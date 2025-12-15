Новини
Светофарите в САЩ получиха допълнителна синя светлина. Каква е нейната функция?

15 Декември, 2025 11:12 1 686 6

Тя ще помага на властите

Светофарите в САЩ получиха допълнителна синя светлина. Каква е нейната функция? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В един иновативен и доста хитър опит да овладеят епидемията от преминаване на червено – един наистина смъртоносен навик, който твърде много шофьори третират като незадължително предложение – властите във Флорида тихо инсталират ново оръжие на избрани кръстовища: малка, незабележима синя потвърждаваща светлина. Това не е някакъв объркващ нов сигнал за обикновените шофьори, а технологична промяна изцяло за правоприлагащите органи.

Наричани от полицията „потвърждаващи светлини“, тези малки сини сигнали са стратегически разположени на стълбовете над стандартните червени, жълти и зелени сигнали. Синята светлина се запалва само в момента, в който основният сигнал става червен за приближаващия се трафик.

Това предоставя гениално решение за полицаите, които наблюдават трафика от противоположната страна на натоварено кръстовище или от по-малко очевидна гледна точка. Ако полицаят погледне нагоре и види синята светлина да свети, докато автомобил преминава през кръстовището, това е кристално ясно и незабавно потвърждение за явно нарушение. Това премахва необходимостта от опасни маневри или затруднена видимост, което прави прилагането на закона по-безопасно и значително по-ефективно.

Системата вече функционира в ключови райони. Флорида обаче не е единствената, която прокарва този път; този умен инструмент за прилагане на закона всъщност е приет в различни щати като Колорадо, Минесота, Южна Дакота и Канзас.

Въпреки че неочакваният син цвят може да обърка за момент местните шофьори или нищо неподозиращите посетители, шофьорите могат да бъдат спокойни, няма нужда да се научават отново правилата за движение по пътищата. Тези сини светлини са просто безмълвни свидетели на нарушенията. Докладите показват, че потвърждаващите светлини вече подобряват безопасността както за обществеността, така и за патрулиращите полицаи, като в същото време се оказват изключително ефективни за залавянето на повече нарушители, които мислят, че могат да преминат на червено и да се измъкнат безнаказано.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ах Ох

    8 2 Отговор
    А в Европа трябва да получат розова, да пресичат еднорозите, ахахахахахаааа 🤣🦄🌈🖕

    11:29 15.12.2025

  • 2 Трол

    7 0 Отговор
    Като чета за какво се ползва тази синя светлина, сто процента български катаджия я е измислил.

    11:44 15.12.2025

  • 3 мразя ви в червата

    4 1 Отговор
    В същото време днешната „модерна кифла“ жена гледа риалити предавания по цял ден, докато си изоставя детето на социалните служби, разигравайки цирк, че е луда, защото, с извинение, „ѝ е еала майката“. Това е резултат от факта, че редовно го е оставяла без грижи и детето е било захвърлено на произвола, след като съпругът ѝ я е напуснал. А я е напуснал, защото ѝ е давал всичко, докато тя по цял ден е висяла в телефона, мазала се е и му е изневерявала с разни чичаци.

    Карала се е на детето, задето плаче (а кое дете не плаче), а сега вече си е намерила милионер, който да ѝ купи „Мерцедес“ – от най-големите възможни джипове, нищо че не вижда пътя от джуките си защото едвам си подава главата от волана, но важното е че бил „по-безопасен“. Така тя да може да си вози празната душа и сърце, докато се съсипва от пълно бездействие по цял ден и седи по заведения с новото си приятелче милионерче.

    Разбира се, това е човек на мафията на Делян Пеевски – но иначе „успял“ бизнесмен: с коремче, един провален брак зад гърба си, без скрупули и с нулев морал. Прецакал всичко и всички по пътя си, снимал се до дебелия – и ето затова ви мразим всички такива чалгопитеци. И за вас ще дойде видов ден.

    11:45 15.12.2025

  • 4 Релано!

    4 0 Отговор
    Значи, синя светлина за да потвърди работата на червената, и след това още една за потвърди работата на синята и така няколко пъти. След това да се направят всички светофари дъгообразни и с 15 цвята - за всеки случай.

    11:50 15.12.2025

  • 5 Име

    5 0 Отговор
    Да го бяхте превели с гугъл-транслейт, че да се разбере. Една допълнителна синя светлина над всеки светофар, която светва заедно със червената, и се вижда от всички страни. Така ако наблизо има полицейска кола, и видят някой да минава под такъв сфетофар, тръгват да го гонят и глобяват, дори и да не са били зад него и лично да са видели, че е минал на червено. Толкова.

    12:01 15.12.2025

  • 6 ЕСССР

    2 0 Отговор
    В ЕСССР, ще въведат розова светлина!

    12:07 15.12.2025