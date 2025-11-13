Ferrari измисли кола, която може да се управлява от двама шофьори

Ferrari отново доказва, че не просто следва тенденциите, а ги създава. Легендарната марка от Маранело представи F76 – не точно концептуален автомобил, а радикален дизайнерски манифест, който символично свързва славното минало с технологичното бъдеще на "черните кончета". Тази футуристична дигитална машина отбелязва два важни триумфа: третата поредна победа на Ferrari 499P в 24-те часа на Льо Ман и годишнината от първата победа на Scuderia в това историческо състезание през 1949 година. Числото 76 в името е елегантен реверанс към тези 76 години пътешествие.

Сега, под ръководството на несравнимия Флавио Мандзони – мозъкът зад красотата на модели като LaFerrari и Roma – Ferrari Style Centre създаде машина с невиждана досега структура. F76 отхвърля традиционния монокок и го заменя с два отделни кокпита, наречени „фузели“. Тази двойна архитектура не е просто естетически трик, а има фундаментално аеродинамично значение: тя оптимизира въздушния поток, насочвайки го през централен канал директно към задната част на каросерията.

За да постигнат максимална ефективност, инженерите са използвали генеративен изкуствен интелект при изчисляване на геометрията на каросерията, както и на масивните предни и задни крила. Резултатът е свръхсложна форма на дифузьора, която генерира колосална притискателна сила, гарантирайки, че формата следва безупречно функцията.

Въпреки радикалния си екстериор, концептът успява да запази характерната елегантност и усещането за чиста, необуздана мощ, които са синоним на Ferrari. Предната част притежава агресивни черти, напомнящи за хиперавтомобила Ferrari F80, включително масивен сплитер и вертикални странични стени.

Трябва да отбележим и носталгичните препратки: квадратните арки на колелата и прибиращите се фарове са директен поклон към класически икони като Ferrari F40. Задните светлини са гениално интегрирани в огромното крило, превръщайки го в единна, драматична светлинна единица.

Споделеното шофьорско изживяване – революция в интериора

Истинската революция обаче се крие в интериора. F76 е първата Ferrari концепция, създадена за двама шофьори – всеки в свой собствен, отделен кокпит. Благодарение на модерната технология drive-by-wire (електронно управление без механична връзка), управлението е напълно синхронизирано.

Ferrari обяснява, че тази конфигурация открива нова философия за шофиране: тя позволява на двамата пътници едновременно да изпитат динамиката, да споделят емоциите в реално време и да се потопят много по-дълбоко в техническия процес на управление. Това е емоционално и техническо съпреживяване, което издига партньорството на пътя до ново ниво.

Дигитална платформа и NFT бъдеще

Въпреки че F76 съществува единствено като дигитален хиперавтомобил, той вероятно стъпва на електрическа платформа, подобна на тази, която Ferrari подготвя за своя първи сериен електромобил през 2026 година.

Не на последно място, F76 бе представен и като първият дигитален автомобил на Ferrari в NFT формат. Този напълно виртуален модел съществува в рамките на програмата Ferrari Hyperclub. Членовете на клуба ще имат възможността да се сдобият със свой персонализиран F76, да го видоизменят и да станат собственици на уникален токен. По този начин Ferrari не само подкрепя фен общността си, но и набира средства, които помагат за финансирането на състезателната си програма в Световния шампионат по издръжливост, включително и на Льо Ман.