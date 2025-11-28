Новини
Toyota разкри новата си суперкола (ВИДЕО)

28 Ноември, 2025

Пълното представяне е планирано за следващата седмица

Toyota разкри новата си суперкола (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Очакването за истинския флагмански автомобил на Toyota е почти към края си. След години на спекулации около концепцията GR GT3, пътната версия беше официално кръстена Toyota GR GT и е потвърдено, че ще направи своя световен дебют в пряко предаване следващия петък, 5 декември. Новият суперкар на Gazoo Racing ще бъде духовен наследник на две легенди – 2000GT и Lexus LFA.

Изненадваща телевизионна реклама, излъчена наскоро в Япония, показа GR GT заедно с легендарните му предшественици, предоставяйки важен поглед върху широката, готова за състезания стойка на автомобила без камуфлаж. Саундтракът на видеото, който следва незабравимото V10 реване на LFA, преминава в дълбок, агресивен V8 тон, което силно подсказва окончателната конфигурация на задвижващия агрегат.

Toyota разкри новата си суперкола (ВИДЕО)

Светът вече е убеден, че GR GT ще разполага с изцяло нова 4.0-литрова twin-turbo V8 с хибридна система. Въпреки че Toyota все още не е обявила официално окончателните цифри, докладите от индустрията сочат, че общата мощност на системата ще бъде около 700 к.с. (∼522 kW), като потенциално може да достигне до 900 к.с. в най-високите версии или в предполагаемия Lexus LFR. Този дизайн с предно-среден двигател се разработва заедно с GT3-спецификация за състезания за издръжливост, което гарантира истински моторспорт произход.

По отношение на цената, GR GT е насочен пряко към европейски конкуренти като Mercedes-AMG GT и Ferrari Roma. Въпреки че се очаква да подбие значително първоначалната цена на LFA от 375 000 долара, производителността и сложността гарантират висока цена. Пазарните наблюдатели прогнозират стартова цена от около 150 000 долара или повече, като признават целта на Toyota и Lexus да постигнат по-голям търговски успех от ограничената серия LFA. Световната премиера е насрочена за януари 2026 година на Tokyo Auto Salon.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 поКУРко

    1 2 Отговор
    Toyota за минимум 200000 евро!?! Трябва да си ментално болен крепостен селянин за да приемеш такава цена при наличие на Порше примерно!

    12:15 28.11.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Ще слушате Акио Тойода!

    Тази Toyota ще разбие абсолютно всички рекорди на нюрбургринг. Toyota винаги е била абсолютният хегемон на ринга!

    12:19 28.11.2025