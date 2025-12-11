Новини
Собственик паркира Ferrari-то си на балкона, но...

11 Декември, 2025 10:51 464 0

Градските власти не му разрешиха

Виена, градът на класическата елегантност и строгите правила, стана неволен домакин на един от най-необичайните паркинг казуси, които сме виждали. Когато става дума за съхранение на шедьовър на стойност 300,000 евро, като Ferrari 296, очевидно традиционните гаражи вече не са достатъчни.

Амар Дежич, 28-годишен жител на австрийската столица, реши да даде нов смисъл на израза "стая с гледка". Неспособен да осигури подобаващо място за своята италианска красавица през зимните месеци, той се вдъхнови от екзотичните практики в Дубай, където суперколите често се издигат до луксозни пентхауси. Решението му? Да превърне собствения си балкон в частен автомобилен шоурум.

Собственик паркира Ferrari-то си на балкона, но...

Разбира се, повдигането на автомобил с тегло 1.4 тона до жилищна тераса не е задача за всекидневния майстор. За целта Дежич ангажира екипи на пътна помощ и голям кран. Този "паркинг" му е струвал четирицифрена сума в евро, но за Амар това е била инвестиция в изкуството. Пред Bild той споделя амбициозната си визия: да затвори балкона с осветена стъклена витрина, превръщайки Rosso Corsa купето в неповторима експозиция на съвременното автомобилно изкуство.

Уви, триумфът на оригиналния виенчанин беше краткотраен. Едва седмица по-късно, строителните власти в града се намесиха решително. Официалното основание за експулсирането на Ferrari 296 от високия му пост е свързано с пожарната безопасност. Правителствената намеса предизвика остро раздразнение у Дежич, който недоумява защо други държави приемат подобни "луксозни" паркинг решения, докато Виена се оказва толкова консервативна.


