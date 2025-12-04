Новини
Боядисването на това Lamborghini е отнело над 300 часа рисуване на ръка

4 Декември, 2025 18:38 431 2

  • lamborghini-
  • temerario-
  • боя

Проектът показва докъде могат да стигнат клиентите на марката

Боядисването на това Lamborghini е отнело над 300 часа рисуване на ръка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lamborghini демонстрира истинския, неограничен потенциал на своя вътрешен отдел за персонализация, Ad Personam, като представи суперкар Temerario в специална серия на Art Basel в Маями Бийч. Този уникален модел, представен с цел да подчертае, че началната цена на автомобила от малко над 300 000 евро е само началото, демонстрира до какви крайности марката е готова да стигне, за да отговори на индивидуалните изисквания на клиентите.

Temerario, наследникът на Huracаn, е инженерна забележителност, задвижвана от хибриден двигател V8 с двойно турбо, който достига безпрецедентни 10 000 оборота в минута – стойност, която според Lamborghini го прави единствения серийно произвеждан супер спортен автомобил с такава мощност. Първите доставки на стандартния модел са планирани за първото тримесечие на 2026 година.

Шоукарът Ad Personam се отличава с екстериора си, който включва специално изработен, нанесен на ръка кристален ефект на боята, за който са били необходими допълнителни 320 часа ръчна работа. Специалната окраска майсторски съчетава три различни цвята: Verde Shock (зелено), Grigio Maat (сиво) и Nero Nemesis (черно), подредени така, че да подчертават агресивните аеродинамични линии на автомобила. Тази персонализирана боя е допълнена от опционалния пакет Alleggerita, който интегрира допълнителни компоненти от въглеродни влакна за по-лека конструкция.

Вътрешността продължава персонализираната тема, отразявайки драматизма на екстериора. Спортните седалки са с тапицерия Grigio Octans, подчертана с ярки елементи Verde Scandal. Уникалното кристално покритие е пренесено в интериора върху декоративните елементи, включително капачката, покриваща бутона за стартиране и спиране на двигателя. Изработката по поръчка е очевидна в прецизната бродерия на логото Temerario и емблемата, чиито мотиви формално се съгласуват с сложната структура на външната боя. Уникалността на модела е сертифицирана и със специален знак Ad Personam.

Ръководителите на Lamborghini, включително главният изпълнителен директор Стефан Винкелман, подчертаха, че индивидуалните конфигурации са в центъра на философията на марката.


  • 1 Пък аз вчера

    1 1 Отговор
    вечерта видях едно БеЕнВе дето беше цялото у лампички... мноо яко светеше... кат пернишки Гоуф беше...

    18:57 04.12.2025

  • 2 еми това е положението

    0 0 Отговор
    имат пари угаждат си хората

    19:00 04.12.2025