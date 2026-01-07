Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море

Базов миночистач „Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби тържествено бе изпратен за участие в поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA”. Военният ритуал се състоя на 6 януари във Флотилия бойни и спомагателни кораби, уточниха от Министерството на отбраната.
Късно вечерта базов миночистач „Прибой“ напусна пункта си за базиране и започна преход към пристанище Истанбул, където ще участва в церемония по предаване на командването на групата от ВМС на Румъния на ВМС на Турция.
Основните задачи, които групата изпълнява, са свързани с разузнаване и наблюдение с оглед на заплахата от морски мини, провеждане на противоминни действия, участие в съвместни учения с цел подобряване на оперативната съвместимост, принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море и др.
