Засякоха мистериозно Lamborghini в Испания (ВИДЕО)

Последните слухове от света на суперколите потвърждават, че дори и Revuelto на Lamborghini с 1001 конски сили, plug-in хибридният V12 наследник на Aventador, не е достатъчно мощен за някои. Шпионски кадри са заснели прототип на Revuelto, тестван в Испания, което подхранва спекулациите за предстояща по-мощна версия, вероятно Revuelto S или Revuelto SV.

Минималният камуфлаж на прототипа – само малка обвивка на капака и малко оборудване за записване на данни, монтирано на покрива – подсказва, че ако това наистина е модел с по-висока производителност, той или е в много ранен етап на разработка на хардуера или софтуера, или просто е тестова версия за рутинни актуализации.

Макар че на Lamborghini традиционно отнема няколко години, за да пусне на пазара своите крайни версии, както се видя с Aventador SV, който се появи четири години след оригинала, неотдавнашното ускорение на компанията в разработването на варианти на моделите прави възможно по-ранното им представяне. Въпреки това, пазарните анализатори и източници от дилърите често посочват традиционния график, което предполага, че версията SuperVeloce (SV) вероятно ще се появи две до три години след пускането на Revuelto през 2023 година, като потенциално ще дебютира около 2026 година. Някои вътрешни източници дори намекват за версия „Performante“ около същата година, следвайки моделната тенденция, наблюдавана в гамата Huracán.