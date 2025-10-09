Новини
Петцилиндровата Cupra Formentor VZ5 се завърна

9 Октомври, 2025 10:26 546 0

Наточеният модел бе спрян през 2023-та

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Cupra отново пуска на пазара Formentor VZ5. След успеха на оригиналната серия от 7000 бройки, най-новата версия на Formentor се завръща с обновяване, очаквано от феновете на марката, като сега производството е ограничено до само 4000 автомобила в световен мащаб. Този път кросоувърът проправя нов път, като най-накрая предлага вариант с дясно кормило, отваряйки инстинктивното преживяване на VZ5 за по-широка международна аудитория – ход, който Свен Шувирт, изпълнителен вицепрезидент по продажбите, маркетинга и следпродажбеното обслужване в Cupra, нарича мощно изявление за тяхната ориентирана към висока производителност гама.

Сърцето на тази мускулеста машина остава познатият 2.5-литров, петцилиндров турбо двигател, който развива 390 конски сили (287 kW) и внушителните 480 Нм максимален въртящ момент. Този петцилиндров оркестър е умело съчетан с бързо превключваща се седемстепенна трансмисия (DSG) и сигурното сцепление на задвижването на всички колела.

Обновеният VZ5 изглежда още по-впечатляващо, благодарение на редица добре изпълнени естетически и технически подобрения. Отпред, преработеният преден спойлер и сплитерът, гордо гравиран с надписа VZ5, веднага подсказват за неговия произход. Агресивният външен вид е подчертан от по-широките калници и преработената задна броня с изпъкнал дифузьор и отличителни, диагонално разположени ауспуси с ексклузивен меден цвят. Топ моделът се отличава още с 20-цолови лети джанти по поръчка и потъмнени емблеми на марката. Ентусиастите могат да избират от ексклузивна палитра от цветове, която включва Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt и Enceladus Grey Matt.

Вътре в интериора акцентът е върху функционална, но и силно спортна атмосфера. Кокпитът, ориентиран към водача, се характеризира с елементи като персонализирано осветление, декоративни елементи и седалки CUPBucket. Разработен и произведен в Барселона, новият Formentor VZ5 продължава своето наследство като върхът на моделната гама, съчетавайки легендарния звук на петцилиндровия двигател с най-модерната технология за задвижване на всички колела. Производството на този кросоувър с ограничено издание е планирано да започне през първото тримесечие на 2026 година, като цените все още не са потвърдени.


