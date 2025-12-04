Kia е готова с наследника на Stinger

В динамичен финал на една натоварена година Kia представи зашеметяващ нов концепт за изцяло електрически четириврат седан. Тази загадъчна предпремиера ясно показва намерението на Kia да се завърне в сегмента на луксозните автомобили след прекратяването на производството на Stinger през 2023 година, въпреки че този нов модел е футуристична противоположност на своя спортен предшественик с двигател с вътрешно горене. Kia просто предложи загадъчното изявление: „Новото бъдеще е на хоризонта. Нашата визия скоро ще придобие форма“.

Концепцията веднага се опира на настоящата дизайнерска философия на Kia „Opposites United“, като представя вече характерния за марката модел на осветление „Star Map“ както отпред, така и отзад. Стилът обаче въвежда няколко смели характеристики: основните фарове са разположени необичайно високо на капака, масивното панорамно предно стъкло плавно преминава в покрива, а профилът е изчистен благодарение на безрамковите странични прозорци и цифровите странични огледала. Задната част повтаря тънките LED структури, наблюдавани при кросоувърите EV3, EV5 и EV9, потвърждавайки мястото си в модерното семейство на електромобилите.

Цялостният стил на каросерията се характеризира с изразена кабина, изнесена напред, което е възможно благодарение на липсата на обемист двигател, което максимизира вътрешното пространство. Това се допълва от очевидно дългото междуосие, което може да бъде проектирано така, че да побере най-голямата батерия на Kia – 99,8 kWh от EV9. Получената аеродинамична форма с ниско съпротивление би подобрила драстично ефективността, като потенциално би увеличила пробега значително.

Вътрешността разкрива противоречив волан в стил „yoke“, което силно подсказва интегрирането на усъвършенстваната технология „steer-by-wire“ на Hyundai Motor Group – система, която би могла да позволи функции като променливи съотношения на кормилното управление и усъвършенствано четириколесно кормилно управление. Предвид ускореното внедряване на електромобилите от Kia, се очаква този елегантен нов седан да бъде предварителен поглед към производството на все още неопределените модели EV7 или EV8, позиционирайки го като специален електромобил от висок клас.