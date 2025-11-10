Новини
Авто »
Предлагат да се добави четвърта светлина на светофарите

Предлагат да се добави четвърта светлина на светофарите

10 Ноември, 2025 10:13 2 464 21

  • светофар-
  • автономни автомобили-
  • управление

Белият цвят ще бъде управляван от автономни автомобили

Предлагат да се добави четвърта светлина на светофарите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В смела стъпка, която може да предефинира градското шофиране, изследователи от Университета на Северна Каролина предлагат революционно допълнение към традиционния светофар: бяла светлина. Това е сериозна промяна в контрола на трафика, предназначена да хармонизира потока между управляваните от хора превозни средства и нарастващия брой автономни превозни средства.

Настоящата система с червено-жълто-зелено ще функционира нормално, когато преминаването на автономните превозни средства е ниско. Когато обаче на кръстовището има достатъчен брой свързани автономни превозни средства, новата система активира „бялата фаза“. Бялата светлина ще сигнализира на шофьорите да следват автомобила пред тях, като по този начин ефективно делегират координацията на автономните автомобили.

Свързаните самоуправляващи се автомобили действат като „мобилни контрольори на трафика“, като комуникират помежду си и със системата на кръстовището, използвайки стратегия за разпределена координация. Тази колективна интелигентност на автономните автомобила има за задача да определи най-ефективните траектории и времена за целия трафик, премествайки цялата група – както хора, така и машини – през кръстовището с максимална скорост и безопасност.

Симулациите показват, че тази система може да намали закъсненията на светофарите с до 94 процента, в зависимост от броя на присъстващите автономни автомобили. Общата ефективност на кръстовищата отбелязва подобрение до 98,9% в сравнение с конвенционалното синхронизиране на светофарите. Това огромно подобрение в ефективността се превръща директно в по-малко задръствания и по-добро потребление на гориво за всички шофьори, споделят изследователите.

Макар че концепцията не е планирана за незабавно внедряване, тъй като изисква както пълна автономност на превозните средства, така и значителни подобрения в инфраструктурата, тя предлага поглед към бъдещето на шофирането, в което технологията активно управлява трафика, правейки ежедневното пътуване до работа по-малко стресиращо за всички на пътя.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    30 3 Отговор
    Аз предлагам да не се ограничаваме само до 4та светлина и като революционизираме да го правим като хората - една диско топка да сложим и да се кефим на купона!
    Глупостта и наглостта ще я убие тая планета! На прага е !

    Коментиран от #20

    10:18 10.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 3 Отговор
    Тук светофарите светят червено дори когато има само една кола пред тях и никаква друга в цялото кръстовище❗

    Коментиран от #16

    10:18 10.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    29 1 Отговор
    Защо махнаха часовниците- едно от малкото добри нововъведения ❗

    10:19 10.11.2025

  • 4 Опааа

    21 1 Отговор
    Абсолютна глупост!

    10:19 10.11.2025

  • 5 име

    19 2 Отговор
    Тука, на територията с туземците, няма да работи тази система. За нас е нужно на всяко кръстовище по един с палка да ходи да удря по главите гaньoвците, дето си зяпат в телефона. Че докато вдигнат глава, докато се сетят че карат кола, пък къде беше скоростния лост, оооп, педала...загасна колата....и светна червено.

    Коментиран от #15

    10:19 10.11.2025

  • 6 Трол

    16 0 Отговор
    Трябва да има и едно табло с цвета на дъгата, за да могат хората с нетрадиционна сексуална ориентация да преминат безопасно и да не станат жертва на хомофобия.

    10:21 10.11.2025

  • 7 Поръсен с джоджен

    4 0 Отговор
    Оценявам тази " СМЕЛОСТ"
    Иска се смелост за да сложиш нова светлина на светофара. Все пак тези хора ги преследват и убиват на място а кожите им се ползват за облицовка на бмв-та. Бог да ги пази смелчаците и се моля на чатгтп да ги пази!

