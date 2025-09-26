Китайски таксита по улиците на Германия

Предназначен за професионална употреба с голям пробег, BYD Seal 6 DM-i Touring вече е специално пригоден за пазара на таксита, като се започва с планирано пускане на пазара в Германия чрез специалиста по преобразуване Intax. Това плъг-ин хибридно комби е изградено на базата на технологията Super DM (Dual Mode) на BYD и предлага икономично решение за шофьори, които изминават значителни разстояния.

Ключовата характеристика за това приложение е значителният комбиниран пробег и високата ефективност. Seal 6 DM-i Touring може да се похвали с комбиниран пробег по WLTP до 1350 километра с пълен резервоар и пълно зареждане. Системата му използва Blade Battery, за да осигури пробег на чисто електрическа енергия до 100 километра, което позволява на шофьорите да извършват много градски курсове, без да използват двигателя с вътрешно горене. Когато се кара като хибрид, комбинираният разход на гориво е оценен на около 1,7 л/100 км.

Практичността също е фокус за професионалния транспорт, като комби каросерията осигурява щедър багажен обем от 675 литра, който може да се разшири до 1535 литра при сгънати задни седалки. Автомобилът се предлага с конкурентен гаранционен пакет от BYD: 6 години/150 000 км основно покритие, като Blade Battery и задвижващата система (мотор и контролер) са покрити за 8 години/200 000 км (гарантирано състояние на батерията 70%).