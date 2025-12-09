Сърбин поема ръководството на BMW

BMW Group навлиза във важна преходна фаза, след като Надзорният съвет официално назначи производствения директор и ветеран в компанията Милан Неделкович за главен изпълнителен директор от 14 май 2026 година. Той ще замести дългогодишния Оливер Ципсе. Тази промяна в ръководството не е неочаквана, като се има предвид обичайната възрастова граница от 60 години за членовете на борда на луксозния автомобилен производител, въпреки че мандатът на Ципсе вече беше удължен над тази граница, той се оттегля на 62-годишна възраст, след като преведе компанията през глобални кризи и беше признат за движещата сила зад радикалната архитектура Neue Klasse.

Неделкович на 56 години и ветеран в BMW с над 30-годишен стаж, също ще се възползва от договор, валиден до 2031 година, като по този начин ефективно ще заобиколи възрастовите правила в името на приемствеността, докато марката се заема с най-амбициозната си продуктова офанзива в историята.

Новият главен изпълнителен директор ще поеме незабавно отговорността за изпълнението на наследствения проект на Ципсе, безпрецедентната продуктова офанзива, обхващаща 40 обновени и следващо поколение модели, които ще се появят на пазара в края на 2027 година, всички базирани на новата електрическа платформа Neue Klasse. Настъплението вече е в ход с пускането на електрическия SUV iX3 през 2026 година, а моделната 2026 година обещава да бъде особено натоварена за баварската марка.

За да допълни амбициозния си план преди края на десетилетието, гамата на BMW се очаква да се разшири с поне три изцяло нови модела, включително слуховете за офроудър, базиран на следващото поколение X5 и проектиран да се конкурира с Mercedes G-Class и Land Rover Defender, вероятно с plug-in хибридни и електрически задвижващи системи. Освен това се очакват два нови електромобила от входно ниво: петврат хечбек, за който се говори, че ще се нарича i1, и четириврат седан, който вероятно ще се нарича i2. Този електрически бум, който вероятно ще включва и iX6 и iX7, заедно с i3 Touring за любителите на комбита, подчертава огромното оперативно предизвикателство пред Неделкович.