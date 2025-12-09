Новини
Авто »
Травис Пастрана се сбогува с Gymkhana в Subaru с 670 конски сили (ВИДЕО)

Травис Пастрана се сбогува с Gymkhana в Subaru с 670 конски сили (ВИДЕО)

9 Декември, 2025 16:27 398 1

  • пастрана-
  • травис пастрана-
  • австралия-
  • gymkhana-
  • hoonigan

Поредицата завършва в Австралия

Травис Пастрана се сбогува с Gymkhana в Subaru с 670 конски сили (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Серията Hoonigan Gymkhana представи най-зрелищната си част досега с Aussie Shred, високооктаново зрелище, което служи като финал за шоумена Травис Пастрана във франчайза. Филмът е майсторски поклон пред австралийската автомобилна култура, показващ легендарните умения на Пастрана на два континента, започвайки от обширния и колоритен Outback, преди да премине през емблематични места като пристанището на Сидни и да направи високоскоростен завой към свещения асфалт на пистата Mount Panorama Circuit в Батурст. Търпението на екипа на Hoonigan се отплати; съоснователят Брайън Ското отбеляза, че снимането в Австралия е било десетилетна мечта, първоначално блокирана от рестриктивните анти-хуни закони от онова време, но най-накрая реализирана след получаване на положителна реакция от австралийското правителство десет години по-късно.

Травис Пастрана се сбогува с Gymkhana в Subaru с 670 конски сили (ВИДЕО)

Истинският механичен съпътник на филма е „Brataroo“, машина, която Subaru и Vermont SportsCar са построили от останките на Subaru Brat от 1978 година. Този малък модел е далеч от скромните си заводски характеристики, превръщайки се в оръжие за Gymkhana, което Ското нарича „безспорно най-лудата кола за Gymkhana, която някога сме правили“. Мощността идва от яростния 2,0-литров боксер двигател с турбокомпресор, който генерира огромните 670 конски сили, способен да достигне над 9500 об/мин. Тази експлозивна мощност, предаваща се чрез активна система за задвижване на всички колела и аеродинамична система, позволява на Пастрана да изпълнява на пръв поглед невъзможни подвизи, включително да прелита високо над десет етажен каньон и да пресича езера.

Кинематографичното качество е подсилено от кадри от интериора, които улавят суровия, човешки елемент на каскадите. Очите на Пастрана ясно предават трудността и опасността, показвайки смесица от истински страх по време на някои каскади и чисто облекчение при кацането на други, доказвайки, че неговата отдаденост към шоуто е абсолютна. Освен основното действие, филмът отдава почит на австралийската култура с участието на местни легенди, включително Last of the V8 Interceptors и дуото Marty и Moog от Mighty Car Mods. Последната надпревара на Пастрана беше умишлено напрегната, за да се преодолеят границите както пред, така и зад камерата, гарантирайки, че сбогуването му с Gymkhana ще бъде запомнящ се връх.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    0 0 Отговор
    Лудница😀👍👍👍

    16:42 09.12.2025