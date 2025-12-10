Бъдещи класики, които все още се намират на достъпна цена

В своята годишна оценка на пазара на колекционерски автомобили, Hagerty публикува своя списък „Bull Market List 2026“, в който са включени 11 различни автомобила от различни епохи, за които се прогнозира значително повишение на стойността през следващата година и след това. Списъкът обхваща всичко – от американски „мускули“ до японски спортни коли, като отговаря на нуждите на все по-младата група ентусиасти, като много от избраните модели са привлекателни за купувачите от поколенията Millennial и Gen Z.

Списъкът на Hagerty за 2026 година включва следните 11 автомобила:

1968–1970 Dodge Charger

1999–2005 Mazda MX-5 Miata (NB)

1956–1957 Continental Mark II

1990–1993 Chevrolet 454 SS

2006–2013 Chevrolet Corvette Z06 (C6)

1969–1972 Alfa Romeo GTV (105/115)

2006–2010 BMW M5 (E60)

1981–1993 Dodge Ramcharger

1995–1998 Nissan Skyline GT-R (R33)

1995–1998 Volkswagen Golf GTI VR6 (Mk3)

2004–2007 Porsche Carrera GT

На върха на списъка се намира Porsche Carrera GT 2004–2007, който не е от най-достъпните автомобили, но се позиционира като вероятната звезда – впечатляващ състезателен автомобил за шосе със специално изработен V10 двигател и ограничено производство от 1270 бройки, чиято текуща стойност вече надхвърля 1,5 милиона евро, но със сигурност ще нараства още повече.

За любителите на съвременните класически автомобили BMW M5 (E60) 2006–2010 се откроява като все по-желана, но все още достъпна машина с високи характеристики. Привлекателността му е уникална: E60 е единственото поколение M5, което използва специално разработен 5,0-литров V10 двигател (S85), който развива 500 конски сили с звук, вдъхновен от F1. Hagerty отбелязва, че 58% от интереса към този модел идва от ентусиасти под 40-годишна възраст, което е силен индикатор за бъдещо поскъпване.

По-надолу по ценовата стълбица, моделите, популярни сред по-младите поколения, се очаква да отбележат значителни печалби. Mazda MX-5 Miata (NB) от 1999–2005 е известна с най-широката си привлекателност за поколенията в списъка, като предлага достъпни характеристики на кабриолет. По същия начин Volkswagen Golf GTI VR6 Mk3 от 1995–1998, известен с уникалния си двигател, също отбелязва 78% интерес от купувачи на възраст под 50 години, което показва, че сега е моментът да се закупят тези достъпни спортни модели, преди цените им неизбежно да се повишат.