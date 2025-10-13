Новини
Авто »
Първият електромобил на Lamborghini може да се прероди с бензинов двигател

Първият електромобил на Lamborghini може да се прероди с бензинов двигател

13 Октомври, 2025 11:04 466 0

  • lamborghini-
  • lanzador-
  • елекетромобил-
  • хибрид

Компанията е напът да загърби плановете за кола на ток

Първият електромобил на Lamborghini може да се прероди с бензинов двигател - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Някога сигурното бъдеще на първия изцяло електрически автомобил на Lamborghini, Lanzador, сега е под въпрос, тъй като ръководството на компанията преоценява стратегията си за задвижващите системи. Първоначално представен като високопроходим, изцяло електрически 2+2 гранд турер концепт през 2023 година, производствената версия, планирана за края на десетилетието, сега може да замени специалната си архитектура за електрически автомобили с plug-in хибридна конфигурация.

Промяната в динамиката идва в момент, в който глобалният интерес към луксозните електромобили очевидно е спаднал, което накара главния изпълнителен директор Стефан Винкелман да признае, че предлагането на изцяло електрически автомобили изглежда като „лоша оферта” за близкото бъдеще, като се позова на взискателните клиенти на марката, които просто все още не считат електромобилите за жизнеспособна алтернатива. Тази стратегическа промяна отразява по-ранното решение да се запази задвижването с plug-in хибридна система за следващото поколение Urus, вместо да се премине към изцяло електрическо задвижване, както беше предвидено първоначално.

Първият електромобил на Lamborghini може да се прероди с бензинов двигател

Ако ръководството избере хибридния вариант, Lanzador вероятно ще наследи доказана формула: V8 двигател съчетан с електрически мотори, подобен на мощните plug-in системи, които вече се използват в новия Urus SE и Temerario. Това би заменило първоначалната обещаваща концепция за колосална система за задвижване на четирите колела с мощност от един мегават (над 1340 конски сили) и усъвършенствана 980-волтова технология с комбинация от емоцията на вътрешното горене и електрифицираната производителност – микс, който вече е спечелил благоразположението на клиентите на марката. Окончателното решение дали Lanzador ще се появи като чисто електрически автомобил или като PHEV е очаквано в следващите няколко седмици, което ще бележи критичен поврат в пътя на Lamborghini към ерата на електрифицирането.


