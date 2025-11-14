Запознайте се с най-мощния Leon на предно правен някога

Новини
14 Ноември, 2025 14:33 564 2

VZ TCR ще бъде произведен в ограничена серия

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Cupra, подразделението на SEAT, специализирано в производството на наточени автомобили, засили конкуренцията в сегмента на спортните хечбеци, като представи Leon VZ TCR – най-мощният автомобил с предно задвижване, носещ емблемата на Leon. Тази специална серия с ограничен тираж е всъщност испанският еквивалент на неотдавна представения Volkswagen Golf GTI Edition 50, като цялата му значителна мощност е съсредоточена изключително в предния мост.

Автомобилът е изграден около познатия 2.0-литров бензинов двигател с турбокомпресор, използван в цялата група VW, но е значително модифициран, за да развива 321 конски сили и 420 Нм въртящ момент. Тази значителна мощност се управлява от седемстепенна автоматична трансмисия и електронно контролирана предна диференциална блокировка, което помага на VZ TCR да ускори от 0 до 100 км/ч за 5,6 секунди. Забележително е, че това време е точно с една десета от секундата по-бавно от това на неговия събрат Golf GTI, което поддържа йерархията в VW Group. Макар Cupra да не е разкрила максималната скорост, се очаква тя да е близка до електронно ограничената 270 км/ч на версията на VW.

Вземайки името си от серията състезателни автомобили TCR, VZ TCR е проектиран за минимално тегло и максимална агресивност. Купувачите могат да изберат да премахнат напълно задните седалки, за да спестят тегло, като ги заменят с усилваща греда и интегрирана предпазна мрежа, което е ход, наподобяващ екстремни специални модели като Toyota GR Corolla Morizo.

Промените включват още високопроизводителни спирачки Akebono с масивни шестбутални апарати отпред. По-леки, ексклузивни алуминиеви джанти, обвити с по-широки 245-милиметрови гуми с висока производителност и пълен аеродинамичен комплект с преработени предни и задни сплитери, изпъкнал спойлер на покрива, нов заден дифузьор и капаци на страничните огледала от въглеродни влакна.

Интериорът продължава моторспортната тема с предни седалки CUPBucket, оборудвани с четириточкови колани, а ексклузивността се подчертава от лазерно гравиран сериен номер на панела на вратата.

Cupra планира да произведе само 499 бройки от VZ TCR, брой, избран в чест на 499-те състезателни автомобила Leon, произведени през годините. Тази крайна версия е планирана да бъде пусната на пазара през втората половина на 2026 година, след пускането на малко по-умерения Leon VZ в 1500 бройки през първото тримесечие на годината, който има същия подобрен двигател, но без екстремните аеродинамични и интериорни характеристики.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На метан или на гаС е?

    За един приятел питам.

    Коментиран от #2

    15:03 14.11.2025

  • 2 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Като гледам пушка май е на кюмюр

    15:05 14.11.2025