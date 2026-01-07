Новини
България »
Варна »
Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море

Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море

7 Януари, 2026 14:11 601 8

  • mиночистач-
  • „прибой“-
  • отплава-
  • участие-
  • противоминна военноморска група-
  • черно море

Военният ритуал се състоя на 6 януари във Флотилия бойни и спомагателни кораби

Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Базов миночистач „Прибой“ от състава на Шести дивизион противоминни кораби тържествено бе изпратен за участие в поредната активация на Противоминната военноморска група в Черно море „MCM BLACK SEA”. Военният ритуал се състоя на 6 януари във Флотилия бойни и спомагателни кораби, уточниха от Министерството на отбраната.

Късно вечерта базов миночистач „Прибой“ напусна пункта си за базиране и започна преход към пристанище Истанбул, където ще участва в церемония по предаване на командването на групата от ВМС на Румъния на ВМС на Турция.

Mиночистачът „Прибой“ отплава за участие в Противоминната военноморска група в Черно море
Снимка: Министерство на отбраната

Основните задачи, които групата изпълнява, са свързани с разузнаване и наблюдение с оглед на заплахата от морски мини, провеждане на противоминни действия, участие в съвместни учения с цел подобряване на оперативната съвместимост, принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море и др.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Ще се върне с няколко мини на борда завити в тениски на Меси и Роналдо.

    14:13 07.01.2026

  • 2 Няма флот

    11 0 Отговор
    И без тази черупка ще останем от затягане и слугуване.

    14:19 07.01.2026

  • 3 Бравос

    0 3 Отговор
    на Запряна !

    14:28 07.01.2026

  • 4 Гориил

    5 1 Отговор
    Това е по-скоро символичен жест, тъй като Русия няма да позволи операции на НАТО близо до морските си граници. Москва е добре запозната с отчаяното желание на Европа и Турция да деблокират корабоплаването в Черно море, но това ще бъде възможно едва след подписването на всеобхватен мирен договор.

    14:46 07.01.2026

  • 5 дядото

    3 0 Отговор
    европейско безумие.даваме пари на наркомана да поставя мини в морето,даваме пари за да търсим тези мини.и все нашите пари,на т.н. европейки съюз.пфу.

    Коментиран от #6

    14:59 07.01.2026

  • 6 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "дядото":

    Сега ще давате пари за субсидиране на фермери във Франция, Белгия и Италия. Вашите пари ще отидат в консолидирания фонд на ЕС и ще се върнат като малки суми, способни да смекчат протестите и уличните вълнения, но не и да решат важните проблеми на селското стопанство. Четиридесет и пет милиарда са нищожни суми при сегашните ценови нива.

    15:07 07.01.2026

  • 7 Ще чистят

    1 0 Отговор
    Айната на укрите, че после укрите да има ,къде отнова да се изкъкат на метеното. Ясно, че бг.плаща, кок друг?

    15:12 07.01.2026

  • 8 Гошо

    0 0 Отговор
    Къде сте тръгнали,че се издавите или вземете за навигатор някой от търговския флот,та да сте сигурни барем че няма да се изджасате у некои камик

    15:22 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове