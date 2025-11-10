Предлагат да се добави четвърта светлина на светофарите

В смела стъпка, която може да предефинира градското шофиране, изследователи от Университета на Северна Каролина предлагат революционно допълнение към традиционния светофар: бяла светлина. Това е сериозна промяна в контрола на трафика, предназначена да хармонизира потока между управляваните от хора превозни средства и нарастващия брой автономни превозни средства.
Настоящата система с червено-жълто-зелено ще функционира нормално, когато преминаването на автономните превозни средства е ниско. Когато обаче на кръстовището има достатъчен брой свързани автономни превозни средства, новата система активира „бялата фаза“. Бялата светлина ще сигнализира на шофьорите да следват автомобила пред тях, като по този начин ефективно делегират координацията на автономните автомобили.
Свързаните самоуправляващи се автомобили действат като „мобилни контрольори на трафика“, като комуникират помежду си и със системата на кръстовището, използвайки стратегия за разпределена координация. Тази колективна интелигентност на автономните автомобила има за задача да определи най-ефективните траектории и времена за целия трафик, премествайки цялата група – както хора, така и машини – през кръстовището с максимална скорост и безопасност.
Симулациите показват, че тази система може да намали закъсненията на светофарите с до 94 процента, в зависимост от броя на присъстващите автономни автомобили. Общата ефективност на кръстовищата отбелязва подобрение до 98,9% в сравнение с конвенционалното синхронизиране на светофарите. Това огромно подобрение в ефективността се превръща директно в по-малко задръствания и по-добро потребление на гориво за всички шофьори, споделят изследователите.
Макар че концепцията не е планирана за незабавно внедряване, тъй като изисква както пълна автономност на превозните средства, така и значителни подобрения в инфраструктурата, тя предлага поглед към бъдещето на шофирането, в което технологията активно управлява трафика, правейки ежедневното пътуване до работа по-малко стресиращо за всички на пътя.
