели

Атмосферният 1,0-литров трицилиндров двигател на 500 Hybrid е слаб, произвежда само 65 к.с. и достига 100 км/ч за 16,2 секунди. Торел признава, че този базов двигател не притежава високите обороти, изисквани от Abarth.

Важно е да се отбележи, че платформата никога не е била проектирана за мощен бензинов двигател. Поставянето на по-мощен двигател, заедно с необходимите охлаждащи устройства, представлява значителна инженерна пречка, рискувайки „кошмар при сглобяването” в шаси, оптимизирано за малък електрически мотор.

Разработването на специален бензинов Abarth за нишов пазарен сегмент може да накара счетоводителите на Stellantis да преосмислят проекта.

Въпреки тези усложнения, Торел настоява, че марката „се опитва“ да го осъществи. Ако успее, това завръщане към бензиновия двигател не само ще преобрази 500 Abarth, но и потенциално може да отвори вратата за 600 Abarth с двигател с вътрешно горене и други бъдещи модели, предоставяйки на лоялната си клиентска база истински звук на двигателя, а не синтезирани звуци.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    А добрутро! Върнете Пунто ГТ 1.4 да тураме големата турбина Гарет 300кс на 900кг купе и ръчка 😎

    10:50 28.11.2025