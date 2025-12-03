Ford разработва изцяло нов кросоувър за Европа

Ford се впуска в нова агресивна стратегия на европейския пазар на кросоувъри с пускането на SUV с марката Bronco, проектиран специално за континента, като производството му ще започне в завода във Валенсия през 2027 година. Този автомобил е важна част от усилията на Ford да се възползва от своето мощно американско наследство и да се придвижи към по-печеливши „геройски“ модели, стратегия, успешно изпълнена с Mustang.

Според вътрешни източници, новият SUV ще носи името Bronco и ще има характерния за марката квадратен профил и здрав дизайн, като директно пресъздава агресивния вид на своя американски събрат. Въпреки това, в изненадващо техническо отклонение, моделът няма да използва същата платформа като Bronco Sport за американския пазар. Вместо това, той ще се основава на изключително гъвкавата платформа C2 на Ford, същата архитектура, която поддържа широка гама от глобални модели, включително Kuga (Escape), Maverick и вече спряния Focus.

Bronco за европейския пазар ще запълни стратегическа празнина в гамата, позиционирайки се под Kuga и над субкомпактния Puma, като по този начин ефективно ще действа като непряк наследник на наскоро изтеглените от пазара Focus хечбек и комби.

От решаващо значение е, че задвижването ще включва опция за plug-in хибрид (PHEV), като се обмисля и конвенционален самозареждащ се хибрид. Този „мултиенергиен“ подход, който Ford потвърди за завода във Валенсия, отразява отклонение от предишната агресивна политика на компанията за преминаване към изцяло електрически автомобили в региона след разочароващите продажби на моделите Capri и Explorer, базирани на VW. Като дава приоритет на PHEV технологията, Ford отговаря директно на търсенето на европейските потребители за практична, електрифицирана ефективност без настоящите недостатъци на притежаването на EV.

Заводът във Валенсия, който в момента произвежда Kuga, ще бъде реорганизиран с производството на новия Bronco, което ще осигури бъдещето му след неотдавнашното преустановяване на моделите Mondeo, S-Max и Galaxy.