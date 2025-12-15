Новини
Mercedes CLA получи най-високата оценка за безопасност

Mercedes CLA получи най-високата оценка за безопасност

15 Декември, 2025 14:11

Малкият седан бе отличен с пет звезди

Mercedes CLA получи най-високата оценка за безопасност - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилният свят е, в по-голямата си част e разбираемо зает с изключително важния показател за електрическия пробег, Mercedes-Benz убедително доказва, че друго число също е важното, дори повече. Изцяло новият електрически модел CLA 250+, който вече може да се похвали с наистина впечатляващ пробег от 800 км за базовия вариант със задно задвижване, току-що получи най-високото отличие в изтощителните независими оценки за безопасност, проведени от Euro NCAP.

Немският автомобилен производител първоначално представи този атрактивен електромобил през март, а доставките в Европа започнаха през юли. Сега ранните купувачи и потенциалните клиенти могат да си отдъхнат с облекчение – CLA EQ официално получи безупречна обща оценка за безопасност от пет звезди.

Mercedes CLA получи най-високата оценка за безопасност

CLA 250+ EQ доказа качествата си във всички категории. В жизненоважния сегмент „Защита на възрастни пътници“ структурата на седана и усъвършенстваната архитектура за безопасност спечелиха впечатляващите 94%, което недвусмислено потвърждава неговите солидни възможности за защита при сблъсък. Защитата на най-уязвимите пътници също е почти толкова впечатляваща, като автомобилът спечели 89% в категорията „Защита на деца пътници“. Автомобилът автоматично усеща кога е монтирана детска седалка и интелигентно деактивира необходимите въздушни възглавници, без да оставя нищо на случайността.

Mercedes CLA получи най-високата оценка за безопасност

Освен това Mercedes-Benz демонстрира забележителна ангажираност към хората извън автомобила, като постигна 93% в категорията „Защита на уязвимите участници в движението“ – категория, обхващаща пешеходците и велосипедистите. Този отличен резултат се дължи до голяма степен на автоматичната система за аварийно спиране. Активните системи за подпомагане на безопасността, проектирани да помагат на водачите да избягват сблъсъци, също се представиха отлично, като постигнаха висок резултат от 85%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    Което е голям смях, щото точно преди няколко дена британците от What car катастрофираха с CLA или по-точно автономните системи за "сигурност" на CLAто ГИ КАТАСТРОФИРА. голям хилеж как щуротията наби спирачки сам сама и го изяздиха отзад

    14:14 15.12.2025

  • 2 масова народна кола

    изобщо не ме интересува

    14:25 15.12.2025