Kia потвърди дебюта на евтината EV2 през януари

Kia официално стартира най-важната си електрическа офанзива за европейския пазар, потвърждавайки пълното представяне на изцяло новия EV2 – специално проектиран, изцяло електрически SUV от B-сегмента – на Автомобилното изложение в Брюксел 2026 на 9 януари. Този дългоочакван компактен кросоувър е напът да се превърне в новата, критична входна точка към гамата електромобили на Kia, като се насочва към ценовия диапазон от 30 000 евро, за да се конкурира с конкуренти като Citroen e-C3 и предстоящия Volkswagen ID. Polo.

Президентът и главен изпълнителен директор на Kia, Сонг Хо-Сунг, подчерта стратегическата важност на модела, потвърждавайки, че EV2 е проектиран изключително за Европа и няма да се продава на корейския пазар, където купувачите културно предпочитат по-големи и по-престижни автомобили като неговия собствен EV9. За да затвърди фокуса си върху Европа, EV2 ще се произвежда в Словакия в завода на Kia в Жилина, като ще се използва производственото пространство, освободено от вече несъществуващия хечбек Ceed, което символично бележи преминаването от двигатели с вътрешно горене към електрическа архитектура.

Макар EV2 Concept да показа ясна дизайнерска посока по-рано тази година, ръководителят на глобалния дизайн на Kia, Карим Хабиб, уверява, че производствената версия ще запази почти идентичен профил, с характерното за марката осветление „Star Map“ – дизайнерска черта, която споделя с по-големите си EV събратя. Кросоувърът ще приеме очакваната естетика, допълнена с богата облицовка на каросерията и агресивни вложки на бронята, макар че големите четирилъчеви джанти на концепцията вероятно ще бъдат заменени с по-разумен производствен дизайн.

Под градския SUV стил EV2 използва 400-волтова електрическа архитектура, произтичаща от специалната платформа E-GMP. Очаква се да разполага с едномоторна конфигурация, фокусирана изцяло върху градската ефективност и достъпност. Очаква се Kia да предложи избор от батерии, вероятно включващ базова батерия с капацитет около 40 kWh и потенциално по-голяма батерия с капацитет 58 kWh, каквато се използва в EV3. Като се има предвид, че EV3 постига пробег от около 434 км по WLTP, по-малкият и по-лек EV2 би могъл да надхвърли границата от 480 км.

От решаващо значение е, че EV2 ще се предлага стандартно с функции Vehicle to Load (V2L) и Vehicle to Grid (V2G), което позволява на автомобила да действа като мобилен източник на енергия или устройство за съхранение на енергия за дома, наред с основната функционалност за софтуерно обновяване Over-The-Air (OTA). Kia ще използва пресконференцията на Автомобилното изложение в Брюксел, за да покаже и своите амбиции за висока производителност, като представи спортните и динамични GT варианти на по-големите модели EV3, EV4 и EV5.