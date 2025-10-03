Lamborghini планира още „офроуд суперколи“

Сант'Агата Болонезе, някога доставчик на необуздани, почти умишлено хаотични суперколи, намери нов, стабилен ритъм под грижовната шапка на Audi. Докато финансовата нестабилност от ерата на Countach отдавна е отминала – период, в който марката почти изчезна в бездната на фалита през 1978 година. – придобиването от Volkswagen Group през 1998 година постави началото на нова ера както на високи постижения, така и на финансова стабилност. С рекордните 10 687 доставки на автомобили през 2024 година, „Raging Bull“ е безспорно по-силен и по-печеливш от всякога.

Тази новооткрита стабилност и баланс дават на Lamborghini творческа свобода да се впусне в нишовия пазар с невиждана досега страст. Успехът на ексцентрични проекти като високопроходимия Huracán. Потвърждавайки тази промяна, директорът по продажбите и маркетинга на Lamborghini, Федерико Фоскини, наскоро заяви пред Autocar, че компанията активно търси „по-луди“ модели, подчертавайки, че „винаги търсят луди неща във всички измерения“. Тази стратегия не се отнася само до увеличаване на обема, а до изграждане на ясно търсене на изключителни, диви проекти и проучване на идеи, които са далеч от традиционния модел на суперколи, фокусирани върху пътя.

Поглеждайки към бъдещето, наследникът на Huracán, Temerario, е потвърден като духовен наследник на Sterrato, което допълнително затвърждава нишата на суперколите за всякакъв терен. Още по-интригуващо е, че се обмисля вариант на Temerario със задно задвижване. Докато предшествениците му, Gallardo и Huracán, предлагаха варианти със задно задвижване, чистата мощност на 4,0-литровия V8 с двойно турбо на Temerario – който сам по себе си произвежда 800 конски сили, без да се отчита хибридната система за комбинирана мощност от 920 конски сили – прави управлението на версия само със задно задвижване изкусително инженерно предизвикателство.