Lamborghini представи поглед към бъдещето на марката

Новият концепт Lamborghini Manifesto служи като провокативно дизайнерско проучване, предлагащо опростен поглед към бъдещата естетика на марката. Това ръбато, прилепено към земята творение се отказва от сложните аеродинамични приставки, които определят хиперколи като Fenomeno или Revuelto, и вместо това преследва по-чисто, по-фокусирано геометрично измерение.

Въпреки относително опростените си повърхности, Manifesto не оставя съмнение относно своето потекло, запазвайки драматичния клиновиден профил, който определя флагманските модели на Lamborghini от десетилетия. Характерното Y-образно осветление, съвременен мотив, наблюдаван при Revuelto, е налице, но като цяло каросерията е с широки, изчистени панели, подчертани от агресивни, целенасочени детайли.

Дизайнерските елементи умишлено напомнят за великите модели от миналото. Острият като бръснач преден капак и внушителната линия, простираща се по страничната част, напомнят за обичания Aventador, докато огромният преден капак и стъклената кабина, наподобяваща тази на изтребител, веднага навяват духа на ексклузивния, единствен по рода си Lamborghini Egoista от 2013 година.

Гигантските елементи на предния сплитер, подобни на тези на снегорин, са ясно проектирани да всмукват въздух за охлаждане и да генерират значителна сила на сцепление на предния мост. Междувременно задната част се стеснява рязко нагоре, интегрирайки огромен, агресивно изваян дифузьор, напомнящ на машини, фокусирани върху пистата, като Aston Martin Valkyrie. В мълчаливо поклонение пред наследството на компанията, задната част разполага с дузина отвори, което ясно подсказва, че обичаният V12 двигател остава духовното сърце на този дизайнерски манифест, дори и в момента в концепцията да не е поставен реален двигател.