    10:21 10.11.2025

  • 8 в задръстването

    7 0 Отговор
    има и жонглйори и псевдо просяци , наркомани . уж пътя бил само за ползване по предназначение . един стар наркоман с един крак проси за сина си . държавата е абдикирала . седят по улиците . на кръстовището да има тоалетна . то който е в нужда и в храстите . или на платното . не сме в индия .

    Коментиран от #13

    10:24 10.11.2025

  • 9 Цеко сифоня

    9 0 Отговор
    Трябва да се сложи розова светлина, за джендераци ! Нъл ония разнополовите са вече с предимство навсякъде.

    Коментиран от #11

    10:25 10.11.2025

  • 10 В европата решението е взето вече

    4 1 Отговор
    светлината ще бъде розова с тигрови орнаменти.Ще дава сигнал депутатите да се предвижват по-бързо за гурме събитията за да не се спаружва храната и напитките.

    10:32 10.11.2025

  • 11 НАЧАЛНИК,

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Цеко сифоня":

    ЗАЩО ТАКА...
    МАЙ ИМАШ ТРЕВОЖНОСТ
    НЯКОЙ ОТ „ТЯХ ”ДА „СПРЕ” ЗАД ТЕБ ЛИ...😬

    10:33 10.11.2025

  • 12 А язе да питам

    4 0 Отговор
    А синьо нема ли да турите...??? Чи как тъй без синьо...??? И като има бело, требе да има и черно, кой туй нещо...???

    Коментиран от #17

    10:36 10.11.2025

  • 13 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "в задръстването":

    Така е по-зле сте от Индия

    10:40 10.11.2025

  • 14 Порко

    3 0 Отговор
    Голяма глупост,но огромен бизнес.

    10:42 10.11.2025

  • 15 чудесия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Виждал съм на светофар майка да кърми дете.Гримират се,оправят джуки и прически.Говоренето по телефона е постоянно.Винаги съм се чудил какво толкова и с кого говорят.Но изтървават зеленото и задните започват с клаксоните и псувните.

    10:49 10.11.2025

  • 16 Еми ще светят

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Щото едно време се усвоиха едни пари за подземни антени, дето мерят трафика и регулират светофарите. После тия дето ги усвоиха поискаха още пари за софтуера им и накрая целия проект отиде по дяволите.

    11:03 10.11.2025

  • 17 Синя имаше някога

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А язе да питам":

    И като светне гасиш двигателя. 10 секунди преди да светне зеленото тая светлина загасваше, за да имаш време да запалиш. Естествено мнозина не успяваха и дфекта беше нулев.

    11:07 10.11.2025

  • 18 МП4

    2 0 Отговор
    Първо пуснете светофарите, че последно време неработят и си играем на руска ролетка по кръстовищата и чак тогава мислете за 4 светлини или както един колега по- горе е написал сложете направо една диско-топка и шоуто е безплатно 🤣

    11:08 10.11.2025

  • 19 шофьор

    1 0 Отговор
    Много ви моля , не слагайте още една светлина , дори сега много шофьори трудно се оправят .Дори си мисля , че по удачно е да има само две , зелено и червено .

    Коментиран от #21

    11:10 10.11.2025

  • 20 Може и една коледна елха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Има доста необразовани водачи, които нарушават правилата!
    1. Тъгват на жълто. На жълти не се тръгва! Прави се подготовка за тръгване, тръгва се на зелено! Когато тръгнете на жълто може да засечете някой, който все още се изтегля или е минал на жълто, дори на червено.
    2. На жълто не се преминава! С изключение ако не може да спрете и бихте застрашили други водачи.
    3. На кръстовище и прелези, се пуска двойна лента в завой! При условие че е налична само една такава
    4. На кръговите също правят грешки при престояване.

    11:13 10.11.2025

  • 21 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "шофьор":

    Доста недобросъвестни шофьори зачитат жълтата и зелената светлина за зелена.

    11:18 10.11.2025