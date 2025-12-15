Светофарите в САЩ получиха допълнителна синя светлина. Каква е нейната функция?

В един иновативен и доста хитър опит да овладеят епидемията от преминаване на червено – един наистина смъртоносен навик, който твърде много шофьори третират като незадължително предложение – властите във Флорида тихо инсталират ново оръжие на избрани кръстовища: малка, незабележима синя потвърждаваща светлина. Това не е някакъв объркващ нов сигнал за обикновените шофьори, а технологична промяна изцяло за правоприлагащите органи.

Наричани от полицията „потвърждаващи светлини“, тези малки сини сигнали са стратегически разположени на стълбовете над стандартните червени, жълти и зелени сигнали. Синята светлина се запалва само в момента, в който основният сигнал става червен за приближаващия се трафик.

Това предоставя гениално решение за полицаите, които наблюдават трафика от противоположната страна на натоварено кръстовище или от по-малко очевидна гледна точка. Ако полицаят погледне нагоре и види синята светлина да свети, докато автомобил преминава през кръстовището, това е кристално ясно и незабавно потвърждение за явно нарушение. Това премахва необходимостта от опасни маневри или затруднена видимост, което прави прилагането на закона по-безопасно и значително по-ефективно.

Системата вече функционира в ключови райони. Флорида обаче не е единствената, която прокарва този път; този умен инструмент за прилагане на закона всъщност е приет в различни щати като Колорадо, Минесота, Южна Дакота и Канзас.

Въпреки че неочакваният син цвят може да обърка за момент местните шофьори или нищо неподозиращите посетители, шофьорите могат да бъдат спокойни, няма нужда да се научават отново правилата за движение по пътищата. Тези сини светлини са просто безмълвни свидетели на нарушенията. Докладите показват, че потвърждаващите светлини вече подобряват безопасността както за обществеността, така и за патрулиращите полицаи, като в същото време се оказват изключително ефективни за залавянето на повече нарушители, които мислят, че могат да преминат на червено и да се измъкнат безнаказано.